為何全球富翁都湧去阿布扎比？ 中東金融中心的5大魔力

▲ 為何全球富翁都湧去阿布扎比？ 中東金融中心的魔力

近年來，「鱷王」達里奧（Ray Dalio）、幣安前CEO趙長鵬等許多億萬富豪都湧向阿聯酋首都阿布扎比，在此開設家族辦公室或投資公司。這座中東金融中心究竟有何魔力？彭博社指，規避制裁、避稅、移民便利等都是當地吸引他們的好處。

數十位億萬富豪湧入 SPV逾5000家

據彭博新聞，全球數十位億萬富豪今年都在阿布扎比國際金融中心（ADGM）設立了特殊目的公司（Special Purpose Vehicle，SPV）。

財富諮詢公司M/HQ編制的數據顯示，阿布扎比國際金融中心現有超過5000家SPV，而2016年僅有46家。目前尚不清楚各富豪轉移資產的詳細情況，不過，財富的湧入反映了全球富豪在保護財產方面發生了廣泛的變化。

以下是一些遷往阿布扎比的億萬富豪：

橋水創始人Ray Dalio ▼ 點擊圖片放大

今年4月，達里奧宣佈在阿布扎比國際金融中心開設家族辦公室分支，引起轟動。

幣安前CEO趙長鵬

▲ 幣安前CEO趙長鵬在阿布扎比設立多個SPV

2021年，趙長鵬在迪拜買入第一套房產，理由是迪拜支持加密貨幣政策。ADGM的記錄顯示，趙長鵬今年在阿布扎比設立了多個SPV，包括Binary Finance Group Holdings、Alphanest Holdings和CZ Labs Holdings。

俄羅斯鋼鐵大亨Vladimir Lisin

▲ 俄羅斯鋼鐵大亨Vladimir Lisin在阿布扎比設立SPV

據彭博億萬富翁指數，Vladimir Lisin净資產235億美元，在最富有的俄羅斯人中排名第三。今年5月，他在ADGM設立了兩家SPV：Serenity II Holdings 和Nebula II Holdings，除此之外他在阿布扎比還有另外4個實體。知情人士稱，Lisin是被阿布扎比的證券交易所、當地與等達里奧全球投資家的聯繫以及經濟和法律的穩定性所吸引。

埃及首富Nassef Sawiris

▲ 埃及首富Nassef Sawiris將家族辦公室遷至阿布扎比

埃及首富Nassef Sawiris擁有84億美元净資產（截至12月28日）。2021年底，他擔任董事長的化工公司OCI NV在阿布扎比上市了其與阿布扎比國家石油公司的合資化肥企業。2023年12月，Sawiris宣布計劃將他的家族辦公室和私人投資集團NNS集團（NNS Group）遷至ADGM。

前亞洲首富、印度富商Gautam Adani

▲ 印度億萬富豪Gautam Adani的家族在阿布扎比設SPV

印度億萬富翁企業家Gautam Adani，曾是2022年亞洲首富，後因公司股票被大量唱空而身價下跌，目前净資產約842億美元，在彭博億萬富翁指數排名世界第15。據知情人士和相關文件顯示， Adani家族在ADGM設立了一個SPV，名為Ardour Investment Holding。

中東金融中心的魔力

規避制裁

彭博指，SPV是獨立的法人實體，在1980年代末受到垃圾債券大王Michael Milken的歡迎，現在已成為尋求規避財務風險的高淨值人士之首選。阿布扎比公布的SPV指南顯示，其SPV本質上是管理財富的控股公司，可以包含財產和股權等資產。

阿布扎比國際金融中心2015年投入營運，近年來變得愈來愈有吸引力，因為阿聯酋暫緩制裁俄羅斯等國，而美國、英國和歐盟則加強了限制。與此同時，瑞士、英國和一些加勒比海國家也在打擊與受制裁國家有聯繫的人。

M/HQ駐杜拜管理合夥人Yann Mrazek表示，巴以戰爭可能會引發對在阿布扎比國際金融中心設立SPV的更大需求。他透露，最近收到了一位巴勒斯坦企業家的請求，希望利用SPV進行資產保護。

避稅天堂

阿布扎比的收益還得益於：英屬維爾京群島和開曼群島等一些低税司法管轄區，正面臨來自世界其他地方官員的更嚴格審查，以及新公司註冊量下滑。

曾在當地工作過的企業顧問Bhaskar Dasgupta說：「阿布扎比國際金融中心是設立SPV的好地方，而且SPV在急劇增加。我們看到愈來愈多高淨值人士從英屬維爾京群島、開曼群島、毛里求斯和新加坡轉移到這裏。」

彭博引述知情人士稱，阿布扎比之所以具有吸引力，是因為這裏有保障措施可以將資產與外國司法管轄區隔離，富豪們還可以從阿聯酋的避免雙重徵税條約中獲益，該條約能幫富人最大限度地減少為隱藏在SPV內部的公司繳納税款。

投資移民便利

財富顧問和國際投資者也指出了阿聯酋提供的一系列好處。

阿布扎比和附近的迪拜已成為繁榮的國際都市。在此進行大額投資的人有資格獲得長期居留權，某些情況下甚至能獲得阿聯酋護照。阿聯酋的主權財富基金控制超過1萬億美元的資產，該國還有一系列有影響力的私人投資公司。

王室支持

知情人士向彭博透露，對於一些投資者來説，設立SPV有可能加強他們與財大氣粗的阿布扎比王室之間的關係。

阿布扎比國際金融中心正日益贏得王室成員的支持。阿聯酋總統的弟弟、國家安全顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan是世界上最有影響力的交易商之一，控制著投資公司皇家集團（Royal Group）。

監管順應市場需求

阿布扎比國際金融中心主席Ahmed Jasim Al Zaabi在《財富》的專訪中表示，ADGM的一個主要優勢是，他在上任之初就與當地監管機構建立了良好關係，建言當局傾聽市場聲音，並根據市場需求相應地制定或放鬆監管。

為支持湧入阿布扎比的富豪客戶，當地還專門引入了英美普通法體系。與新加坡、香港類似，阿布扎比國際金融中心也設立了一個混合普通法法院，吸引了許多法律人才。在混合法庭中，相關方可以親自或在網上出庭，讓阿布扎比在疫情期間也沒有錯過商機。

撰文：葉雨

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