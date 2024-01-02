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諾獎得主︰「貪婪工作」觀念加劇性別收入差距　生育、照護責任影響女性職涯

個人增值 14:00 2024/01/02

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諾獎得主：「貪婪工作」加劇性別收入差距 生育、照護責任影響女性職涯

如今，擁有大學學歷的女性愈來愈多，不少人以優異成績畢業，也進入了最好的行業和公司工作，但男女收入差距卻依然存在。2023年諾貝爾經濟學獎得主、哈佛大學經濟學教授Claudia Goldin在她的著作Career and Family： Women’s Century-Long Journey toward Equity（《事業還是家庭？女性追求平等的百年旅程》）中指出，生育照護責任、「貪婪的工作」，讓女性仍要應對平衡事業和家庭的難題，必須從根本上改變工作方式、降低養育成本，才能實現性別平等。

性別收入差距隨年齡增長擴大

Goldin通過分析生於1878年~1958年及以後的五代美國女性的數據發現，隨着男女年齡的增長、結婚和生育，性別收入差距會逐漸擴大。

她舉例指，1963年左右出生的美國女性，20多歲時的收入是男性的90%。但等這些女性到了30多歲時，其收入僅為男性的76%；她們40多歲時，收入僅為男性的70%。

而對芝加哥大學1990~2006年男女MBA畢業生職涯的研究也顯示，MBA畢業生接受第一份工作後，女性的收入是男性的95%。然而隨時間流逝，男女畢業生的收入差距變大。到第13年，這一數字降至驚人的64%。此外，有孩子的女MBA與男MBA的收入差距，擴大幅度要遠大於沒有孩子的女MBA。

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生育照護責任影響女性職涯

書中指出，性別薪酬差距與歧視有關，但更隱蔽的是與社會的期望有關，即女性比男性更需要承擔照顧孩子和家庭的責任。女性要平衡事業成功和家庭幸福，最根本的問題就是時間衝突。投身事業往往需要在職涯早期投入大量時間，但那時正好撞上「應該」生育的年齡，照顧家庭也要付出很多時間。

「貪婪工作」觀念加劇不平等

Goldin提出「貪婪的工作」 （Greedy Jobs）的觀念，它們是一些高要求的工作，時薪會隨工作時間（晚上、周末、節假日）的增加而增加。

在這樣的工作結構下，為了增加家庭收入，有孩子或有其他照護責任的夫妻需要分工，其中的一人將主要關注家庭，一有緊急情況就得離開工作場所趕回家，其職位要相當靈活，但薪資也相應較少。相反，另一人則從事更賺錢的「貪婪的工作」，能在工作中隨叫隨到。隨時為家庭待命的那一方，升職加薪自然會受影響。人們往往期望女性承擔大部分家務勞動，她們常會因此而受到懲罰，因為她們需要更多靈活的工作時間。

隨着1970年代末以來收入不平等的普遍加劇，時間要求最高的工作，薪資也愈來愈高。那些對女性來説最難進入且最艱苦的工作，恰恰是過去數十年中最賺錢的工作。這一影響可能是性別收入差距沒有得到改善的原因之一，哪怕女性的學歷已提高。

對此，Goldin提出了三條解決思路

  • 1. 降低靈活工作的成本也即降低權衡的代價

這樣，夫妻就不必面對艱難的妥協。Goldin解釋，如果一份貪婪的工作沒有為隨叫隨到、周末、長時間工作提供太高的報酬，其中一方就不會願意接受這份工作。她認爲更好的做法是，讓彈性工作更具生產力，並提高彈性工作的工資。那麼，人們自然樂於從貪婪的工作轉向靈活的工作。而靈活崗位上的一方會掙得更多，完全離職的可能性也更小。

  • 2. 降低養育孩子的成本

照護服務愈易獲得，權衡的代價就愈低。大多數富裕國家為兒童保育提供大量補貼，例如，法國、瑞典、英國等國都在大力資助高質量的兒童保育服務。

  • 3. 改變社會規範，使權衡不再取決於性別

不過Goldin認爲，這可能有助於更大程度地實現按性別劃分的經濟成果平等，但無法解決夫妻公平問題。

書中總結道，為了在不確定的未來實現理想的平衡，需要改變的不僅是女性或家庭，而必須反思工作制度與照護制度，重新鋪設前進的道路。這是一個時間問題。

撰文：葉雨

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