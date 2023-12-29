自助收銀盜竊率高於人工21倍 調查：富人比窮人更常偷東西

▲ 調查：自助收銀盜竊率高於人工21倍 富人比窮人更常偷東西

現在不少超市和商店都設置自助收銀機以節省人力成本，但有調查顯示，自助收銀渠道發生盜竊的概率更高，年輕人、有錢人更有可能在自助結賬時偷走商品。

自助收銀偷竊率比人工高21倍

免結帳技術公司Grabango利用電腦視覺追蹤了近 5,000筆交易，發現自助收銀機遭遇偷竊的可能性比人工收銀員高21倍。數據顯示，只有 0.3% 的人工收銀員交易出現部分收款缺少的情況，而自助收銀機的這一比例高達6.7%。

偷竊行爲包括直接不掃描一些商品，或者輸入更低價商品的條碼。

Grabango指，就收入而言，這些損失佔銷售額的3.5%，可能佔商店底線利潤的一半以上。

31% Z世代是「商店扒手」

根據LendingTree的一項調查，21%的購物者表示，他們不小心從自助收銀機拿走了商品而沒有付款。 29%的受訪者表示他們將商品還回了商店。15%的購物者承認曾在自助結帳時故意偷竊商品，其中44%的人表示會再犯。

LendingTree還發現，31%的Z世代承認沒掃描就故意拿走了商品，是整體平均水平的兩倍，這一數字遠遠高於千禧世代（21%）、X世代（10%）和嬰兒潮一代（3%）。

有錢人更常行竊

此外，與收入較低者相比，家庭年收入10萬美元以上的人在使用自助收銀機時行竊比例最高，達18%。其次為家庭年收入3.5萬~4.99萬美元的人（16%）、家庭年收入7.5萬~9.99萬美元的人（15%）、家庭年收入5萬~7.49萬美元的人（14%）、家庭年收入少於3.5萬美元的人（14%）

出於心理因素犯案

富人行竊可能是由於心理因素。《衛報》引述心理治療師Terrence Schulman指，過去的創傷、受虐待和抑鬱記憶，以及最近的離婚、破產或家庭死亡等悲劇事件都可能會引發入店行竊事件，盜竊是一些人自我治療的方式。心理學家Stanton E Samenow表示，曾遇到一個病例，明明有足夠的錢買東西，卻實施偷竊，他這樣做是為了獲得刺激、興奮和建立自我價值，證明自己更聰明。

Schulman還向《商業内幕》分析，收入較高的人可能不太喜歡自助服務，例如自己結賬或自己加油，行竊是爲了表達無聲的抗議。其次，富人的金錢態度或許不同，可能10美元的商品對他們來説就像一分錢，價值不算很高，所以拿走不算很嚴重。此外，富人還可能有一種潛意識，覺得如果被抓，他們也有資源可以想辦法脫身。

撰文：葉雨

相關文章：

仇富又崇富？專家分析：被49%美國人討厭的科技富豪為何受捧

史上首位億萬富翁 自命「沒有權利當窮人」 教導兒子有錢能換「道德的尊嚴」

【愈有錢愈知足】超級富豪奉行「巴菲特式節儉」 有人自己飛髮、拒飲連鎖店咖啡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App