  • 20°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023加密幣反彈 趙長鵬財富增1952億元 細數幣圈各大贏家

個人增值 13:35 2023/12/27

分享：

分享：

2023加密幣反彈 趙長鵬財富增1952億元 幣圈各大贏家 今年均賺數百億

幣安前CEO趙長鵬與美國達成認罪協議，但這並未影響他賺到盆滿鉢滿。彭博報道，2023年由於加密幣大幅反彈，趙長鵬的財富增加了250億美元（約1952.66億港元）。Coinbase CEO Brian Armstrong等多位幣圈大佬也是市場大漲的受益者，今年財富增長均達數十億美元。

比特幣反彈逾160% 趙長鵬身家漲1952億

比特幣市場在2022年崩盤後，今年年底反彈超過160%。根據彭博億萬富翁指數，許多加密幣企業家2023年估計淨資產激增，其中趙長鵬身家增加250億美元，在名單中名列前茅。此前，幣安同意向美國支付43億美元罰款，他的財富增長是該筆罰款的五倍多。

趙長鵬的總財富目前估計超過370億美元，主要來自幣安的控股權。儘管幣安今年失去了一些市場份額，但仍受益於加密幣市場反彈帶來的交易量增加。他還持有一些比特幣和幣安自己的代幣BNB，並未計算在250億美元的身家之中。不過，趙長鵬的財富距離2022年初近970億美元的高峰仍相去甚遠。

幣圈各大贏家 今年均賺數百億

趙長鵬並不是唯一一個從2023年加密貨幣反彈中獲益的億萬富翁，這次反彈的部分原因是幣安和解案消除了市場上懸而未決的問題，以及對美國最終將批准現貨比特幣ETF的樂觀預期。

據彭博億萬富翁指數，除趙長鵬之外，2023年其他加密幣大贏家還有：

  • Coinbase CEO Brian Armstrong 
    • 點擊圖片放大

    今年財富增加58億美元（約453.05億港元），總身家72億美元（約562.40億港元）。今年迄今為止，Coinbase的股價已上漲近400%，據計算，Armstrong持有該公司約16%的股份。

  • Coinbase 聯合創始人 Fred Ehrsam
    • 點擊圖片放大

    今年財富增加18億美元（約140.6億港元），總身家25億美元（約195.28億港元）。據估計，他持有Coinbase約5%的股份。

  • DCG創始人Barry Silbert 
    • 點擊圖片放大

    今年財富增加15億美元（約117.17億港元），總身家估計達到20億美元（約156.22億港元）。

  • Gemini Trust創始人Tyler Winklevoss和 Cameron Winklevoss
    • 點擊圖片放大

    兄弟二人2014年共同創立加密貨幣交易所Gemini Trust，並儲備了數百萬比特幣，今年他們每人財富增加14億美元（約109.36億港元），各自總身家都達到27億美元（約210.9億港元）。

    專家：炒幣致富不適合膽小者

    杜克大學研究數字資產市場的金融學教授Campbell Harvey評論指：「這些投資者成為億萬富翁是有原因的，但不是靠運氣。他們不會在市場低迷時拋售所持股票，而是相信這個領域提供的長期機會。」「投資加密貨幣不適合膽小的人，你需要為巨大的起伏做好準備。」

    撰文：葉雨

    相關文章：

    加密貨幣超級富豪報告︰世上有6人擁10億美元比特幣

    【加密市場一周】美官員︰幣安案為加密幣治理提供模板 | 法興在以太坊發行數字綠色債券

    歐洲央行行長自爆：兒子不聼勸 炒幣蝕6成

    ＝＝＝＝＝

    理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

    ET至高息
    鎖定長年期4厘高息　儲蓄保險攻略　實現長期高息夢想！
    開啟hket App，閱讀全文

    欄名 : 知多啲

    最新專欄文章 更多

    仇富又崇富？專家分析：被49%美國人討厭的科技富豪為何受捧
    今日
    仇富又崇富？專家分析：被49%美國人討厭的科技富豪為何受捧
    瑞典交易員要求縮短股市交易時間 冀工作生活平衡
    2023/12/26
    瑞典交易員要求縮短股市交易時間 冀工作生活平衡
    盤點豪門遺產糾紛　換你能活到第幾集？精神控制、養子奪權、與貓爭產
    2023/12/26
    盤點豪門遺產糾紛　換你能活到第幾集？精神控制、養子奪權、與貓爭產
    胡錫進撐A股 半年蝕5萬跌超10% 「虧錢很沒面子」
    2023/12/22
    胡錫進撐A股 半年蝕5萬跌超10% 「虧錢很沒面子」
    2023美股淡友損失1.4萬億元 Tesla空頭虧最多
    2023/12/22
    2023美股淡友損失1.4萬億元 Tesla空頭虧最多
    虛擬貨幣 創業板 ETF 股票 指數 比特幣 美國 金融 美元

    上一篇文章

    仇富又崇富？專家分析：被49%美國人討厭的科技富豪為何受捧

    下一篇文章

    【大灣區醫保】 北上就醫　哪些保險有得claim？ 牙科、癌症治療、住院有何保障？
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款