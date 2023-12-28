  • 21°C
香港時間 : 20231228日 (週四) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山姆超市｜北上逛山姆 用Boc Pay回贈250元 善用信用卡最高賺600元

精明消費 15:28 2023/12/28

分享：

分享：

北上優惠｜逛山姆超市用Boc Pay賺250元 善用信用卡最高600元回贈

山姆超市（Sam's Club）是港人北上消費時的熱門選擇，作為沃爾瑪（Walmart）旗下的會員制倉儲式超市，會向消費者收取一定年費。

逛山姆超市點慳錢？除了第一時間關注超市折扣外，善用電子支付與信用卡合作的現金回贈優惠也許是個不錯的思路：Boc Pay針對山姆超市推出了最高250元回贈的特別優惠，而不少信用卡透過電子支付在北上消費本身就有折扣，山姆超市也包括在内。

本文總結了北上消費透過電子支付使用信用卡簽賬的優惠，供經常逛山姆超市、北上消費的朋友參考。

先看優惠總結表：

電子支付方式綁卡要求優惠要求現金回贈 / 折扣優惠回贈上限
Boc Pay中銀雙幣卡（大灣區一卡通）指定深圳山姆超市消費滿2000人民幣贈200元250元
滿500人民幣贈50元
使用Boc Pay簽賬最高4%回贈100元/月
指定合作商戶消費9折優惠100人民幣/筆，每月1次
銀聯付款碼 / 中銀銀聯信用卡 Boc Pay跨境消費額外5%回贈1000元/階段
*海外實體店簽賬滿8000元/月10倍積分回贈折320元/月
熱門商戶消費特別優惠/
AlipayHK & WeChat Pay大新銀行信用卡AlipayHK 及 WeChat Pay HK 簽賬3%200元
*網上／旅遊／
海外／跨境簽賬		400元
AlipayHK渣打信用卡首次綁卡獎賞30元/
消費獎賞30元/
中銀香港信用卡首次綁卡獎賞20元/
AEON信用卡每曆月領取跨境禮券包3元x10張（單一消費滿15元可用）合60元
WeChat Pay建行（亞洲）信用卡首次綁卡獎賞15元合150元
合資格交易金額30元~350元5元x3次
合資格交易金額≥350元40元x3次
星展DBS銀行賬戶首次綁卡獎賞50元合230元
消費獎賞禮券20元x9張
AEON信用卡單一消費≥10元減2元 x 5合30元
單一消費≥200元減20元 x 1
八達通八達通銀聯卡合資格消費5%回贈200元
內地及海外消費免手續費/
  • 註：
  • 1.所有優惠均要透過指定電子支付方式以對應銀行卡/信用卡消費才可使用
  • 2.標*的優惠要求，不使用電子支付方式亦可以享受

Boc Pay：深圳山姆消費最高回贈250元 多重現金回贈叠加

背靠中銀又有自己的電子支付APP，Boc Pay在北上消費優惠上有著天然優勢，這次Boc Pay的「狂賞派深圳Go！」活動也頗具誠意，只要透過Boc Pay使用綁定的中銀雙幣卡（大灣區一卡通）簽賬即可享受額外優惠。

客戶以上述方式在指定深圳山姆超市消費即可獲最多250元的現金回贈，雙幣卡北上消費簽賬再有4%的現金回贈，100元封頂，不過只有鑽石雙幣卡的回贈率為4%，白金卡則為2%。

點擊圖片放大

此外，不少商場、會所以及酒店也與中銀雙幣卡合作，熱門場所如深圳萬象城、深圳萬象天地、深圳香格里拉大酒店等，透過Boc Pay用中銀雙幣卡簽賬有9折優惠。

如果不是中銀雙幣卡，北上消費時透過Boc Pay掃描銀聯付款碼或使用中銀信用卡簽賬，可享5%的回贈，每階段1000元封頂，此外另有10倍積分回贈以及熱門商戶的特別優惠，值得一提的是，這些普遍性的優惠中銀雙幣卡也是被包括在內的。

大新銀行：綁信用卡電子支付 最高600元回贈

大新銀行的「冬日激賞」與AlipayHK & WeChat Pay合作，透過這兩種方式使用綁定的大新銀行信用卡簽賬，北上消費時可以獲得3%的現金回贈。雖然打出了最高5%的旗號，但這一回贈率僅限於本港食肆消費。

