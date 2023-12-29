▲ 32%港企已多層面應用 AI如何提升不同規模公司人力效率？

和承擔著不同的責任，尤其是中小企的老闆和員工。時間和資源有限，因此員工如何有效分配和善用是公司增加生產力的關鍵。隨著人工智能技術的普及，大型企業甚至資源較少的中小企都可以受惠於生成式 AI 工具的優勢，在不增加員工人數的情況下協助員工騰出更多工作時間。

32%港企已多層面應用 AI

香港生產力促進局最近的一項研究發現，香港有 41% 受訪企業正在或將會應用 AI，32% 已在多個層面如營運（44%）、內部營運管理（34%）上應用 AI。這項調查顯示香港企業正逐漸熟悉 AI，且已在探索如何利用 AI 為自身帶來更大的商業利益。這一點將會在已引入 AI 和尚未準備嘗試 AI 的企業之間形成巨大差距。

縮短日常工作流程

對於沒有IT團隊的企業而言，自行部署 AI 功具可能會因為各種不明朗因素而卻步。但事實上，員工使用 AI 助理工具與他們日常登入常用的數碼工具一樣簡單。透過 AI 工具，員工可以令各個日常工作的層面都變得更智能化，包括由會議期間的提問到會議後的總結，以至聊天工具到電子郵件的回覆。

幫獨資經營者處理雜務

獨資經營者十分熟悉個人事業的各項工作範疇，縱使他們能獨自處理所有工作，但這些雜務亦壓縮他們能夠投放在日常推銷和提供客戶支援的時間，而這些對於獨資經營者維繫得來不易的客戶是十分重要。雖然獨資經營者無法聘請新人手，但可以透過 AI 助理工具協助他們處理簡單的文書工作，包括文書紀錄、電子郵件、聊天紀錄、甚至回顧錯過的會議內容。

提高小公司創造力

小型公司的魅力是緊密且相互了解的團隊，由此爆發強大的創造力和影響力，而 AI 助理工具可以讓團隊能集中精力和注意力在創作上。例如團隊在開會構思新計劃時，AI 助理工具可以根據討論內容在會議虛擬白板上提供簡單的概念，協助刺激團隊創意，或者自動將討論內容整理成摘要，方便無法參加的團隊成員快速了解最新資訊。

協助初創快速擴展

時間是初創企業最重要的資源，因為它們需要在競爭激烈的市場中迅速脫穎而出。初創企業的員工因為需要持續向客戶和夥伴推銷，甚至與團隊長期分散工作，因此快捷有效率的溝通就成為關鍵。這時候，AI 助理工具就能協助快速過濾內容並提供建議，包括電子郵件的回覆建議，以及遲到加入會議時透過提問快速了解討論內容，避免打斷會議流程。當企業持續發展時，它們亦會使用更多新的營銷策略，例如舉辦線上活動。而 AI 助理工具能在準備活動時協助快速起草邀請函、自動化註冊流程、準備門票安排及宣傳等。

優化中小企內部資訊傳播

中小型企業管理層不僅著重公司內部能否有效率地合作，他們自身亦要額外時間專注在公司決策、創意構思及對外推廣等。要做到這一點對於需要管理過百名員工的僱主而言，如何優化內部溝通是一大挑戰。以員工季度或年度大會為例，中小企可以透過 AI 助理工具迅速整理大型會議的聊天紀錄。透過 AI 的自動化優勢，中小企可以藉此簡化資訊共享過程和提高工作效率，同時能顯著節省成本，使公司能智能化地運作。

提升跨區大企業協作效率

大型企業的員工無可避免需要與世界各地不同市場的同事跨地區合作，加上遙距和混合工作成新常態，員工如何與團隊、其他地區的同事，以及外部合作夥伴維持緊密溝通是管理層需要思考的問題。這個例子就突顯企業部署支援多語言和跨地區通訊的 AI 工具的重要性，例如 Zoom AI Companion 就能在會議期間提供即時字幕翻譯功能，讓不同市場的員工都能有相同的使用體驗。這個 AI 應用例子就突顯企業如何借助創新科技突破語言限制和加強用戶體驗，且這些優勢在未來工作模式中是不可或缺的要點。

企業處於急速發展階段時雖然能帶來可觀的前景，但亦會帶來更多需要思考的問題，例如部署一款在公司業務發展時能同步配合需要的靈活解決方案。透過生成式 AI 方案，僱主能在短時間內以更靈活的方式平衡業務需要和成本。

客戶忠誠是中小企的支柱，Zoom 早前委託 Morning Consult 進行的一項調查發現，59% 受訪者如果感受到一至兩次不良的客戶體驗，就會選擇使用其他品牌的服務。利用 AI 協助處理日常工作事務，公司及員工能有更多時間投放在更重要的工作上，包括創新、銷售及客戶服務，從而提高客戶滿意度。AI 工具不僅是工具，它是一站式智能協作平台的重要部分，使企業、員工以至客戶個體的連繫更簡單、真實且不受環境限制。

【關於作者】Ricky Kapur擁有超過25年的經驗。作為Zoom擔任亞太區負責人，他負責制定和領導Zoom亞太區關鍵市場的市場推廣策略，負責市場包含澳洲、紐西蘭、東協各國、中國、香港特別行政區、印度、韓國及台灣。

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