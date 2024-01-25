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【定期存款2024】怕股市波動？收息萬元攻略！港元定存5.2厘　機管局債4.25厘倒數

收息攻略 07:00 2024/01/25

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怕股市再坐過山車？兩款高息產品可以幫到你。港元定期存款繼續有最高5.2厘，而機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」），認購期踏入最後兩天（1月25日下午2時截止認購），保證回報達4.25厘。

恒生指數在本周曾經跌穿萬五點，雖然近兩天受內地救市的消息刺激而回勇，但市場信心難立刻恢復，怕股市再坐過山車？兩款高息產品可以幫到你。港元定期存款繼續有最高5.2厘年利率，而機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」），認購期踏入最後數小時（1月25日下午2時截止認購），保證回報達4.25厘。

  • 零售債券︰適合任何人參與，可在更長時間鎖定4.25厘高息。但循環派發的機制下，本金或受限制
  • 定期存款︰更適合大額本金，在較短時間內鎖定高息回報，靈活性高。但長年期的年利率不及機管局債券
零售債券 VS 定期存款　優劣比較
 機管局零售債券港元定期存款
（12個月）		港元定期存款
（3個月）
年利率4.25厘4.25厘5.2厘
入場費1萬元100萬元5萬元
門檻持香港身份證便可理財客戶/特選客戶全新高端理財客戶
年期2.5年12個月3個月
全期收息$1062.5
（假設5手，共收息$5312.5）		$42,500$625
派息每季到期後收息
優點低門檻、長年期大額本金、資金鎖定期較短
極端風險機管局違約銀行倒閉

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

百萬本金致勝攻略

如果本金只有10萬元或以下，便需要在機管局債券及定存之間，作出取捨，年利率其實相若，視乎你想要鎖定多長的回報。

如果本金有100萬元或以上，可以認購零售債券，同時敍造定存，以下是百萬本金可以享有的最高年利率，只要存期達3個月，便能輕鬆收息過萬元，對抗跌市。

以目前息口估計，「三跑債」的退款優惠大多在4厘至4.5厘左右，如有百萬本金，可大量認購「三跑債」博退款優惠，或直接開立以下15款港元定存︰

100萬元本金做港元定存 ---12個月存期
存期銀行最高年息收息備註
12個月南洋商業銀行4.25厘$42,500特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.2厘$42,000手機銀行新資金
信銀國際4.15厘$41,500CITIdiamond客戶手機新資金
建行亞洲4.1厘$40,000所有客戶新資金
富邦銀行3.9厘$39,000手機銀行新資金

 

100萬元本金做港元定存 ---6個月存期
存期銀行最高年息收息備註
6個月南洋商業銀行4.5厘$22,500特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.4厘$22,000手機銀行新資金
華僑銀行4.35厘$21,750宏富理財客戶新資金
交銀香港4.25厘$21,250個人客戶於電子渠道開立
中銀香港4.2厘$21,000網上/手機銀行新資金

 

100萬元本金做港元定存 ---3個月存期
存期銀行最高年息收息備註
3個月花旗銀行5.2厘$13,000需為花旗私人客戶業務新客戶，
並持有指定產品結存
南洋商業銀行4.6厘$11,500特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.6厘$11,500手機銀行新資金
交銀香港4.5厘$11,375指定理財客戶之網上新資金
華僑銀行4.5厘$11,375理財客戶新資金

近日定存新趨勢︰富邦、匯立、永隆齊減息

  • 大新銀行的3個月6.4厘屬稅貸客戶優惠，雖為全城最高，但不是純粹定存產品。
  • 然而大新的全新VIP客戶優惠，近日回升至4.6厘（3個月存期），6個月亦達4.4厘，留意這優惠設有本金上限50萬元。
  • 一直高據存息王寶座的富邦全線減息，12個月存期跌穿4厘，3個月存期減至4.4厘，不再是全城最高。
  • 信銀國際把12個月存期重新加至4厘以上，現最高為4.15厘，一般客戶4.05厘。但3個月存期最新減至4.45厘。
  • 花旗銀行3個月存期加至5.2厘，但需為全新高端理財戶口。
  • 恒生銀行本周減息，6個月存期跌穿4厘，3個月4.2厘。
  • 滙豐、渣打等發鈔行連環減息，滙豐只剩理財客戶的3個月存期有4厘，其餘失守4厘。
  • 招商永隆再減息，12個月存期僅500萬元大戶才有4厘。
  • 匯立銀行減存息，6個月由4.5厘減至4厘，失守全城最高。
  • 天星銀行再加3個月存息，目前為4.4厘，與富融看齊，平安壹賬通的4個月存期亦有4.4厘。
  • Mox Bank把6個月新資金由4.2厘減至4厘。

5厘高息定期存款變陣

面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰

  • 花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。
  • 花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。
  • 工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。
  • 如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。

雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。

1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。


本文最後更新日期︰2024年1月25日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」　拆解最新策略　銀行集中加呢個存期！

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