需要註意的是，這一優惠是有最低簽賬要求的：

  • 每階段合資格零售簽賬需達6,000元或以上
  • AlipayHK&WeChat Pay HK回贈：單一簽賬滿200元
  • 網上／旅遊／海外／跨境簽賬回贈：單一簽賬滿500元

北上消費，電子支付+内地簽賬每階段最高可獲合計300元的現金回贈，兩階段就有600元。如果是經常北上大額消費的朋友，大新的活動是不錯的選擇。

八達通銀聯卡享200元回贈 北上消費免手續費

八達通的活動並不是信用卡，而是需要客戶使用八達通銀聯卡在内地消費，合資格消費即有5%的現金回贈，推廣期内最高200元。

所謂八達通銀聯卡，並不是說要辦卡，而是在八達通錢包内開通銀聯卡二維碼，北上消費時在支持銀聯/雲閃付的商戶掃此碼通過八達通錢包付款即可，開通只需要在APP内簡單驗證。

另外北上消費用八達通銀聯卡支付可享手續費全免，不過内地支持銀聯/雲閃付的商戶還是不如AlipayHK&WeChat Pay HK多。

WeChat Pay：綁卡即領65元回贈 消費即賞345元

WeChat Pay則和建行亞洲、星展DBS、AEON有優惠合作。建行亞洲首次綁信用卡即回贈15元無門檻現金券。北上消費時簽賬30~350元的可享減5元的優惠，350元及以上的減40元，分別可享受3次。

星展銀行綁定銀行賬戶即可，不一定要信用卡。首次綁定即回贈50元現金券，北上消費簽賬滿50元即減20元，每個月可用3次，最多享受9次，合計180元。

AEON信用卡則有合計30元的減免，其中有10元拆成5次發放，每次減免2元，對比前兩者，優惠力度略小。

建行亞洲和星展的優惠門檻低，滿減力度也不錯，尤其是星展，非常適合偶爾北上行街買點零食奶茶的朋友。

Alipay HK：綁信用卡即領50元回贈 消費即賞90元

Alipay HK最近的88元新年券包熱度很高，但也不要忽視了信用卡的優惠，只需要動動手綁定信用卡就可以獲得合計50元的回贈，何樂而不為呢？

渣打、中銀香港信用卡首次綁定Alipay HK即有無門檻現金（券）回贈，分別是30元和20元。此外還有一些消費的禮券，透過Alipay HK首次使用渣打信用卡消費後可獲30元現金回贈，AEON信用卡則是可以領取最高合計60元的海外（包括内地）消費券禮包，遺憾的是額度比較小，拆分為3元/張發放。

撰文︰涂宇佳

相關文章：

北上購物退稅「即買即退」攻略 ！金額有上限、設離境時限、需指定口岸、各市不同要求一文睇清

北上支付優惠 AlipayHK 88元新年券包 | WeChatpay HK 30元獎賞、信用卡簽賬折扣

【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」　3折歎美食（附退款方法）

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

理財最前線
北上消費受騙／不小心過錯數？3大渠道　教你如何投訴追回
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控　「可疑交易」判定變寬鬆
2023/12/19
香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控　「可疑交易」判定變寬鬆
揸車用邊張信用卡？隧道泊車繳費最高贈500元　入油享12%現金回贈
2023/12/17
揸車用邊張信用卡？隧道泊車繳費最高贈500元　入油享12%現金回贈
北上購物退稅「即買即退」攻略 ！金額有上限、設離境時限、需指定口岸、各市不同要求一文睇清
2023/12/16
北上購物退稅「即買即退」攻略 ！金額有上限、設離境時限、需指定口岸、各市不同要求一文睇清
北上支付優惠 AlipayHK 88元新年券包 | WeChatpay HK 30元獎賞、信用卡簽賬折扣
2023/12/15
北上支付優惠 AlipayHK 88元新年券包 | WeChatpay HK 30元獎賞、信用卡簽賬折扣
【聖誕節2023】交換禮物點揀好？10+款300元左右、高性價比禮物　精緻適用多場合
2023/12/09
【聖誕節2023】交換禮物點揀好？10+款300元左右、高性價比禮物　精緻適用多場合
經濟 商品 美食 口岸 WalMart 大新金融（00440） 大新銀行集團（02356） 深圳灣 網上購物 虛擬銀行

下一篇文章

北上消費受騙／不小心過錯數？3大渠道　教你如何投訴追回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款