香港人並非「有錢萬事足」 調查：51%港人感快樂 良好家庭關係勝財富成快樂源泉

▲ 調查：51%港人感快樂 良好家庭關係勝財富成快樂源泉

友邦香港公布首個「身心幸福調查」，發現一半港人感到快樂，其中68%的人認爲良好家庭關係是快樂源泉，高於健康財政。報告指，良好家庭關係更勝財富成為快樂泉源，打破了香港人金錢至上固有觀念，重新定義健康快樂。

68%人指良好家庭關係更令人快樂

該調查於今年5月25日至6月12日訪問了400名年齡介乎18~60歲、每月家庭收入多於20,000港元的香港居民，了解其身心幸福狀況。結果發現，51%受訪者表示感到快樂，當中認為良好家庭關係(68%) 較健康財政(59%)更能夠令人感到快樂。此外，61%為人父母者超越其他群組表示快樂，亦有58%覺得身體健康。

近4成父母更有家庭規劃

調查亦發現，接近4成 (37%)有子女的父母，較沒有子女的家庭(27%)擁有更周詳的規劃，尤其在醫療保障方面，他們會做好準備，接近8成半(84%)已經購買醫療或危疾保障，亦有約4成(39%)為人父母會預留醫療開支，以備不時之需。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「是次調查結果出乎意料之外，良好的家庭關係更勝財富，成為香港人的快樂來源，打破『有錢萬事足』的觀念。此外，令政府關注的低出生率，可能是反映不少人對組織家庭會感到壓力，然而此項調查卻顯示親子互動，都可以帶來快樂和更有規劃的人生，而一向被視為實事求是的香港人，已為健康快樂生活重新作出定義。」

撰文：葉雨

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