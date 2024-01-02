【富人奢華事】萬畝豪宅建5000呎地堡　備逃生艙準備「末日求生」　百萬原住民聯署反對

▲ FB創辦人萬畝豪宅建5000呎地堡 備逃生艙疑避世界末日 被責意欲殖民

「朱克伯格是蜥蜴人嗎？」——這是外國網友對Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）最著名的調侃之一。現在，這個陰謀論又新添一筆證據：近日，媒體曝朱克伯格正在夏威夷小島建設佔地8500畝的秘密豪宅，平面圖顯示該建築計劃擁有一個5000呎的地下巢穴，配備逃生艙與防盜門，並擁有自己的能源和食物供應。

不少人猜測，「蜥蜴人」朱克伯格可能正在挖掘地堡，準備迎接世界末日的到來。2020年，當地原住民呼籲「阻止朱克伯格殖民考艾島」的請願書收到了逾100萬個簽名。

萬畝豪宅耗資逾21億 5000呎地堡可自給自足

據Wired報道，朱克伯格的豪宅位於夏威夷考艾島（Kauai），名為「庫勞牧場（Koolao Ranch）」，耗資逾2.7億美元（約21億元），佔地8500畝——約10個標準美式足球場大小。部分完工的建築群由十幾座建築組成，至少30間臥室和30間浴室，以及多部電梯、辦公室與會議室。在附近的樹林中，Koolao Ranch還擁有由繩橋連接的樹屋網絡，以及配套的休閑娛樂設備⋯⋯種種跡象顯示Koolao Ranch並非一個私人設施，而朱克伯格確實已在此舉辦了兩次企業活動。

然而，最令人驚訝的還是Koolao Ranch的地下避難所。該地堡佔地5000呎，由兩條隧道與兩座中央豪宅主建築連接，大門由金屬打造並且填充混凝土。設計圖顯示，該地堡可以實現完全的自給自足——擁有獨立水箱以及水泵系統，甚至規劃牧場與農業產出食物。

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Koolao Ranch幾乎所有的角落都安裝了攝像頭，僅一個較小的運營建築內就有20多個。大院被1.8米的高墻環繞，許多門都採取了鍵盤操作以及隔音設計，甚至設計了不少「暗門」，即與周邊環境融為一體的門。

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建設全程「軍事級保密」 富豪都愛末日求生

所有參與施工的工人，都簽署了嚴格的保密條例。一位相關的當地建築業官員表示：「只有在建造軍事設施時才會有這樣嚴格的保密要求⋯⋯私人項目附帶保密協議是非常罕見的。」直到參與建築計劃的一名職工意外身亡，Koolao Ranch的秘密才作為呈堂証供藉由職工家屬之口揭開一角。

另一方面，關於朱克伯格豪宅的流言卻在當地甚囂塵上。不少人猜測，朱克伯格正在建造一座巨大的地下城，也有人認為這個地方將成為世界末日後的「諾亞方舟」，保存人類文明⋯⋯雖然說是流言，但其實已經非常接近真實。

美國著名作家Douglas Rushkoff表示，許多超級富豪癡迷於購買一個安全掩體，等待災難的到來：「他們的極端財富和特權只會讓他們癡迷於讓自己遠離氣候變化、海平面上升、移民潮、全球流行病、民粹主義以及資源枯竭等現實危險。」

朱克伯格並非第一個規劃「末日掩體」的富豪。Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）同樣建造了名為Cyber House的掩體，而PayPal創始人Peter Thiel則因在新西蘭南島挖掘防空洞遭到居民舉報。OpenAI的CEO，Samuel Altman曾被爆料藏匿槍支、黃金、抗生素以及防毒面具。

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原住民强烈不滿 百萬人稱其意欲殖民

然而，考艾島的原住民卻對朱克伯格的豪華莊園表示強烈不滿。

為了保護個人隱私，Koolao Ranch大院被1.8米的高墻環繞，但卻嚴重阻礙了當地居民的視野。而建築來往的車輛以及巨大噪音也嚴重幹擾了居民生活。原住民Jeff Lindner表示，為了完成施工，大量外地人湧入考艾島，「他們要去某個地方，擋路的卻是我們，」他表示。

朱克伯格還面臨法律糾紛。夏威夷法律允許在沒有正式契約的情況下將土地轉讓給祖先後代，Koolao Ranch內有十幾塊小土地被原住民後裔持有，因此被指控涉及侵害這類原住民後裔的權益。

2020年6月，一份請願書呼籲「阻止朱克伯格殖民考艾島」，獲得了逾100萬個簽名。雖然朱克伯格一直在試圖向當地各種非盈利組織捐款共計逾2000萬美元，來嘗試融入當地社群，但他依然受到原住民的強烈反對。

撰文︰涂宇佳

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