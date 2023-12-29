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2023頂級CEO的離譜事：會議室半裸按摩、約打架鬧劇、公司裁員CEO關機

個人增值 19:18 2023/12/29

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2023頂級CEO的離譜事：會議室按摩 高管約架 分身ID懟客戶

2023年，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）作為互聯網紅人多次發表勁爆言論引衆怒，OpenAI「宮心計」演了一集又一集——頂級CEO，有多强大，就有多離譜。近日，彭博社盤點了2023年那些CEO的離譜行為，來看看褪下光環，這些金字塔頂端的人和你的奇葩老闆有幾分相似。

馬斯克大戰朱克伯格

Elon Musk大戰Mark Zuckerberg，這是多少人夢想中的畫面，堪比超人大戰蝙蝠俠。2023年6月，Musk在自家平台X上向Zuckerberg下「戰書」：「如果他同意，我想和他來一場籠中決鬥哈哈哈」——這個莫名其妙的邀請發出的前不久，Meta宣稱即將上綫Threads作為X的競爭對手。

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練習巴西柔術的Zuckerberg欣然同意，Musk宣稱8月將在拉斯維加斯決鬥，之後又有說會在古羅馬鬥獸場決鬥，但很快遭到了意大利文化部長的否認。幾周後，Musk開始找借口，説自己肩頸和背部需要做手術。最後Zuckerberg說Musk就是虛張聲勢，「是時候向前看了」。

雖然這場鬧劇倉促結束，但不少人認為，這是一場雙方共贏的成功炒作。

亞航CEO：會議室半裸按摩 稱坐太久飛機疼痛難忍

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2023年10月，亞航CEO，Tony Fernandes，在Linkedin上曬出了一張半裸上身在會議室按摩的照片，並配文：「我愛印度尼西亞和亞航文化，因為我能一邊按摩一邊開會。」引起了輿論風波，不少人認為Fernandes作為高管在正式場合赤裸上身非常不妥。輿論認為公司的女性在這種情況下不可能感到舒適或安全，「但因為你是老闆，她們很可能不會説什麼。」

Fernandes辯解說，自己剛剛經歷了18個小時的飛行，身體疼痛難忍，按摩是印尼業務部員工自發建議的。但他還是道歉並刪除了帖子，並表示自己無意冒犯任何人。

「所有航班取消，讓CEO先走」

「所有航班取消，讓領導先走」——這句調侃居然成真。美國聯合航空公司在2023年6月一天內取消了751次航班，其中丹佛樞紐機場受此影響最嚴重。但該公司的CEO，Scott Kirby當天卻直接乘私人飛機從新澤西州絲滑抵達丹佛機場，此舉引起衆怒。

Kirby在電子郵件的聲明中表示：「乘坐私人飛機是一個錯誤的決定，完全忽略了那些等待回家的客戶的感受。」他對所有客戶以及工作人員表示深深歉意。

前矽谷銀行CEO：公司可以倒閉 CEO工資必須要有

矽谷銀行2023年3月倒閉的新聞震動世界，CEO Greg Becker拒絕放棄自己在銀行倒閉后的1000萬美元薪酬。國會議員表示，矽谷銀行倒閉使得政府的基本存款保險基金損失了數十億美元，這些資金將不得不由其他貸款人補充。

但Becker表示，是史無前例的連續加息、媒體負面報道導致了銀行倒閉，而非自己的管理不善。他會配合監管機構重新評估薪酬，但不會放棄任何報酬。

HBO CEO：開分身ID怒懟評論家

下次在社交平台抱怨電影無聊時，小心回懟你的是影視公司老總。洛杉磯時報報道，HBO的CEO，Casey Bloys承認自己使用X（原Twitter）分身ID，嘲諷那些給HBO節目差評的電視評論家。Bloys表示：「這是一個非常愚蠢的做法。」據悉，對公司節目的熱情，以及在疫情期間對社交媒體「上癮」導致他做出了這些事情。

公司裁員8000人 CEO在關機度假

Salesforce的CEO，Marc Benioff表示，自己在公司大規模裁員8000人前，前往法屬玻利尼亞進行了為期10天的「數碼排毒之旅」，指一個人在一段時間內放棄使用電子設備，以便減少對技術和社交媒體的依賴。

Benioff在致員工的一封信中表示，公司在疫情前雇了太多員工，自己應該對此負責。但實際上他對此經常含糊其辭，在大裁員第二天的會議上不僅遲到，還開玩笑說「我是錯過什麼了嗎？」，輕浮的態度引起員工不滿。一些人指出，Benioff經常吹噓公司是一個「夏威夷家庭（Ohana）」，而他的所作所為讓這個説法顯得相當諷刺。

撰文︰涂宇佳

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