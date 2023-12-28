山姆超市｜北上逛山姆 用Boc Pay回贈250元 善用信用卡最高賺600元

▲ 北上優惠｜逛山姆超市用Boc Pay賺250元 善用信用卡最高600元回贈

山姆超市（Sam's Club）是港人北上消費時的熱門選擇，作為沃爾瑪（Walmart）旗下的會員制倉儲式超市，會向消費者收取一定年費。

逛山姆超市點慳錢？除了第一時間關注超市折扣外，善用電子支付與信用卡合作的現金回贈優惠也許是個不錯的思路：Boc Pay針對山姆超市推出了最高250元回贈的特別優惠，而不少信用卡透過電子支付在北上消費本身就有折扣，山姆超市也包括在内。

本文總結了北上消費透過電子支付使用信用卡簽賬的優惠，供經常逛山姆超市、北上消費的朋友參考。

先看優惠總結表：

電子支付方式 綁卡要求 優惠要求 現金回贈 / 折扣優惠 回贈上限 Boc Pay 中銀雙幣卡（大灣區一卡通） 指定深圳山姆超市消費 滿2000人民幣贈200元 250元 滿500人民幣贈50元 使用Boc Pay簽賬 最高4%回贈 100元/月 指定合作商戶消費 9折優惠 100人民幣/筆，每月1次 銀聯付款碼 / 中銀銀聯信用卡 Boc Pay跨境消費 額外5%回贈 1000元/階段 *海外實體店簽賬滿8000元/月 10倍積分回贈 折320元/月 熱門商戶消費 特別優惠 / AlipayHK & WeChat Pay 大新銀行信用卡 AlipayHK 及 WeChat Pay HK 簽賬 3% 200元 *網上／旅遊／

海外／跨境簽賬 400元 AlipayHK 渣打信用卡 首次綁卡獎賞 30元 / 消費獎賞 30元 / 中銀香港信用卡 首次綁卡獎賞 20元 / AEON信用卡 每曆月領取跨境禮券包 3元x10張（單一消費滿15元可用） 合60元 WeChat Pay 建行（亞洲）信用卡 首次綁卡獎賞 15元 合150元 合資格交易金額30元~350元 5元x3次 合資格交易金額≥350元 40元x3次 星展DBS銀行賬戶 首次綁卡獎賞 50元 合230元 消費獎賞禮券 20元x9張 AEON信用卡 單一消費≥10元 減2元 x 5 合30元 單一消費≥200元 減20元 x 1 八達通 八達通銀聯卡 合資格消費 5%回贈 200元 內地及海外消費 免手續費 /

註：

1.所有優惠均要透過指定電子支付方式以對應銀行卡/信用卡消費才可使用

2.標*的優惠要求，不使用電子支付方式亦可以享受

Boc Pay：深圳山姆消費最高回贈250元 多重現金回贈叠加

背靠中銀又有自己的電子支付APP，Boc Pay在北上消費優惠上有著天然優勢，這次Boc Pay的「狂賞派深圳Go！」活動也頗具誠意，只要透過Boc Pay使用綁定的中銀雙幣卡（大灣區一卡通）簽賬即可享受額外優惠。

客戶以上述方式在指定深圳山姆超市消費即可獲最多250元的現金回贈，雙幣卡北上消費簽賬再有4%的現金回贈，100元封頂，不過只有鑽石雙幣卡的回贈率為4%，白金卡則為2%。

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此外，不少商場、會所以及酒店也與中銀雙幣卡合作，熱門場所如深圳萬象城、深圳萬象天地、深圳香格里拉大酒店等，透過Boc Pay用中銀雙幣卡簽賬有9折優惠。

如果不是中銀雙幣卡，北上消費時透過Boc Pay掃描銀聯付款碼或使用中銀信用卡簽賬，可享5%的回贈，每階段1000元封頂，此外另有10倍積分回贈以及熱門商戶的特別優惠，值得一提的是，這些普遍性的優惠中銀雙幣卡也是被包括在內的。

大新銀行：綁信用卡電子支付 最高600元回贈

大新銀行的「冬日激賞」與AlipayHK & WeChat Pay合作，透過這兩種方式使用綁定的大新銀行信用卡簽賬，北上消費時可以獲得3%的現金回贈。雖然打出了最高5%的旗號，但這一回贈率僅限於本港食肆消費。

需要註意的是，這一優惠是有最低簽賬要求的：

每階段合資格零售簽賬需達6,000元或以上

AlipayHK&WeChat Pay HK回贈：單一簽賬滿200元

網上／旅遊／海外／跨境簽賬回贈：單一簽賬滿500元

北上消費，電子支付+内地簽賬每階段最高可獲合計300元的現金回贈，兩階段就有600元。如果是經常北上大額消費的朋友，大新的活動是不錯的選擇。

八達通銀聯卡享200元回贈 北上消費免手續費

八達通的活動並不是信用卡，而是需要客戶使用八達通銀聯卡在内地消費，合資格消費即有5%的現金回贈，推廣期内最高200元。

所謂八達通銀聯卡，並不是說要辦卡，而是在八達通錢包内開通銀聯卡二維碼，北上消費時在支持銀聯/雲閃付的商戶掃此碼通過八達通錢包付款即可，開通只需要在APP内簡單驗證。

另外北上消費用八達通銀聯卡支付可享手續費全免，不過内地支持銀聯/雲閃付的商戶還是不如AlipayHK&WeChat Pay HK多。

WeChat Pay：綁卡即領65元回贈 消費即賞345元

WeChat Pay則和建行亞洲、星展DBS、AEON有優惠合作。建行亞洲首次綁信用卡即回贈15元無門檻現金券。北上消費時簽賬30~350元的可享減5元的優惠，350元及以上的減40元，分別可享受3次。

星展銀行綁定銀行賬戶即可，不一定要信用卡。首次綁定即回贈50元現金券，北上消費簽賬滿50元即減20元，每個月可用3次，最多享受9次，合計180元。

AEON信用卡則有合計30元的減免，其中有10元拆成5次發放，每次減免2元，對比前兩者，優惠力度略小。

建行亞洲和星展的優惠門檻低，滿減力度也不錯，尤其是星展，非常適合偶爾北上行街買點零食奶茶的朋友。

Alipay HK：綁信用卡即領50元回贈 消費即賞90元

Alipay HK最近的88元新年券包熱度很高，但也不要忽視了信用卡的優惠，只需要動動手綁定信用卡就可以獲得合計50元的回贈，何樂而不為呢？

渣打、中銀香港信用卡首次綁定Alipay HK即有無門檻現金（券）回贈，分別是30元和20元。此外還有一些消費的禮券，透過Alipay HK首次使用渣打信用卡消費後可獲30元現金回贈，AEON信用卡則是可以領取最高合計60元的海外（包括内地）消費券禮包，遺憾的是額度比較小，拆分為3元/張發放。

撰文︰涂宇佳

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