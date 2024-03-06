【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000｜滙豐減息　毋阻中小行爆搶存戰

下一篇文章
定期存款利率邊間好？現有資金4.3厘收息$21,500、低門檻4.2厘｜新資金6厘（附不同存期最高息之選）
雖然本月美聯儲有議息會議，但市場已篤信3月減息無望，最快也要6月才減息。
港元定存年利率調頭向上，中小型銀行紛紛加息搶存。大新的5厘高息剛滿額，又有華僑銀行推出328天4.28厘。
華僑銀行4.28厘（請按下圖）
若以50萬元起存額計，無論是理財客戶的4.28厘或是一般客戶的4.2厘，328天存期都可收息約$19,000。
富邦銀行全面加息（請按下圖）
富邦銀行本周加息後，12個月及6個月存期，都屬全城最高。
滙豐減存息後、4大銀行最新形勢
（請按下圖）
本周定存新消息︰
富邦銀行的4個月存期年利率，由4.6厘減至4.45厘，且提高起存門檻至100萬元新資金。（3月6日新增）
12個月4厘之選（請按下圖）
如上圖可見，目前6間銀行提供12個月4厘，涵蓋高、中、低門檻。
富邦銀行本周再加存息，12個月年利率達到4.1厘全城最高，起存額為50萬元新資金。
其次是信銀國際的4.05厘，起存額為10萬元新資金，但需為高端理財客戶。
招商永隆及東亞銀行的4厘門檻都極高，前者要500萬元起存額，後者要全新高端理財客戶、且需200萬元新資金。
上周大眾銀行也把手機新資金年利率，加至4厘，起存額為50萬元，算是中等門檻的優惠。
平安壹賬通也把12個月存期重新加至4厘，是目前市場上，碩果僅存的低門檻4厘長息，起存額只需100元，亦毋需新資金。
美國經濟數據強勁，美債息於4.2厘與4.3厘之間拉鋸，5月減息機率跌至20%以下。高息環境持續，能帶來最穩定收益的仍是定期存款。龍年伊始，大部分銀行的港元定存仍有4厘年利率的選擇。
|各大銀行4厘港元定存
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|滙豐銀行
|4.5厘
|1個月
|1萬元
|兌換資金
|中銀香港
|4.0厘
|1個月
|5萬元
|兌換資金
|渣打香港
|10厘
|7天
|1萬元
|兌換資金
|恒生銀行
|10.9厘
|7天
|1萬元
|兌換資金
4大銀行的牌價均已大部分跌穿4厘，僅餘7天、14天及1個月的超短存期有4厘以上，而且需為兌換資金。
|各大銀行4厘港元定存
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|工銀亞洲
|6.0厘
|3個月
|最多10萬元
|全新客戶手機開立
|4.0厘
|6個月
|5萬元
|網上/手機銀行開立
|花旗銀行
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|全新私人客戶業務戶口
|富邦銀行
|4.6厘
|4個月
|50萬元
|分行新資金
|4.5厘
|6個月
|手機新資金
|4.1厘
|12個月
|華僑銀行
|4.5厘
|6個月
|100萬元
|全新理財客戶新資金
|4.28厘
|328天
|10萬元
|理財客戶新資金
|4.2厘
|3個月
|東亞銀行
|4.4厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|4.3厘
|6個月
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|4.0厘
|12個月
|星展銀行
|4.05厘
|6個月
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|4.0厘
|3及4個月
工銀亞洲的6厘高息，本文後段會詳述。
|各大銀行4厘港元定存
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|創興銀行
|4.4厘
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|建行亞洲
|4.35厘
|3個月
|100萬元
|新資金
|信銀國際
|4.33厘
|6個月
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|4.25厘
|3個月
|大新銀行
|4.3厘
|3個月
|10萬-50萬元
|全新VIP客戶新資金
|交銀香港
|4.3厘
|3個月
|100萬元
|理財客戶新資金
|4.0厘
|6個月
|2萬元
|電子渠道開立
|大眾銀行
|4.3厘
|3個月
|50萬元
|手機新資金
|4.0厘
|12個月
|招商永隆
|4.25厘
|3個月／6個月
|500萬元
|手機銀行開立
|4.0厘
|12個月
|南洋商業銀行
|4.2厘
|3個月/6個月
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|各大銀行4厘港元定存
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|眾安銀行
|20厘
|1個月
|最多20萬元
|需維持一定活期存款
|平安壹賬通
|4.2厘
|3個月／4個月
|100元
|現有資金
|4.0厘
|12個月
|匯立銀行
|4.1厘
|7個月
|10元
|現有資金
|富融銀行
|4.1厘
|3個月
|不設最低起存額
|現有資金
虛擬銀行慣常於高息存款作吸客手段，目前部分虛擬銀行仍有4厘選擇，包括平安壹賬通的4.2厘及匯立的4.1厘等。
眾安銀行的1個月20厘為目前的「高息王」，下文會詳述所需條件。
港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！
回顧目前全城最高的港元定存，若不計1個月或以下的超短存期，3個月或以上，最高有達6厘年利率。
6厘港元定存
美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。
工銀亞洲6厘詳情（請按下圖）
1個月驚現20厘 全城最高
眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
本文最後更新日期︰2024年3月6日
責任編輯︰廖毅然
更多高息攻略︰
高息活期存款｜5.5厘繼續有 做齊任務有5厘年利率｜2月份優惠一文看清
退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金
【高息陷阱】10幾厘息高過定存？貨幣掛鈎存款未必保本 留意9大風險
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息