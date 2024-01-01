▲ 年末賬單冇眼睇？新的一年新的財務焦慮 專家教你點緩解

年末年初的這段時期，既是回顧總結上一年財務的時候，也是進行下一年財務規劃的時候。你是否被這兩種壓力困擾，感覺無從下手？經濟形勢無疑助長了這份焦慮，經歷了經濟衰退與加息風波，2024年卻依然尚存政治與經濟的不確定性待解決。

「你陷入了一種困境︰節慶的快樂已經結束，而你必須開始思考新年的事務——你當下最需要的是決心，」Newport財顧公司的Brandon Welch表示。

針對這種新年財務焦慮，不少金融專家給出了可行的建議，文末有6條建議來幫助你規劃新年財務清單。

你的財務焦慮對象 不一定是財務

首要的一點就是要明確︰你感受到什麼樣的財務壓力。

這並沒有説得那麼簡單。喬治亞大學財務規劃教授 Kristy Archuleta對彭博表示，人們通常缺乏對於如何辨別由金錢引發的複雜情緒的能力。仔細想想，你是否因為錢而「開心」、「難過」、「嫉妒」？但這些寬泛的標簽卻掩蓋了進一步的、複雜的情緒，尤其是當我們和家人在一起，或在正常的生活習慣和舒適區之外時。不能細化這些感受，就很難找到解決方案。

Archuleta舉了一個很簡單的例子︰新年團聚時，假設你看到自己的親戚過得比你好，你感到嫉妒，但卻無法平復這種情緒。

「實際上，這種情緒最初可能不是嫉妒。你可能是對親戚有你所沒有的東西而不滿，但你卻試圖壓抑這種真正的情緒，」Archuleta說，「當你試圖去壓抑這種情緒，本質上是你內心深處對自己會產生這種情緒而失望。」

打破這種惡性循環的方法之一就是誠實地面對自己的感受，就算你通常不會認為自己是那種會產生怨恨的人。

後悔，是年底時另一種常見的情緒。資產管理公司Envest的合夥人Karen Ogden表示，與其後悔，更重要的是不要沉迷於那些你希望自己做但沒有做的決定。

事後諸葛亮的人很容易說︰「啊！當初我不應該怎麼怎麼做」。但這只是浪費時間。

她說。相反，Ogden建議人們從過去的錯誤中吸取教訓，並多著眼於2023年自己財務的積極變化來獲得安慰，比如高利率至少意味著你的儲蓄收益有所增加。

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整理財務賬戶 清查付費訂閲

你可能下定決心在新年前整理好賬目，結果忙活了大半天都在找自己的強積金賬號密碼或者舊稅單——這種因小事導致計劃停滯的挫敗感也十分普遍。

專家建議，不如利用聖誕與新年之間的時間來統一處理無聊但重要的行政任務。比如下載更新金融APP、註冊賬號、咨詢親朋好友等等。

Hilltop Wealth的財務顧問Brittany Brinckerhoff表示：「只要把你擁有的、欠的東西以及它們的位置整理一下就行，我建議你在考慮2024年要完成的任務之前就這樣做。」

年底同樣是一個整理付費訂閲的好時候。找出你的外賣會員、新聞雜誌訂閲，清點檢查哪些你從來沒用過，哪些漲價了。Brinckerhoff指出，人們可以通過信用卡賬戶的支出統計工具來找到高頻付費項目，並取消那些你不再需要付費訂閲的項目。

財務大目標拆成小目標 儲蓄應趁早

專家表示，思考未來財務規劃時設定大目標確實不錯，但小目標才是你更可能實現並堅持下來的。

「制定一個計劃，將大目標分解為小目標，」Ametrine財富管理公司創始人Carla Adams表示，「在你的日曆上添加提醒，包括年中提醒，檢查並查看到目前為止你已經完成了什麼，以及你需要做什麼才能達到或保持正軌。」

如果人們想在新年之前認真改善儲蓄習慣，Adams建議迅速採取行動。而那些獲得加薪或年終獎的，也在第一時間將這筆錢放到「視綫之外」，看不見了，也就忘了。

6點幫你規劃2024財務清單

1、整理你的賬戶密碼

你一定有不少金融或應用程序賬戶密碼，花些時間把它們集中寫在一個地方，或用密碼管理器管理。

2、盤點你的付費訂閲

很多時候，我們訂閲了付費報刊或服務會員，可能開了自動續費卻忘記了。可以通過檢查信用卡賬單來盤點你的付費訂閲，取消那些已經用不上的訂閲。

3、整理稅務文件

把你前不久的稅單整理收納好，以便不時之需。

4、設置自動存款

如果你將工資的一部分直接自動存入你的退休／儲蓄賬戶，你就很難受到誘惑亂花錢，而年末年初就是設置的好時機。

5、檢查你的投資組合設置

在盤點自己的財務狀況時，別忘了查看你的投資賬戶的資產配置，確保自己承擔的風險在可控範圍内。大多數經紀平台都可以根據您的時間跨度幫助您設定目標資產組合。

6、查看日曆上的未來節慶

查看日曆，預算下2024年你會遇到的大開支，例如婚禮、度假、探親等，通常這些月份的開支會高於平均水平，這可以幫助你做好相應的預算。

撰文︰涂宇佳

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