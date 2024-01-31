【定期存款2024】中資行逆市加息　低門檻4.15厘｜11銀行4.5厘高息一文看清

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定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）
港元定期存款年利率雖然呈下跌趨勢，但有本地銀行連日逆市加息，大新銀行的全新VIP客戶新資金，3個月存期一度重上4.7厘，最新又減至4.6厘，但仍屬較高水平。50萬元上限可收息約5750元。留意這需為全新VIP客戶，且存款額需為10萬元至50萬元，設有上限，而且每人只能用此優惠一次。
目前5厘高息所餘無幾，但4.5厘或以上的仍有不少，本文介紹逾10銀行4.5厘高息。恒生指數仍載浮載沉，擔心股市再坐過山車？可留意以下高息產品︰
|盤點4.5厘或以上高息
|銀行
|最高年息
|起存額
|3個月港元定存
|花旗銀行
|5.2厘
|5萬元
|工銀亞洲
|5.0厘
|1000-10萬元
|大新銀行
|4.6厘
|10萬-50萬元
|大眾銀行
|4.5厘
|50萬元
|南洋商業銀行
|4.5厘
|100萬元
|交銀香港
|4.5厘
|100萬元
|東亞銀行
|4.5厘
|10萬元
|華僑銀行
|4.5厘
|10萬元
|1個月港元定存
|眾安銀行
|20厘
|1元-20萬元
|中銀香港
|4.8厘
|1萬元-10萬元
|滙豐銀行
|4.5厘
|1萬元
以上各款4.5厘定存，詳細條件可看下圖︰
近日定存新趨勢︰創興低門檻加至4.15厘
5厘高息定期存款變陣
早前機管局債券發售期間，市場上兩個5厘高息變陣︰
- 花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。
- 花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。
- 工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。
- 如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。
1個月驚現20厘 全城最高
眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
本文最後更新日期︰2024年1月31日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息