【定期存款2024】做定存送iPhone活動倒數｜中資行逆市4.4厘｜6厘高息速賺$1,500｜2月份港元定存新趨勢

▲ 【定期存款2024】美國不減息、即現6厘新高速賺$1,500｜存80萬收息$9,400｜2月份港元定存新趨勢

美國聯儲局今年首次會議決定不減息，主席鮑威爾更強調3月不是減息的合適時間。

鮑威爾指，聯儲局在今年某個時間減息將是適當，但不認為會在3月減息。

通脹仍然過高，無法保證在降低通脹方面取得持續進展。

在條件適宜時，於更長時期維持政策利率不變。

港元定存驚現6厘

美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。

工銀亞洲個人新客戶

透過手機銀行「e定存」開立

首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率

每筆定期存款須為1000元或以上

存10萬元，3個月速賺1500元

推廣期暫至2月29日

工銀亞洲6厘詳情

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80萬元4.7厘 速賺$9,400

工銀亞洲另有全新客戶分行新資金優惠，上月是4.8厘，2月份略減至4.7厘，但3個月仍能速賺$9400。

工銀亞洲全新理財金／理財e時代／綜合客戶

分行新資金10萬元至80萬元

3個月存期，年利率4.7厘

80萬元起存可速賺$9,400

推廣期暫至2月29日

工銀亞洲4.7厘詳情

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虛擬銀行4.2厘定存送iPhone

WeLab Bank（匯立銀行）推出「GoSave 賞息賞機大抽獎」，在2月8日或之前，以10萬元開立指定的6個月4.2厘定期存款，即可參加大抽獎，該行會在2月6日至2月9日，每天抽出3位得獎者，送出Apple iPhone 15 Pro Max （512 GB）。

金額要求如下︰

開立定存達10萬元HK$100,000可獲一次抽獎機會

開立定存達20萬元可獲三次抽獎機會

開立定存達30萬元可獲五次抽獎機會

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

中資行逆市加至4.4厘

創興銀行近日逆市連環加息，50萬元現有資金，3個月存期有4.4厘，5000元起存4.25厘，新舊資金皆可，亦毋需理財客戶。

全新客戶完成指定項目（例如申請信用卡等），亦可享同樣年利率。

50萬元做4.4厘，3個月速賺$5,500。

逾10銀行減港元存息

雖然3月不減息機會大，但市場普遍預期今年會減息，多達10間銀行近日再減港元存息，以下為部分減息銀行︰

滙豐港元存息全線失守4厘，理財客戶最高削至3.8厘，HSBC One客戶最高3.6厘。

中銀香港也跟隨滙豐減息，撤走4.3厘高息，最新為3.8厘。

大眾銀行3個月存期，由4.6厘一直減至今天最新4.2厘；12個月存期失守4厘。

富邦銀行的3個月存期減至4.3厘，12個月存期跌穿4厘。

大新銀行早前曾有最高4.7厘，但已連日下調，目前3個月存期回落至最高4.3厘。

平安壹賬通的3個月及4個月存期，略減0.2厘，最新為4.2厘。

富融銀行微減6個月存期，暫險守4厘。

目前5厘高息所餘無幾，以下盤點仍有約8間銀行達4.5厘或以上，當中不少是新客戶優惠︰

盤點4厘或以上高息 銀行 最高年息 起存額 3個月港元定存 工銀亞洲 6.0厘 1000-10萬元

（新客戶） 花旗銀行 5.0厘 5萬元

（新客戶） 工銀亞洲 4.7厘 10萬-80萬元

（新客戶） 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元 東亞銀行 4.5厘 10萬元

（新客戶） 華僑銀行 4.5厘 10萬元 1個月港元定存 眾安銀行 20厘 1元-20萬元 中銀香港 4.8厘 1萬元-10萬元

（新客戶） 滙豐銀行 4.5厘 1萬元

港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。



本文最後更新日期︰2024年2月7日

責任編輯︰廖毅然

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