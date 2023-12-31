法拉利百達翡麗畢加索｜2023拍賣會之王 6大最貴成交奢侈品回顧 個人增值 20:30 2023/12/31 分享： 分享： ▲ 法拉利勞力士Hermès｜2023拍賣會之王！6大最貴成交奢侈品回顧 新冠疫情過後遭逢加息周期，2023年是美國以至各國加息進入白熱化階段的一年，借貸成本急升下，全球對奢侈品的需求熱度下降，尤其是名錶的二級市場行情顯著走低。不過，拍賣場上仍不乏破紀錄成交，只能夠說很多頂級富人受經濟周期影響極微，就此簡單回顧一下，2023年部份奢侈品在拍賣會上一些（有可能是）最貴的交易。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 欄名 : 品味投資 最新專欄文章 更多 【勞力士】溥儀百達翡麗4,900萬拍出膺最貴、Rolex售逾3,000萬 富藝斯鐘錶2023年總成交額17億 2023/12/23 【勞力士】溥儀百達翡麗4,900萬拍出膺最貴、Rolex售逾3,000萬 富藝斯鐘錶2023年總成交額17億 2023最可靠汽車排行榜 Tesla十大不入︰電動車問題比燃油車多8成 2023/12/21 2023最可靠汽車排行榜 Tesla十大不入︰電動車問題比燃油車多8成 女子31元買二手花瓶 驚揭為大師珍品 84萬拍賣售出 2023/12/20 女子31元買二手花瓶 驚揭為大師珍品 84萬拍賣售出 鑽石礦商停售數月阻止價格暴跌 據報緩慢恢復供應 惟需求成疑 2023/12/19 鑽石礦商停售數月阻止價格暴跌 據報緩慢恢復供應 惟需求成疑 【聖誕節2023】最適合作為禮物的手錶 價格1500元~36萬元 不同預算有何推薦？ 2023/12/08 【聖誕節2023】最適合作為禮物的手錶 價格1500元~36萬元 不同預算有何推薦？ 電動車 疫情 經濟 蘇格蘭 Tesla 設計 英國 倫敦 英鎊 葡萄酒