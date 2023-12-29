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Z世代重視旅行多過提升教育 72%認財務穩定為重要目標

個人增值 12:00 2023/12/29

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Z世代重視旅行高過提升教育 72%認財務穩定為重要目標

一項調查發現，展望未來，財務穩定是最多Z世代看重的目標，而比起提升教育，他們更重視旅行、獲得個人滿足感和維持友誼。

財務穩定為72%Z世代重要目標

《商業内幕》與 YouGov合作進行的這項調查在2023年7月訪問了年齡涵蓋五個世代的1,800多名美國人，其中超過600位受訪者是Z世代。對於「展望未來五年，以下哪些對你來說是重要目標？」的問題，72%的Z世代表示，財務穩定是重要目標，在各個選項中排名第一。調查指，Z世代比老一代更有可能將金融穩定視為重要目標。

重視旅行多於提升教育

43%的Z世代表示旅行是重要目標，而只有39%的Z世代表示提高教育水平是一個重要目標。雖然早前Freddie Mac的調查顯示34%Z世代認爲擁有住房遙不可及，但本次調查中，仍有33%的Z世代認爲擁有或翻新房屋是重要目標。

Z世代未來五年的重要目標

排名目標佔比
1財務穩定72%
2改善健康59%
3提升職業發展51%
4獲得個人滿足感51%
5培養和維護友誼46%
6擁有美滿的戀愛關係46%
7旅行43%
8提升教育39%
9獲得創造性的滿足38%
10對世界產生積極影響35%
11擁有或翻新房屋33%

49% 的千禧世代受訪者表示，旅行是他們未來五年的重要目標，比例同樣高於提升教育。年紀更大的世代也是如此，例如，40%的X世代將旅行作為一項重要目標，而只有10%的人表示繼續深造。

報告分析認爲， X世代可能已步入老年，並不希望在未來幾年內獲得另一個學位或攻讀碩士學位，而是可能寧願把錢用於度假。而對於Z世代，也許高昂的學費令他們打消了提升學業的想法，他們寧願賺錢旅行。

撰文：葉雨

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