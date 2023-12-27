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疫後健康服務訂閱增5成 網上健康平台如何呼應大衆需求？

博客 18:14 2023/12/27

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疫後健康服務訂閱增5成 網上健康平台如何呼應大衆需求？

3年世紀疫症為世人帶來各種新常態，無論是上班模式、消費模式甚至日常生活都起了重大變化，其中一個最大的轉變固然是對自己及家人健康的關注。有見及此，本港愈來愈多保險公

司陸續推出健康網上平台，讓市民以優惠價格兌換各種有益身心健康的產品及服務，「行多步」保障客人以至所有港人的身心健康。

疫後健康服務訂閱激增5成

疫症來得突然，令很多人付出了沉重代價，不過同時亦因而令大眾逐漸明白到保持身體強壯、積極預防疾病的重要性。有調查（註1）發現，全球近半消費者致力培養自身健康和遵守健康生活方式，單是訂閱健康服務相關的銷售額就激增5成，消費者透過定期收到專家建議指導以及精選健康產品，開展全面的身心健康之旅，反映大眾對保持健康和採取預防措施的重視程度日益增加。

網上健康平台興起：積分換購保健服務

越來越多人重視自身福祉，並積極採取措施來維護健康生活。隨著大眾需求和偏好上的變化，保險同業為適應市場亦相繼開發創新的解決方案和服務，以滿足這不斷增長的市場及客戶需求，網上健康平台就是其中一項。

市面上的健康平台通常只供現有客戶使用，透過儲積分以優惠價換取醫療與保健相關的產品及服務。自身需求加上特惠價格，這些網上健康平台不僅能幫助大眾更好管理和保持他們的健康，還能提供實用資訊與資源，讓他們做出精明健康決策。同時，平台也為企業提供機會擴大業務範圍，增加顧客忠誠度，並在競爭激烈的市場中保持競爭優勢。本港多間銀行及保險同業亦相繼積極開發和改進其網上健康平台，以滿足其客戶群的需求並實現共同健康目標。

近日有網上保險公司推出健康平台BlueMore，無論你是否該保險公司的客戶，均可登入享用這個照顧身心健康的平台，透過賺取到的積分兌換健康檢查、疫苗注射、營養補充產品、瑜伽重訓等健身課程，甚至是按摩槍等個人護理產品。即使積分餘額不足，仍可以「分＋錢」的模式以優惠價換取，提供便利實惠且全面的健康產品和服務。

隨著市場對健康服務需求的轉變，各行各業為了迎合大眾的健康意識都作出了相應業務調整，提供更多保障健康的便利選擇，成為未來健康產業的重要一環。

註：

來源：An inside look into the global consumer health and wellness revolution - NielsenIQ (28 October, 2021)

【關於作者】孔德秋現為Blue行政總裁兼執行董事，他在業務發展、創新策略、科技及企業營運，以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗，涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區，行業涵蓋保險、資產管理及銀行業，並於多間知名金融機構出任環球及地區高級行政要職。

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撰文 : 孔德秋 Blue行政總裁兼執行董事

欄名 : 保險要識「簡」

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