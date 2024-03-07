【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000｜滙豐、渣打減息

▲ 港元定存年利率調頭向上，中小型銀行紛紛加息搶存。大新的5厘高息剛滿額，又有華僑銀行推出328天4.28厘。

雖然本月美聯儲有議息會議，但市場已篤信3月減息無望，最快也要6月才減息。

中小型銀行搶存戰稍為降溫，皆因高息優惠一出反應都很好，短時間內已滿額， 反映大眾對高息保本產品的需求殷切。

匯立銀行的4.5厘推出不足1星期，日前已經下架。

大新銀行指定分行5厘，已提前額滿完結。

富邦曾推4個月4.6厘優惠，反應佳，短短幾天已削至4.25厘。

華僑銀行變陣，推特別存期328天，搶較長期資金。

華僑銀行4.28厘（請按下圖）

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若以50萬元起存額計，無論是理財客戶的4.28厘或是一般客戶的4.2厘，328天存期都可收息約$19,000。

儘管中小型銀行積極搶存，大型銀行本周一減再減，滙豐及渣打都減了存息。

滙豐減存息後、4大銀行最新形勢

（請按下圖）

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本周定存新消息︰ 富邦銀行的6個月存期減至4.3厘；4個月存期年利率，最新再減至4.25厘，且提高起存門檻至100萬元新資金。（3月7日新增）

匯立銀行（WeLab Bank）收起6個月4.5厘高息，減至4厘，另推7個月4.1厘，均為10元起存 （3月6日新增）

大新銀行的指定分行5厘已經滿額，目前新理財客戶優惠改為4.3厘。 （3月6日新增）

信銀國際加3個月存息至4.35厘，一般客戶4.25厘；12個月存息加至4.05厘，一般客戶3.95厘。 （3月6日新增）

華僑銀行新推328天存期，約11個月年利率4.28厘，一般客戶4.2厘，高於市場上的1年期年利率。 （3月6日新增）

滙豐減存息，3個月存期減至3.6厘，6個月減至3.5厘，非理財客戶再低0.2厘 （3月5日新增）

平安壹賬通加存息，3及4個月存期，均由4厘加至4.2厘。 （3月4日新增）

花旗銀行維持最高5厘年利率，全新客戶優惠延續至3月底。 （3月4日新增）

建行亞洲收起4.88厘的新春開戶優惠，目前最高存息為3個月存期4.35厘，現有客戶4.3厘。 （3月4日新增）

大新銀行再減現有客戶息率，3個月存期，20萬起存為4.1厘，100萬元起存為4.3厘。（3月4日新增）

12個月4厘之選（請按下圖）

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如上圖可見，目前6間銀行提供12個月4厘，涵蓋高、中、低門檻。

富邦銀行本周再加存息，12個月年利率達到4.1厘全城最高，起存額為50萬元新資金。

其次是信銀國際的4.05厘，起存額為10萬元新資金，但需為高端理財客戶。

招商永隆及東亞銀行的4厘門檻都極高，前者要500萬元起存額，後者要全新高端理財客戶、且需200萬元新資金。

上周大眾銀行也把手機新資金年利率，加至4厘，起存額為50萬元，算是中等門檻的優惠。

平安壹賬通也把12個月存期重新加至4厘，是目前市場上，碩果僅存的低門檻4厘長息，起存額只需100元，亦毋需新資金。

港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略 12個月4厘抗通脹

美國經濟數據強勁，美債息於4.2厘與4.3厘之間拉鋸，5月減息機率跌至20%以下。高息環境持續，能帶來最穩定收益的仍是定期存款。龍年伊始，大部分銀行的港元定存仍有4厘年利率的選擇。

盤點20大銀行4厘之選

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 滙豐銀行 4.5厘 1個月 1萬元 兌換資金 中銀香港 4.0厘 1個月 5萬元 兌換資金 渣打香港 10厘 7天 1萬元 兌換資金 恒生銀行 10.9厘 7天 1萬元 兌換資金

4大銀行的牌價均已大部分跌穿4厘，僅餘7天、14天及1個月的超短存期有4厘以上，而且需為兌換資金。

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 工銀亞洲 6.0厘 3個月 最多10萬元 全新客戶手機開立 4.0厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行開立 花旗銀行 5.0厘 3個月 5萬元 全新私人客戶業務戶口 富邦銀行 4.25厘 4個月 50萬元 分行新資金 4.3厘 6個月 手機新資金 4.1厘 12個月 華僑銀行 4.45厘 6個月 100萬元 全新理財客戶新資金 4.28厘 328天 10萬元 理財客戶新資金 4.2厘 3個月 東亞銀行 4.4厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 4.3厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 4.0厘 12個月 星展銀行 4.05厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 4.0厘 3及4個月

工銀亞洲的6厘高息，本文後段會詳述。

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 創興銀行 4.4厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 建行亞洲 4.35厘 3個月 100萬元 新資金 信銀國際 4.33厘 6個月 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 4.25厘 3個月 大新銀行 4.3厘 3個月 10萬-50萬元 全新VIP客戶新資金 交銀香港 4.3厘 3個月 100萬元 理財客戶新資金 4.0厘 6個月 2萬元 電子渠道開立 大眾銀行 4.3厘 3個月 50萬元 手機新資金 4.0厘 12個月 招商永隆 4.25厘 3個月／6個月 500萬元 手機銀行開立 4.0厘 12個月 南洋商業銀行 4.2厘 3個月/6個月 100萬元 特選理財客戶新資金

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 眾安銀行 20厘 1個月 最多20萬元 需維持一定活期存款 平安壹賬通 4.2厘 3個月／4個月 100元 現有資金 4.0厘 12個月 匯立銀行 4.1厘 7個月 10元 現有資金 富融銀行 4.1厘 3個月 不設最低起存額 現有資金

虛擬銀行慣常於高息存款作吸客手段，目前部分虛擬銀行仍有4厘選擇，包括平安壹賬通的4.2厘及匯立的4.1厘等。

眾安銀行的1個月20厘為目前的「高息王」，下文會詳述所需條件。

港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！

回顧目前全城最高的港元定存，若不計1個月或以下的超短存期，3個月或以上，最高有達6厘年利率。

6厘港元定存

美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。

工銀亞洲個人新客戶

透過手機銀行「e定存」開立

首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率

每筆定期存款須為1000元或以上

存10萬元，3個月速賺1500元

推廣期暫至3月28日

工銀亞洲6厘詳情（請按下圖）

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1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

本文最後更新日期︰2024年3月7日

責任編輯︰廖毅然

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