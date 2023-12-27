2023加密幣反彈 趙長鵬財富增1952億元 細數幣圈各大贏家

▲ 2023加密幣反彈 趙長鵬財富增1952億元 幣圈各大贏家 今年均賺數百億

幣安前CEO趙長鵬與美國達成認罪協議，但這並未影響他賺到盆滿鉢滿。彭博報道，2023年由於加密幣大幅反彈，趙長鵬的財富增加了250億美元（約1952.66億港元）。Coinbase CEO Brian Armstrong等多位幣圈大佬也是市場大漲的受益者，今年財富增長均達數十億美元。

比特幣反彈逾160% 趙長鵬身家漲1952億

比特幣市場在2022年崩盤後，今年年底反彈超過160%。根據彭博億萬富翁指數，許多加密幣企業家2023年估計淨資產激增，其中趙長鵬身家增加250億美元，在名單中名列前茅。此前，幣安同意向美國支付43億美元罰款，他的財富增長是該筆罰款的五倍多。

趙長鵬的總財富目前估計超過370億美元，主要來自幣安的控股權。儘管幣安今年失去了一些市場份額，但仍受益於加密幣市場反彈帶來的交易量增加。他還持有一些比特幣和幣安自己的代幣BNB，並未計算在250億美元的身家之中。不過，趙長鵬的財富距離2022年初近970億美元的高峰仍相去甚遠。

幣圈各大贏家 今年均賺數百億

趙長鵬並不是唯一一個從2023年加密貨幣反彈中獲益的億萬富翁，這次反彈的部分原因是幣安和解案消除了市場上懸而未決的問題，以及對美國最終將批准現貨比特幣ETF的樂觀預期。

據彭博億萬富翁指數，除趙長鵬之外，2023年其他加密幣大贏家還有：

Coinbase CEO Brian Armstrong ▼ 點擊圖片放大

今年財富增加58億美元（約453.05億港元），總身家72億美元（約562.40億港元）。今年迄今為止，Coinbase的股價已上漲近400%，據計算，Armstrong持有該公司約16%的股份。

Coinbase 聯合創始人 Fred Ehrsam ▼ 點擊圖片放大

今年財富增加18億美元（約140.6億港元），總身家25億美元（約195.28億港元）。據估計，他持有Coinbase約5%的股份。

DCG創始人Barry Silbert ▼ 點擊圖片放大

今年財富增加15億美元（約117.17億港元），總身家估計達到20億美元（約156.22億港元）。

Gemini Trust創始人Tyler Winklevoss和 Cameron Winklevoss ▼ 點擊圖片放大

兄弟二人2014年共同創立加密貨幣交易所Gemini Trust，並儲備了數百萬比特幣，今年他們每人財富增加14億美元（約109.36億港元），各自總身家都達到27億美元（約210.9億港元）。

專家：炒幣致富不適合膽小者

杜克大學研究數字資產市場的金融學教授Campbell Harvey評論指：「這些投資者成為億萬富翁是有原因的，但不是靠運氣。他們不會在市場低迷時拋售所持股票，而是相信這個領域提供的長期機會。」「投資加密貨幣不適合膽小的人，你需要為巨大的起伏做好準備。」

撰文：葉雨

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