【MPF回顧】美股5年內第4次跑贏中港股 　一文看清2023各類別最佳基金

▲ 【MPF 2023大檢閱】強積金全年人均料賺1.6萬元！美股回報拋離中港股39個百分點，懶人基金或繼續強勢？

強積金迎來今年壓軸好消息，積金評級預計，打工仔平均計算而言年內有進帳。然而，迄今為止歐美股票基金與中港股基金表現迥異，亦都帶來深刻教訓，就是MPF成員在資產組合作出分散投資、多元化的部署，才是王道。

強積金有望年底錄得正回報 人均料賺1.6萬元

據積金評級截至2023年12月19日數據，強積金12月投資回報估計約0.81%，預計2023年投資回報約為2.12%。計入供款後，強積金總資產自年初以來增加約736億港元（下同），預計本年底約為1.12萬億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約239,600元，亦即自年初以來增加約15,700元。

積金評級主席叢川普表示，儘管強積金今年錄得6個月投資虧損，但有望看到全年錄得正回報，因為12月環球股市造好，鞏固了11月強勁的投資收益。

以下為除卻混合資產基金外「積金評級指數」截至12月19日之回報表現（按資產類別劃分、年初至今回報由高至低排列）：

強積金不同類別12個月回報 基金類別 12月單月回報 年初以來回報 美國股票基金 +4.33% +24.22% 環球股票基金 +3.43% +18.73% 歐洲股票基金 +3.53% +16.56% 預設投資策略 --- 核心累積基金 +3.28% +13.97% 預設投資策略 --- 65歲後基金 +2.87% +7.21% 貨幣市場基金 --- 強積金保守基金 +0.2% +3.23% 債券基金 +2.46% +2.94% 亞洲股票基金 +1.08% +2.08% 保證基金 +0.4% +1.51% 貨幣市場基金 --- 非強積金保守基金 +0.21% +1.15% 中港股票基金 -3.75% -15.55% 資料來源︰積金評級（截至2023年12月19日）

美股回報拋離中港股39個百分點 5年內有4年跑贏

中港股票基金將成為2023年強積金表現最差的資產類別，預計12月投資虧損約3.75%。以整體美國股票基金在截至本月19日的12個月平均升幅24.22%、中港股票基金同期內之平均跌幅15.55%來看，將近一年下來，兩者的回報暫時相差逾39個百分點。積金評級指出，兩者的年度回報差距有可能打破2021年40.07%的最大紀錄。

叢川普稱，雖然在充滿挑戰的投資環境下錄得正回報對成員而言是喜訊，但本地股市表現持續欠佳的情況仍然令人擔憂，和美股表現繼續兩極分化。除了有機會超過2021年的年度回報差距外，美國股票基金在五年內已有四年跑贏中港股票基金。

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強積金2023年大檢閱：優勝類別表現回顧及比較

按基金類別看，美股、環球股票、歐股、核心累積及65歲後是強積金頭五大最高回報基金，除65歲後基金外，其餘今年至今均錄得雙升數回報。

然而每種基金類別內，不同受託人的產品的表現也有一定差距。以下暫以截至11月底止表現數據，羅列出五大優勝類別基金中表現最好及最差者，還有彼此回報率差距，以便供款人簡明比較，權衡資金分配的選項。

美股基金：最好與最差回報相距逾14.5個百分點

最佳美股基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 宏利環球精選（強積金計劃） 宏利MPF北美股票基金 +32.43% 中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽美國股票基金 +28.97% 萬全強制性公積金計劃 美國股票基金 +22.63% BCT積金之選 BCT美國股票基金 +19.68% 友邦強積金優選計劃 美洲基金 +18.98% 最差美股基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 友邦強積金優選計劃 北美股票基金 +17.75% 東亞 (強積金) 集成信託計劃 東亞 (強積金) 北美股票基金 +18.04% 滙豐強積金智選計劃

恒生強積金智選計劃 北美股票基金 +18.11% 信安強積金計劃800系列 信安美國股票基金 - I類單位 +18.56% 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金 +18.88% 資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

13隻美股基金中，首11個月表現最好的是宏利MPF北美股票基金，走高32.43%；同期表現最差為友邦MPF旗下的北美股票基金，則僅升17.75%，兩者回報相差14.68個百分點。友邦MPF旗下另一隻美洲基金，期內升18.98%，表現第五佳。

環球股票基金：最好與最差回報相距逾29.5個百分點

最佳環球股票基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金 +29.56% 宏利環球精選（強積金計劃） 宏利MPF國際股票基金 +20.8% 信安強積金計劃800系列 信安國際股票基金 - I類單位 +18.65% 友邦強積金優選計劃 綠色退休基金 +17.41% 滙豐強積金智選計劃

