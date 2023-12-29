Z世代重視旅行多過提升教育 72%認財務穩定為重要目標

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一項調查發現，展望未來，財務穩定是最多Z世代看重的目標，而比起提升教育，他們更重視旅行、獲得個人滿足感和維持友誼。
財務穩定為72%Z世代重要目標
《商業内幕》與 YouGov合作進行的這項調查在2023年7月訪問了年齡涵蓋五個世代的1,800多名美國人，其中超過600位受訪者是Z世代。對於「展望未來五年，以下哪些對你來說是重要目標？」的問題，72%的Z世代表示，財務穩定是重要目標，在各個選項中排名第一。調查指，Z世代比老一代更有可能將金融穩定視為重要目標。
重視旅行多於提升教育
43%的Z世代表示旅行是重要目標，而只有39%的Z世代表示提高教育水平是一個重要目標。雖然早前Freddie Mac的調查顯示34%Z世代認爲擁有住房遙不可及，但本次調查中，仍有33%的Z世代認爲擁有或翻新房屋是重要目標。
Z世代未來五年的重要目標
|排名
|目標
|佔比
|1
|財務穩定
|72%
|2
|改善健康
|59%
|3
|提升職業發展
|51%
|4
|獲得個人滿足感
|51%
|5
|培養和維護友誼
|46%
|6
|擁有美滿的戀愛關係
|46%
|7
|旅行
|43%
|8
|提升教育
|39%
|9
|獲得創造性的滿足
|38%
|10
|對世界產生積極影響
|35%
|11
|擁有或翻新房屋
|33%
49% 的千禧世代受訪者表示，旅行是他們未來五年的重要目標，比例同樣高於提升教育。年紀更大的世代也是如此，例如，40%的X世代將旅行作為一項重要目標，而只有10%的人表示繼續深造。
報告分析認爲， X世代可能已步入老年，並不希望在未來幾年內獲得另一個學位或攻讀碩士學位，而是可能寧願把錢用於度假。而對於Z世代，也許高昂的學費令他們打消了提升學業的想法，他們寧願賺錢旅行。
撰文：葉雨
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