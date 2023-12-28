  • 23°C
香港時間 : 20231228日 (週四) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港人並非「有錢萬事足」 調查：51%港人感快樂 良好家庭關係勝財富成快樂源泉

個人增值 12:17 2023/12/28

分享：

分享：

調查：51%港人感快樂 良好家庭關係勝財富成快樂源泉

友邦香港公布首個「身心幸福調查」，發現一半港人感到快樂，其中68%的人認爲良好家庭關係是快樂源泉，高於健康財政。報告指，良好家庭關係更勝財富成為快樂泉源，打破了香港人金錢至上固有觀念，重新定義健康快樂。

68%人指良好家庭關係更令人快樂

該調查於今年5月25日至6月12日訪問了400名年齡介乎18~60歲、每月家庭收入多於20,000港元的香港居民，了解其身心幸福狀況。結果發現，51%受訪者表示感到快樂，當中認為良好家庭關係(68%) 較健康財政(59%)更能夠令人感到快樂。此外，61%為人父母者超越其他群組表示快樂，亦有58%覺得身體健康。

近4成父母更有家庭規劃

調查亦發現，接近4成 (37%)有子女的父母，較沒有子女的家庭(27%)擁有更周詳的規劃，尤其在醫療保障方面，他們會做好準備，接近8成半(84%)已經購買醫療或危疾保障，亦有約4成(39%)為人父母會預留醫療開支，以備不時之需。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「是次調查結果出乎意料之外，良好的家庭關係更勝財富，成為香港人的快樂來源，打破『有錢萬事足』的觀念。此外，令政府關注的低出生率，可能是反映不少人對組織家庭會感到壓力，然而此項調查卻顯示親子互動，都可以帶來快樂和更有規劃的人生，而一向被視為實事求是的香港人，已為健康快樂生活重新作出定義。」

 

撰文：葉雨

相關文章：
金錢能買到幸福嗎？經濟學家︰年收入60萬元已達「幸福感飽和點」

6成美國人認為錢能買幸福　年輕一代需要400萬年薪才感幸福

「人生成功」被重新定義　不再是事業有成｜幸福感的首要因素　這兩項更重要

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

理財最前線
北上消費受騙／不小心過錯數？3大渠道　教你如何投訴追回
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

仇富又崇富？專家分析：被49%美國人討厭的科技富豪為何受捧
2023/12/27
仇富又崇富？專家分析：被49%美國人討厭的科技富豪為何受捧
2023加密幣反彈 趙長鵬財富增1952億元 細數幣圈各大贏家
2023/12/27
2023加密幣反彈 趙長鵬財富增1952億元 細數幣圈各大贏家
瑞典交易員要求縮短股市交易時間 冀工作生活平衡
2023/12/26
瑞典交易員要求縮短股市交易時間 冀工作生活平衡
盤點豪門遺產糾紛　換你能活到第幾集？精神控制、養子奪權、與貓爭產
2023/12/26
盤點豪門遺產糾紛　換你能活到第幾集？精神控制、養子奪權、與貓爭產
胡錫進撐A股 半年蝕5萬跌超10% 「虧錢很沒面子」
2023/12/22
胡錫進撐A股 半年蝕5萬跌超10% 「虧錢很沒面子」
壓力 人口 保險公司 香港 家庭關係 澳門 港元

上一篇文章

【ET財智Talk】減息最有利長期債券及科技等板塊？股債外甚麼資產值得關注？鴻鵠陸庭龍分析2024年資產配置策略 1月2日晚上8時見

下一篇文章

【MPF回顧】美股5年內第4次跑贏中港股 　一文看清2023各類別最佳基金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款