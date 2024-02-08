【定期存款2024】做定存送iPhone最後今天｜中資行逆市4.4厘｜6厘高息速賺$1,500｜2月份港元定存新趨勢

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港元定存｜10萬元定期存款 速賺$1,500｜半年收息$2,200
美國聯儲局今年首次會議決定不減息，主席鮑威爾更強調3月不是減息的合適時間。
港元定存驚現6厘
美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。
工銀亞洲6厘詳情
80萬元4.7厘 速賺$9,400
工銀亞洲另有全新客戶分行新資金優惠，上月是4.8厘，2月份略減至4.7厘，但3個月仍能速賺$9400。
工銀亞洲4.7厘詳情
虛擬銀行4.2厘定存送iPhone
WeLab Bank（匯立銀行）推出「GoSave 賞息賞機大抽獎」，活動期限最後2月8日（即今天），以10萬元開立指定的6個月4.2厘定期存款，即可參加大抽獎，該行會在2月6日至2月9日，每天抽出3位得獎者，送出Apple iPhone 15 Pro Max （512 GB）。
金額要求如下︰
中資行逆市加至4.4厘
創興銀行近日逆市連環加息，50萬元現有資金，3個月存期有4.4厘，5000元起存4.25厘，新舊資金皆可，亦毋需理財客戶。
全新客戶完成指定項目（例如申請信用卡等），亦可享同樣年利率。
50萬元做4.4厘，3個月速賺$5,500。
逾10銀行減港元存息
雖然3月不減息機會大，但市場普遍預期今年會減息，多達10間銀行近日再減港元存息，以下為部分減息銀行︰
目前5厘高息所餘無幾，以下盤點仍有約8間銀行達4.5厘或以上，當中不少是新客戶優惠︰
|盤點4厘或以上高息
|銀行
|最高年息
|起存額
|3個月港元定存
|工銀亞洲
|6.0厘
|1000-10萬元
（新客戶）
|花旗銀行
|5.0厘
|5萬元
（新客戶）
|工銀亞洲
|4.7厘
|10萬-80萬元
（新客戶）
|南洋商業銀行
|4.5厘
|100萬元
|東亞銀行
|4.5厘
|10萬元
（新客戶）
|華僑銀行
|4.5厘
|10萬元
|1個月港元定存
|眾安銀行
|20厘
|1元-20萬元
|中銀香港
|4.8厘
|1萬元-10萬元
（新客戶）
|滙豐銀行
|4.5厘
|1萬元
1個月驚現20厘 全城最高
眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
本文最後更新日期︰2024年2月7日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息