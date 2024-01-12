【定期存款2024】匯立6個月4.5厘全城最高！6銀行逆市加息　部分重返4厘｜一文看清1月份最新定存

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【高息存款】24厘高息 1個月速賺$2000（附開立步驟及任務詳情）
踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。
然而，近期雖有逾10銀行減存息，新一年仍驚現20厘全城新高息！而本周亦有多間銀行逆市加息，包括虛銀匯立今天（1月12日）宣布把6個月存期加至4.5厘全城最高。
|本周加存息銀行
|銀行
|年利率
|存期
|起存額
|備註
|匯立銀行
|4.5厘
（原為4.0厘）
|6個月
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道；
新舊資金皆可
|4.0厘
（原為3.0厘）
|3個月
|大眾銀行
|4.6厘
（原為4.4厘）
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金；
現有資金加至4.4厘
|信銀國際
|4.35厘
（原為4.05厘）
|6個月
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至4.25厘
|4.05厘
（原為3.65厘）
|12個月
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至3.95厘
|招商永隆
|4.3厘
（原為4.1厘）
|12個月、
9個月
|50萬元
|手機銀行開立；
新舊資金皆可
|富融銀行
|4.0厘
（原為3.9厘）
|6個月
|不設最低起存額
|虛擬銀行，只有電子渠道；
新舊資金皆可
|工銀亞洲
|3.9厘
（原為3.2厘）
|2個月
|300萬元
|網上／手機銀行開立；
5萬元起存3.7厘
減息潮下有銀行大手加息，虛銀匯立（WeLab Bank）把6個月存期加至4.5厘，不但是全城最高，更冠絕低門檻定存。
3個月存期加幅更大，由3厘加至4厘，同樣是不論新舊資金。
大眾銀行的3個月存期牌價，由4.2厘上調至4.4厘，手機銀行新資金額外多0.2厘，即加至4.6厘。
招商永隆銀行的12個月及9個月存息，一律加至全城最高的4.3厘，50萬元起存，現有資金也可開立；不過該行同時下調了6個月及3個月存期年利率。
機管局債券 VS 定期存款
另一方面，機管局上周五宣布發行零售債券，年息4.25厘，以1萬元入場費而言，與門檻相若的定期存款息口差不多，而且今批零售債券年期長達2.5年，可在減息預期下鎖定2年半的4厘高息，實屬難得。
然而，零售債券或會「爭崩頭」，抽中幾多要視乎實際參與人數，假設抽中10手，本金也不過是10萬元；而年期長達2.5年，未必適合有大額本金、又想短線roll over的讀者。
|零售債券 VS 定期存款 優劣比較
|機管局零售債券
|港元定期存款
|年利率
|4.25厘
|5厘
|入場費
|1萬元
|10萬元
|門檻
|持香港身份證便可
|5厘需為全新客戶
|年期
|2.5年
|3個月
|派息
|每季
|到期後收息
|優點
|低門檻、長年期
|大額本金、短期有息收
|極端風險
|機管局違約
|銀行倒閉
10間銀行高過4.5厘 仍有5厘選擇
以下羅列3個月、6個月及12個月存期，4.5厘以上的港元定存，仍有10間銀行提供，主要為3個月存期，不計1個月或1星期的短存期，也有2個5厘選擇。
|3個月存期 - 仍有大量4.5厘以上高息
|銀行
|年利率
|起存額
|備註
|工銀亞洲
|5.0厘
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|花旗銀行
|5.0厘
|5萬元
|花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|交銀香港
|4.7厘
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|東亞銀行
|4.6厘
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|南洋商業銀行
|4.6厘
|100萬元
|特選南商理財客戶分行新資金
|信銀國際
|4.6厘
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|華僑銀行
|4.6厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|集友銀行
|4.55厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|工銀亞洲
|4.55厘
（98天）
|80萬元
|理財金客戶分行新資金
|招商永隆
|4.55厘
|50萬元
|手機銀行開立
|6個月存期 - 退守4.5厘
|南洋商業銀行
|4.5厘
|100萬元
|特選南商理財客戶分行新資金
|匯立銀行
|4.5厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
新舊資金皆可
|招商永隆
|4.45厘
|50萬元
|手機銀行開立
新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.4厘
（188天）
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|12個月存期 - 退守4.3厘
|富邦銀行
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.25厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金
12個月退守4.3厘
在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守逾4厘的保證利息，別無他選。
驚現1個月20厘 速賺逾$3,000
虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
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本文最後更新日期︰2024年1月12日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息