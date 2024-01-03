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中國股市3年累挫6成　3分1投資者2024年欲撈底　5大催化劑支持

個人增值 07:30 2024/01/03

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中國股市3年累挫6成，調查顯示3分1投資者2024年欲撈底，5大催化劑支持。

雖然中港市場在2023年令人失望，遠差過其他新興市場，更遑論與再創新高的美股相比。不過，《彭博》發表最新Markets Live Pulse（MLIV Pulse）市場脈搏調查顯示， 417名受訪者中有近三分一（近33%）表示將於未來12個月內增加在中國的投資。這個數字已高過2023年8月時的19%以及2023年3月時的25%。目前僅五分一投資者預計削減中國持股。

MSCI中國指數走勢顯示，內地股市在2021年初觸頂後暴挫近六成，陷入熊市，反映內房債務危機、消費者信心受損以及中國經濟放緩。現在相對於利潤而言，中國股票屬於全球最便宜股票之一。

中資股估值殘無可殘

根據MSCI指數，中國企業基於預期利潤的市盈率少過10倍，幾乎是全球平均水平的一半，也遠低於印度股市的市盈率。為促進新興市場倉位成長，投資者對印度股票的強烈需求推動其價格在2023年內走高19%。

高盛最近研究顯示，印度和巴西等地的股市在2023年內相對優異表現，反映環球對中國的配置已接近十年低點。美國銀行的另一項調查數據顯示，中國也是權重最輕的亞洲市場，這代表中國股市的增持空間多過減持空間。

不乏投資者撈底　買入訊號強烈

銘基亞洲（Matthews Asia）投資組合經理Vivek Tanneeru接受《彭博》訪問表示，中國是一個失寵的市場，因此能夠以相宜價格購買股票。他在其監管的兩個新興市場倉位中增持中國股票。

另外，新加坡資產管理公司Vantage Point投資總監Nicholas Ferres表示，市場持續拋售中國股票，導致其價格脫離基本面。「中國連續第三年出現負增長，意味着『厭惡』（revulsion）。」Ferres稱，他使用的術語反映人們對中國股市的普遍厭惡，反過來可視作買入信號。他的基金在2023年10月增持中國科技股倉位。

相關文章：美基金透露買入2隻恒指成份股　增中資股比例︰中國大量優質企業遭過度拋售

仍不能忽視內房風險

押注中國仍要面對風險，因為內房行業仍處於低迷狀態，影響整體經濟信心。MLIV Pulse調查顯示，內房預計將成為2024年中國面臨的最大問題來源。

Ned Davis Research首席經濟學家Alejandra Grindal表示，中國樓市是「房間裏的大象」（意指顯而易見卻無人願意面對的問題）：「家庭的第一大資產是房屋，這是大多數人持有財富的地方。如果它沒有增長，就會拖累信心。」

低估值以外　增持中國的5大催化劑

報導指，中資股的低廉估​​值並不足以成為近期機構購買的理由。以下是中國股市一些潛在上行催化劑：

  • 1. 減息降準

MLIV Pulse調查顯示，MSCI中國指數回升的觸發因素或包括某種形式的「中國式量化寬鬆」。

  • 2. 國家救市

調查又指，另一托市力量來自政府支持的基金購買更多股票。

  • 3. 財政刺激

Alejandra Grindal表示，有見家庭是經濟持續疲弱的癥結，內地當局為家庭提供某種財政支持，將成為一個潛在的上行驚喜。「（但是）你需要看到勢頭在一段時間內加速，因為投資者過去曾遭蒙受損失。」

他還提到以下中資股反彈的潛在因素：

  • 4. 消費者信心改善
  • 5. 中美地緣政治緊張局勢緩和

相關文章：施羅德︰明年出現「週期反轉」　應正面看待中國市場前景　幣策迎放寬空間

近半認為2024年印度繼續跑贏

近半MLIV Pulse受訪者表示，如果投資者繼續迴避中國，印度將是最有可能受益的市場，其次是東南亞。Nicholas Ferres卻不敢苟同，他預計鑑於兩個市場的差異，2024年印度股市的表現將遜於中國股市。

撰文：黃正軒

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