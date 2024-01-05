【定期存款2024】仍有13銀行高過4.5厘｜4銀行逆市加存息、20厘全城新高｜一文看清1月份最新定存

▲ 2024年定期存款利率邊間好？雖然面臨減息潮，但仍有5厘選擇，4.5厘以上也有13銀行，遍布不同存款期，保本資產有4.5厘以上，仍是不錯的投資。

踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。

然而，近期雖有逾10銀行減存息，本周伊始仍有4間銀行逆市加息，更高見20厘全城新高！

13間銀行高過4.5厘 仍有5厘選擇

以下羅列3個月、6個月及12個月存期，4.5厘以上的港元定存，共有13間銀行提供，主要為3個月存期，不計1個月或1星期的短存期，也有2個5厘選擇。

4.5厘以上港元定存 - 3個月存期 銀行 年利率 起存額 備註 工銀亞洲 5.0厘 10萬元-80萬元 全新客戶分行新資金 花旗銀行 5.0厘 5萬元 花旗私人客戶業務新客戶，

並持有指定產品結存 南洋商業銀行 4.9厘 100萬元 特選南商理財客戶分行新資金 交銀香港 4.8厘 100萬元 指定理財客戶網上新資金 富邦銀行 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.8厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 創興銀行 4.7厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 大新銀行 4.7厘 10萬元-50萬元 VIP客戶新資金 招商永隆 4.65厘 500萬元 手機銀行開立、

50萬元起存4.6厘 集友銀行 4.65厘 100萬元 於分行以新資金開立 信銀國際 4.6厘 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金 華僑銀行 4.6厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 4.5厘以上港元定存 - 6個月存期 南洋商業銀行 4.8厘 100萬元 特選南商理財客戶分行新資金 招商永隆 4.65厘 500萬元 手機銀行開立、

50萬元起存4.6厘 Mox Bank 4.6厘 1元 新資金；虛擬銀行，只有電子渠道 4.5厘以上港元定存 - 12個月存期 南洋商業銀行 4.55厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金

碩果僅存的5厘選擇

大新銀行在新一年把5.3厘下架，VIP客戶新資金優惠減至4.7厘，繼續適用於10萬元至50萬元新資金。

工銀亞洲的新客戶5厘在新一年繼續有，優惠期暫延至1月底，但現有客戶則全線減息，3個月減至4.65厘。

花旗銀行的新客戶5.2厘在2023年底已到期，新一年改為最高5厘。現有客戶的1個月5厘下架，減至4.77厘。

在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4.5厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守逾4厘的保證利息，別無他選。

4銀行逆市加息

雖然多間銀行減息，但以下4間銀行卻逆市加存息，包括虛擬銀行富融，雖然把3個存期減至4.1厘，但6個月存期又加至3.9厘，反映銀行不時微調吸存策略︰

本周加存息銀行 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 招商永隆 4.65厘 3及6個月 500萬元 手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.6厘 4.35厘 9及12個月 500萬元 手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.3厘 大眾銀行 4.4厘 3及6個月 50萬元 手機銀行新資金 富融銀行 3.9厘 6個月 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 眾安銀行 20厘 1個月 1元-20萬元 需先登記及維持100萬元活期新資金58日

驚現1個月20厘 速賺逾$3,000

虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

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盤點各存期最高息之選

12個月︰大眾財務50萬元起存4.625厘，銀行以南洋商業銀行最高，需100萬元新資金有4.55厘。

9個月︰較少銀行做9個月優惠，招商永隆提供4.35厘，但起存額達300萬元，不過50萬元起存也有4.3厘。

6個月︰南洋商業銀行4.8厘，需100萬元新資金。

3個月︰工銀亞洲及花旗銀行的全新客戶有5厘。

2個月︰富邦銀行提供4.7厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。

1個月︰眾安銀行20厘，但需維持100萬元活期新資金餘額。

1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

本文最後更新日期︰2024年1月5日

責任編輯︰廖毅然

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