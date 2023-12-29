規劃新一年 3大方向全面檢視理財需要

▲ 全面檢視理財、醫保需要 規劃新一年的健康和退休保障

隨著2023年臨近尾聲，大家在迎接新一年到來之際，不妨抽點時間檢視一下個人的健康和退休保障需要，為未來做好充分準備。

善用「扣稅三寶」稅務優惠

大家可以考慮善用可扣稅產品，以減輕稅務負擔。儘管「扣稅三寶」（即「自願醫保計劃」、「合資格延期年金保單」和「強積金可扣稅自願性供款」）已推出數年，但根據宏利去年針對香港納稅人對此類可扣稅方案的熟悉程度所進行的調查結果顯示，受訪者在 15條有關此類可扣稅方案的問題中只答對四條，反映出納稅人對這些產品的認知度不足，或因此錯失慳稅良機。

事實上，「扣稅三寶」提供了頗具吸引力的扣稅優惠。現時繳付「合資格延期年金保單」保費或「強積金可扣稅自願性供款」的納税人可享有稅務扣除，兩者的合計稅務扣除額上限為每年60,000港元；以現時最高稅率17%計算，每年最多可節省10,200港元稅款（60,000港元 x 17%）^。

至於自願醫保計劃，如納稅人或其配偶是自願醫保計劃認可產品的保單持有人，將可就支付購買認可產品的保費申請稅務扣除，申請的稅務扣除每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為8,000港元。認可產品之受保人應為納稅人本人或任何指明親屬，而每名納税人可申請稅務扣除的指明親屬數目不設上限。換言之，為愈多家人投保，便可節省愈多稅款；假設投保人為自己及三位家人(指明親屬) 購買每年保費為8,000港元或以上的自願醫保計劃認可產品，以現時最高稅率17%計算，投保人於該課稅年度便可節省最多合共5,440港元稅款（8,000 港元 x 4 x 17%）*。

定期評估健康保障需求

健康狀況和保障需求會隨著人生階段的不同而改變，無論市民是否已擁有醫療保險，都應定期評估自身醫療保障需要，並檢視現有醫療保險是否符合個人財務和健康狀況。

自願醫保計劃認可產品可分為「標準計劃」和「靈活計劃」，讓客戶揀選適合自己的醫療保障。自願醫保產品不斷創新，值得一提的是，近期有個別新推出的自願醫保附加保障產品考慮到客戶不同人生階段的需要，在自付費、病房級別等產品設計方面提供靈活方案，讓客戶按其預算和保障需要作出選擇，隨後更可因應情況作出調整**。

在不同的人生階段，每人的醫療保障需要都會有所不同。市民可委託其保險代理協助評估其保障需求，並提供符合個人需要的醫保產品建議。

加強退休籌劃

面對不斷上漲的生活開支，市民應及早為退休儲蓄未雨綢繆。延期年金是其中一種為退休生活儲蓄的方案，客戶可以在年輕時就開始為年金計劃供款，而開始派發年金入息的時間及入息年期都可以按照客戶的需要而定，讓資金在累積期內持續增長，為退休後提供穩定的入息來源。客戶可以不同繳付期向保險公司繳付保費，其後從指定年期或年齡開始收取每月年金入息直至指定年期或年齡。購買合資格延期年金產品更可享稅務優惠，一舉兩得。

無論你是正在為事業拼搏的年輕一族，還是即將退休或已退休的人士，每年都應全面檢視自己的理財和保障需要，並可考慮善用可扣稅方案，以節省稅務開支。更為重要的是，市民應及早為自己和家人購買醫保，並養成良好的儲蓄習慣，為健康和退休保障做好準備。

註:

^ 實際可節省的稅款視乎納稅人的應課稅入息及適用之稅率而有所不同。有關詳情，請諮詢專業稅務顧問。

* 就自願醫保保單繳付的合資格保費（不包括保費徵費）能否獲得稅務扣減須受限於稅務條例及保單持有人（作為納稅人）及受保人（作為指明親屬）之情況。如有有關稅務的疑問，請瀏覽香港特別行政區政府稅務局（「稅務局」）的網頁或直接向稅務局查詢。宏利並不提供稅務及／或法律意見。

** 須根據保單條款並視乎核保要求（如適用）

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