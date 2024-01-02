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華爾街的2023年預測都錯了！2024年我們該如何前行？

個人增值 08:00 2024/01/02

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在展望2023年時，華爾街的普遍共識是沽出美股、買進國債、買入中國股票。很不幸地他們大都錯了。

2023年是美股豐盛的一年，道指全年升14%，標普500指數全年升24%，納指更厲害，全年升足43%。債券市場一樣精彩，10年期美債孳息率一度升穿5厘，吸引大量資金在年底前湧入。

但回想2022年底，整個華爾街，無論是股票或債券櫃枱，情緒都很低落，那時每個人都為即將到來的經濟衰退作準備。

在展望2023年時，華爾街的普遍共識是沽出美股、買進國債、買入中國股票

摩根士丹利的策略師Mike Wilson一直唱空、預測標普500指數即將暴跌；美國銀行策略師Meghan Swiber等警告要為國債收益率暴跌做好準備，即債價可能會大漲。高盛策略師Kamakshya Trivedi等正在談論中國資產，因為中國經濟終於從新冠疫情封鎖中復蘇。

結果他們都錯了。

彭博指，2023年本來應該要上漲的東西卻下跌了，或者橫行不前，而本來應該下跌的東西卻上漲了——然後又不斷上漲。這在很大程度上證明了疫情中釋放的經濟力量——主要是推動經濟成長和通膨的蓬勃發展的消費者需求——繼續令金融界以及華盛頓決策圈中最優秀、最聰明的人感到困惑。

彭博引述羅素投資公司 (Russell Investments) 首席投資策略師Andrew Pease表示，從未見過像2023年那樣錯誤的共識。「當我觀察賣方（提供市場意見的策略師們）時，每個人都被燒傷了。」

堅信經濟衰退是錯誤根源

錯誤是源於一種揮之不去的感覺︰美國以及世界其他許多國家即將陷入衰退。

這很符合經濟學的邏輯，當美聯儲正處於數十年來最激進的加息行動之中，理論上，消費者和企業的支出肯定會受到影響。

不過事實是，隨著通脹的消退，今年的增長實際上加快了，再加上人工智能領域的突破，使大型科技股找到急漲的原因，造就美股繼續上升。

高盛的Kamakshya Trivedi在總結2023年教訓時指出︰「中國不再與新興市場相關。」；摩根士丹利的Mike Wilson早在今年7月已認錯，承認低股美股反彈力度，但他直至最近仍堅持2024年看空美股的看法。

相關文章︰「中國不再與新興市場相關」高盛：反彈落空成2023最痛教訓

但他們其實並非全盤估錯，若果是長期投資，2023年可能是買入美國國債的好時機。美銀的Meghan Swiber雖然早在一年前已預測債息會急挫（即債價上升），但她估錯的只是時機，事實證明債息在10月見頂後，近期已急促回落。最近她重申看法不變，並認為美國國債的漲勢可能才剛啟動，10年期美債孳息率或將跌至2.25%。

2023年的教訓

2023年給予一般投資者的教訓，並不是全盤否定「專家」的言論，他們的分析也有可取之處，重點是我們如何海納百川，並形成屬於自己的看法，並堅持長期投資。

另一個教訓是，不要被短期發生的事情輕易改變你對長期走勢的看法，簡單而言不要「跟車太貼」，比如說，2023年市場對美國息口走勢的看法不停改變，若短線投機不停轉倉，獲利可能比不上單純持有一隻SPDR標準普爾500指數ETF（SPY）。

責任編輯︰廖毅然

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