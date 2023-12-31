法拉利百達翡麗畢加索｜2023拍賣會之王　6大最貴成交奢侈品回顧

▲ 法拉利勞力士Hermès｜2023拍賣會之王！6大最貴成交奢侈品回顧

新冠疫情過後遭逢加息周期，2023年是美國以至各國加息進入白熱化階段的一年，借貸成本急升下，全球對奢侈品的需求熱度下降，尤其是名錶的二級市場行情顯著走低。不過，拍賣場上仍不乏破紀錄成交，只能夠說很多頂級富人受經濟周期影響極微，就此簡單回顧一下，2023年部份奢侈品在拍賣會上一些（有可能是）最貴的交易。

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