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「重新做人」變千萬老闆：男子坐監學煮食 出獄開餐廳年收入1400萬

個人增值 11:00 2023/12/30

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「重新做人」變千萬老闆：男子坐監學煮食 出獄開餐廳年入1400萬

坐監不代表人生已經完結，大家常説「改過自新，重新做人」，有人實踐了這一點：重新做人直接年入千萬——Ali Elreda因「試圖分發」可卡因入獄，在坐監時他學會了煮食，出獄後直接開了間餐廳，在社交媒體一炮而紅，現在在美國已有6間分店。據CNBC報道，Ali Elreda的創始店在2022年總收入110萬美元（約860萬元），並有望在2023收入180萬美元（約1400萬元）。

目前，Ali Elreda希望將商業版圖拓展到加拿大，他非常感激自己能擁有第二次人生的機會。

監獄學習「讓人時刻記住自己失敗的時候」

Elreda表示：「出身於一個美國籍的穆斯林家庭，入獄令我蒙羞」。Elreda因為「試圖分發」可卡因入獄，並在2007年～2013年在監獄和中途宿舍（幫助囚犯提升能力，重新融入社會的過渡場所）度過了近6年的時間。

服刑期間，囚犯可以報名參加一些工作，例如洗衣房和廚房。Elreda選擇了廚房，他表示自己從小就喜歡和食物在一起，孩童時代，當祖母在廚房忙活時，他會把手伸到鍋裏玩鬧。Elreda還報名了監獄的烹飪課程，「為什麼不學呢？你從監獄裏學會的能力將伴你一生，因為你總會想記住自己失敗的時候，」他表示。

Elreda稱，監獄的課程幫助他為現實生活做好準備，例如當他需要準備多達30人的餐飲訂單時，速度應該要多快、一個人應該要如何安排時間、如何一次性處理好這麼多餐位等。

燒烤攤起家 坐監讓自己有嘗試未知的勇氣

2011年，他住在法院規定的中途宿舍，但他發現自己很難找到專業廚房的工作。一個在肉類食堂有攤位的表弟請Elreda去他的燒烤攤工作，烹飪設施和Elreda在監獄廚房的類似。

燒烤攤很小，因此Elreda起初只做墨西哥玉米餅（taco）。表弟搬離美國後，Elreda用8萬美元買下了燒烤攤，並開始嘗試將年輕時記憶中的美食與燒烤融合在一起，開始煮食一些地中海美食，卻沒想到燒烤攤日後大受歡迎，食客已經遠遠超過攤位的承載量。Elreda決定以12.5萬美元賣出攤位，開設了自己的第一家餐廳——他的餐廳老闆之路由此開啓。

對於一個從沒有任何真正主廚經驗的人來説，「開餐廳」可能會讓他望而生畏，但坐監的過去讓Elreda明白，沒有事情會比他曾經經歷過的更難。Elreda從不回避自己的過去：「我確實曾和一些壞人混在一起」。曾經「過一天算一天」是Elreda的口頭禪，但他表示現在很想繼續向前邁進。

坐監經歷融入菜式 爆紅網絡年入1400萬

Elreda的餐廳以自己女兒的名字命名——Fatima‘s Grill。他將自己多年來在監獄中利用有限的零食創造菜式的經歷，與自己的黎巴嫩血統、墨西哥文化社群的成長經歷相融合在菜品裏。

Fatima‘s Grill以鮮艷的色彩、獨特的風味組合在社交媒體上一炮而紅，目前在IG和TikTok上擁有140萬粉絲。「人們開始從拉斯維加斯、奇諾崗、聖費爾南多開1個小時的車過來，這太令我興奮了，」Elreda表示。

點擊圖片放大

漸漸的，Fatima‘s Grill的排隊時間超過兩三個小時，隊伍排到了馬路上——Elreda決定再次拓展業務。2021年，Fatima‘s Grill成為特許經營企業，並在南加州、紐約和德克薩斯州開設了6家新店。

資料顯示，Fatima‘s Grill的首家門店在2022年總收入為110萬（約860萬元）美元。公司發言人表示，該店在過去幾年一直處於盈利狀態，並在2023年有望實現高達180萬美元（約1400萬元）的收入。Elreda計劃在2024年再在兩個州開設新的門店，並進軍加拿大市場。

業務高速發展中，但Elreda依然堅持親自在Fatima‘s Grill工作。Elreda表示：「我喜歡我所做的事情。因此，只要我身體健康並且能夠站立，我就願意盡可能地親力親為。」

撰文︰涂宇佳

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