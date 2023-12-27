▲ 仇富又崇富？專家分析：被49%美國人討厭的科技富豪為何受捧

你是否有過將一些光鮮亮麗的億萬富豪block的衝動？你不是一個人。2021年的一項調查顯示，37%的美國人認為億萬富豪是糟糕的榜樣，有近一半（49%）的人表示對億萬富豪總體上持負面情緒，Mark Zuckerberg、Elon Musk以及Bill Gates等知名科技富豪首當其衝（來源：Vox & Data for Progress）。

但是，如果換你成為馬斯克，你大概不會拒絕，大多數人也一樣。俄亥俄州立大學和康乃爾大學 2021 年的一項研究發現，愈仇富的人，內心深處依然很欣賞如Elon Musk和Bill Gates一樣的科技億萬富豪。

人們這些科技巨頭的感情可謂是「愛恨交織」，華盛頓大學歷史系教授Margaret O‘Mara研究現代美國和科技產業的歷史後，解釋了人們對科技巨頭「又愛又恨」的原因。

疫情後更「仇富」 科技富豪中馬斯克最受歡迎

Vox & Data for Progress的數據顯示，疫情加劇了財富不平等，因此激發了美國民衆對科技富豪的負面情緒。許多民衆認為自己在掙扎時，科技富豪們卻依然能日進鬥金，這相當不公平——72%的受訪者贊同該觀點，包含所有種族以及黨派，可以説是受訪者的一個共識。

65%的人不認為億萬富豪是國家的好榜樣，其中37%甚至認為是糟糕的榜樣。而49%的受訪者表示對億萬富豪持負面態度。

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Bill Gates、Elon Musk、Jeff Bezos、Mark Zuckerberg是最受關註的4位科技億萬富豪。數據顯示，Elon Musk在其中最受歡迎，有一半的受訪者對他抱有好感。Musk尤其受到男性歡迎：66%的男性對其持正面看法。相較之下，Mark Zuckerberg的處境就有些尷尬，超過一半（54%）的受訪者討厭他。

精神空虛，機構失信 人們藉科技富豪重塑信仰

O’Mara將人們對科技富豪的強烈崇拜描述為一種「企業家精神的宗教」：當下人們精神空虛，缺乏榜樣，而同時對政府、教會甚至科學等其他機構的信任也在不斷下降，人們想在自己行業中出人頭地的難度越來越大。O‘Mara對CNBC表示，在美國的傳統企業界，人們希望找到一個可以信賴的「神話」，為自己帶來安慰。

衆所周知，每一個創科公司的崛起都是從「編故事（storytelling）」開始。O’Mara稱：「當你想出這些極其誘人且振奮的故事時，原本在宿舍或車庫的初創公司就搖身一變成為了市值萬億的巨頭公司，這種刺激的白手起家的故事確實很符合矽谷之前的美國敘事⋯⋯説白了，這些故事確實都很精彩，但錯就錯在以為任何人都能做到這一點。」

科技富豪這種白手起家的傳奇故事，大都忽視了主人公與生俱來的優勢：性別、種族、民族⋯⋯所有的這些都決定了你可能獲得怎樣的機會以及可能得到怎樣的人脈。

科技富豪故事中另一個吸引大衆的點是「叛逆」。

O‘Mara稱，大衆會從這些傳奇故事中得出這樣的結論：「我們」正在做一些前所未有的事情：擯棄把關人和建制派。O’Mara表示，這種論調反映美國文化中一些根深蒂固的東西，「美國是一個建立在革命基礎上的國家，所以做一個叛逆者，不向任何權威低頭，做自己的老闆是一件很酷的事情。」

科技富豪定義了現代成功的標準

O‘Mara看來，科技富豪定義了現代成功的標準，是人們無法忽視他們的另一個原因。

她表示，「你應該立志做的事情不是去大公司工作，而是開創自己的事業，成為像Zuckerberg這樣的創始人」，這種想法已經深深地烙印在公衆潛意識裏。

因此，就算這些人批評科技富豪，他們也常常認為自己可以複製他們的成功，甚至做得更好。絕大多數人的想法都是：「我想建設一個更好的社交網絡」；「我想成為創始人，創辦一家公司，但我要做得與衆不同，讓世界變得更好。」

科技富豪對成功的理解建立在創業精神的基礎上，並非常專注做自己的事情。但O’Mara認為，這種個人主義的專注很少能轉化為現實生活中的成功。大多數時候，這些億萬富豪的成功不僅來源於他們個人的努力，還取決於外部條件：例如他們與生俱來的特權以及人脈，還有團隊的努力。

O‘Mara說：「我們有很多理由去崇拜這些人所做的一切，並分析他們成功的原因，但我認為，更好解決方法是建設一個讓不具備優勢與人脈網的普通人都有機會創業的社會。」

媒體網絡助長個人崇拜之風

哥倫比亞大學商業史和新聞學教授Richard R. John稱，圍繞科技富豪的炒作是一種個人崇拜，傳統媒體和社交媒體則起到煽風點火的作用。

John表示，縱觀歷史，對億萬富豪的個人崇拜和炒作往往是通過記者和新聞媒體傳播的，但隨著社群媒體的出現，個人崇拜之風以前所未有的影響力大規模增長。「不再是地區性的，而是全國性、甚至全球性的，」他表示。

雖然表面上個人崇拜顯示你有不少擁護者，但長遠看，它可能會摧毀你的成就。O’Mara表示，將所有都押註在一位有魅力的領導者身上，當他離開或失敗時，可能會讓公司失去平衡。

2018年，科技投資者Roger McNamee向CNBC表示，矽谷確實存在「創始人崇拜」的問題，大多數科技富豪作為領導人擁有不受限的權力，但不願意接受建設性批評。

撰文︰涂宇佳

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