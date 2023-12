▲ 疫後健康服務訂閱增5成 網上健康平台如何呼應大衆需求?

3年世紀疫症為世人帶來各種新常態,無論是上班模式、消費模式甚至日常生活都起了重大變化,其中一個最大的轉變固然是對自己及家人健康的關注。有見及此,本港愈來愈多保險公

司陸續推出健康網上平台,讓市民以優惠價格兌換各種有益身心健康的產品及服務,「行多步」保障客人以至所有港人的身心健康。

疫後健康服務訂閱激增5成

疫症來得突然,令很多人付出了沉重代價,不過同時亦因而令大眾逐漸明白到保持身體強壯、積極預防疾病的重要性。有調查(註1)發現,全球近半消費者致力培養自身健康和遵守健康生活方式,單是訂閱健康服務相關的銷售額就激增5成,消費者透過定期收到專家建議指導以及精選健康產品,開展全面的身心健康之旅,反映大眾對保持健康和採取預防措施的重視程度日益增加。

網上健康平台興起:積分換購保健服務

越來越多人重視自身福祉,並積極採取措施來維護健康生活。隨著大眾需求和偏好上的變化,保險同業為適應市場亦相繼開發創新的解決方案和服務,以滿足這不斷增長的市場及客戶需求,網上健康平台就是其中一項。

市面上的健康平台通常只供現有客戶使用,透過儲積分以優惠價換取醫療與保健相關的產品及服務。自身需求加上特惠價格,這些網上健康平台不僅能幫助大眾更好管理和保持他們的健康,還能提供實用資訊與資源,讓他們做出精明健康決策。同時,平台也為企業提供機會擴大業務範圍,增加顧客忠誠度,並在競爭激烈的市場中保持競爭優勢。本港多間銀行及保險同業亦相繼積極開發和改進其網上健康平台,以滿足其客戶群的需求並實現共同健康目標。

近日有網上保險公司推出健康平台BlueMore,無論你是否該保險公司的客戶,均可登入享用這個照顧身心健康的平台,透過賺取到的積分兌換健康檢查、疫苗注射、營養補充產品、瑜伽重訓等健身課程,甚至是按摩槍等個人護理產品。即使積分餘額不足,仍可以「分+錢」的模式以優惠價換取,提供便利實惠且全面的健康產品和服務。

隨著市場對健康服務需求的轉變,各行各業為了迎合大眾的健康意識都作出了相應業務調整,提供更多保障健康的便利選擇,成為未來健康產業的重要一環。

註:

來源:An inside look into the global consumer health and wellness revolution - NielsenIQ (28 October, 2021)

【關於作者】孔德秋現為Blue行政總裁兼執行董事,他在業務發展、創新策略、科技及企業營運,以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗,涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區,行業涵蓋保險、資產管理及銀行業,並於多間知名金融機構出任環球及地區高級行政要職。

=====

理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App