恒生強積金智選計劃 環球股票基金 +16.78% 最差環球股票基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 宏利環球精選（強積金計劃） 宏利MPF康健護理基金 -0.09% BCT強積金策略計劃 景順增長基金 - 單位類別A +2.87% 友邦強積金優選計劃 亞歐基金 +7.84% BCT積金之選 BCT世界股票基金 +12.92% 富達退休集成信託 環球股票基金 +13.13% 資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

23隻環球股票基金中，首11個月表現最好的是中國人壽樂休閒環球股票基金，走高29.56%；同期表現最差為宏利MPF康健護理基金，微跌0.09%，是云云環球股票基金中惟一錄得虧損，兩者回報相差29.65個百分點，是一個較大差距。在同一MPF計劃內，同類基金亦有表現迥異者，例如友邦MPF旗下綠色退休基金期內回報17.41%，亞歐基金卻僅升7.84%。

歐股基金：最好與最差回報相距逾5個百分點

最佳歐股基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 宏利環球精選 (強積金) 計劃 宏利MPF歐洲股票基金 +15.76% 萬全強制性公積金計劃 歐洲股票基金 +15.28% AMTD強積金計劃 AMTD景順歐洲基金 +13.98% 友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金 +13.93% BCT積金之選 BCT歐洲股票基金 +13.53% 最差歐股基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 東亞 (強積金) 集成信託計劃 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +10.64% 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +12.25% 滙豐強積金智選計劃

恒生強積金智選計劃 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +12.58% 滙豐強積金智選計劃

恒生強積金智選計劃 歐洲股票基金 +13.41% 資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

11隻歐股基金中，首11個月表現最好的是宏利MPF歐洲股票基金，上揚15.76%；同期表現最差為東亞MPF旗下的歐洲股票基金，則僅升10.64%，兩者回報相差5.12個百分點，差距相對較小。

核心累積基金：最好與最差回報相距逾2.5個百分點

最佳核心累積基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 BCT強積金策略計劃 景順核心累積基金 - 單位類別A +11.57% 海通MPF退休金 海通核心累積基金 - A類別 +11.54% 交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行核心累積基金 +11.52% BCT積金之選 BCT核心累積基金 +11.52% 萬全強制性公積金計劃 核心累積基金 +11.51% 最差核心累積基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 永明彩虹強積金計劃 永明強積金核心累積基金 +8.96% 我的強積金計劃 我的核心累積基金 +8.99% 新地強積金僱主營辦計劃 施羅德強積金核心累積基金 +9.08% 富達退休集成信託 核心累積基金 +9.64% 友邦強積金優選計劃 核心累積基金 +9.76% 資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

景順核心累積基金（單位類別A）於首11個月累彈11.57%，是24隻同類基金中表現最強；至於最弱的是永明強積金核心累積基金，累積回報8.96%，與最佳者相差2.61個百分點。

65歲後基金：最好與最差回報相距逾2個百分點

最佳65歲後基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 海通MPF退休金 海通65歲後基金 - A類別 +5.6% BCT強積金策略計劃 景順65歲後基金 - 單位類別A +4.89% 交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行65歲後基金 4.85% 中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽65歲後基金 4.84% BCT積金之選 BCT 65歲後基金 4.83% 最差65歲後基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 滙豐強積金智選計劃

恒生強積金智選計劃 65歲後基金 +3.41% 我的強積金計劃 我的65歲後基金 +3.48% 永明彩虹強積金計劃 永明強積金65歲後基金 +3.51% 新地強積金僱主營辦計劃 施羅德強積金65歲後基金 +3.59% 友邦強積金優選計劃 65歲後基金 +3.60% 資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

海通65歲後基金（A類別）於首11個月累升5.6%，是24隻同類基金中表現最強；至於最弱的是滙豐及恒生MPF旗下的65歲後基金，累積回報3.41%，與最佳者相差2.19個百分點。

2024年展望：「懶人基金」料繼續強勢

早前有報導指，港股基金近年表現較差，引發資金3年來首度從MPF港股基金中淨流出。相反，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）備受青睞。積金評級的數據顯示，第三季懶人基金成為吸金力第二強的基金類別，超越環球股票基金，淨流入金額僅次於美股基金。

而從上述數據可見，「懶人基金」今年一點也不懶，不止跑贏中港股基金，部份基金的表現更是不俗，有雙位數升幅。截至本月19日的12個月內，核心累積基金平均走高13.97%；65歲後基金同期也平均上揚7.21%。而截至上月底止，表現最好的核心累積基金累升11.57%；最好的65歲後基金也賺5.6%。

叢川普指出，DIS中的核心累積基金應會創下自2017創立以來第二佳的表現，又形容「穩紮穩打」的MPF成員在本年會因多元化投資而獲獎勵。他續稱，通脹數據和預計美國減息的消息，推動強積金在今年結束時的強勁表現。債券和部份股票在這情況中表現良好，但美股和本地股市表現的極端差距表明，捕捉市場時機及選擇市場具有風險。DIS今年表現強勁，相信在2024年及以後將繼續提供表現一致的長期價值。

撰文：黃正軒

本文最後更新日期：2023年12月27日

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