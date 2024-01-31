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【定期存款2024】中資行逆市加息　低門檻4.15厘｜11銀行4.5厘高息一文看清

收息攻略 13:03 2024/01/31

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港元定期存款年利率雖然呈下跌趨勢，但有本地銀行連日逆市加息，最新包括中資行，低門檻可賺4.15厘。

  • 南商及大眾銀行先後減息，南商12個月存期減至4.15厘，仍為全城最高，大眾銀行減至4.1厘。
  • 6個月存期最高4.4厘，屬南商的優惠，100萬元新資金起存，可收息$22,000。
  • 3個月存期最高6.4厘，但屬大新銀行的稅貸客戶的優惠。其次是花旗的5.2厘新客戶優惠，暫定今天到期。

港元定期存款年利率雖然呈下跌趨勢，但有本地銀行連日逆市加息，大新銀行的全新VIP客戶新資金，3個月存期一度重上4.7厘，最新又減至4.6厘，但仍屬較高水平。50萬元上限可收息約5750元。留意這需為全新VIP客戶，且存款額需為10萬元至50萬元，設有上限，而且每人只能用此優惠一次。

目前5厘高息所餘無幾，但4.5厘或以上的仍有不少，本文介紹逾10銀行4.5厘高息。恒生指數仍載浮載沉，擔心股市再坐過山車？可留意以下高息產品︰

盤點4.5厘或以上高息
銀行最高年息起存額
3個月港元定存
花旗銀行5.2厘5萬元
工銀亞洲5.0厘1000-10萬元
大新銀行4.6厘10萬-50萬元
大眾銀行4.5厘50萬元
南洋商業銀行4.5厘100萬元
交銀香港4.5厘100萬元
東亞銀行4.5厘10萬元
華僑銀行4.5厘10萬元
1個月港元定存
眾安銀行20厘1元-20萬元
中銀香港4.8厘1萬元-10萬元
滙豐銀行4.5厘1萬元

以上各款4.5厘定存，詳細條件可看下圖

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港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

近日定存新趨勢︰創興低門檻加至4.15厘

  • 創興銀行逆市加息，3個月存期、5000元起存加至4.15厘，50萬元起存4.3厘，新舊資金皆可。
  • 天星銀行新增4個月存期，屬市場少有的存期，年利率有4.2厘。
  • 大新銀行的稅貸客戶優惠加至6.4厘，雖為全城最高，但不是純粹定存產品。
  • 一直高據存息王寶座的富邦全線減息，12個月存期跌穿4厘，3個月存期減至4.4厘，不再是全城最高。
  • 滙豐、恒生及渣打銀行連環減息，6個月存期一律跌穿4厘，滙豐及恒生均只剩理財客戶的3個月存期有4厘。
  • 招商永隆再減息，12個月存期僅500萬元大戶才有4厘。
  • 匯立銀行減存息，6個月由4.5厘減至3.8厘，失守全城最高。
  • Mox Bank把6個月新資金由4.2厘減至4厘。

5厘高息定期存款變陣

早前機管局債券發售期間，市場上兩個5厘高息變陣︰

  • 花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。
  • 花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。
  • 工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。
  • 如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。


1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。


本文最後更新日期︰2024年1月31日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
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