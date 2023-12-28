【MPF回顧】美股5年內第4次跑贏中港股 一文看清2023各類別最佳基金
強積金迎來今年壓軸好消息，積金評級預計，打工仔平均計算而言年內有進帳。然而，迄今為止歐美股票基金與中港股基金表現迥異，亦都帶來深刻教訓，就是MPF成員在資產組合作出分散投資、多元化的部署，才是王道。
強積金有望年底錄得正回報 人均料賺1.6萬元
據積金評級截至2023年12月19日數據，強積金12月投資回報估計約0.81%，預計2023年投資回報約為2.12%。計入供款後，強積金總資產自年初以來增加約736億港元（下同），預計本年底約為1.12萬億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約239,600元，亦即自年初以來增加約15,700元。
積金評級主席叢川普表示，儘管強積金今年錄得6個月投資虧損，但有望看到全年錄得正回報，因為12月環球股市造好，鞏固了11月強勁的投資收益。
以下為除卻混合資產基金外「積金評級指數」截至12月19日之回報表現（按資產類別劃分、年初至今回報由高至低排列）：
|強積金不同類別12個月回報
|基金類別
|12月單月回報
|年初以來回報
|美國股票基金
|+4.33%
|+24.22%
|環球股票基金
|+3.43%
|+18.73%
|歐洲股票基金
|+3.53%
|+16.56%
|預設投資策略 --- 核心累積基金
|+3.28%
|+13.97%
|預設投資策略 --- 65歲後基金
|+2.87%
|+7.21%
|貨幣市場基金 --- 強積金保守基金
|+0.2%
|+3.23%
|債券基金
|+2.46%
|+2.94%
|亞洲股票基金
|+1.08%
|+2.08%
|保證基金
|+0.4%
|+1.51%
|貨幣市場基金 --- 非強積金保守基金
|+0.21%
|+1.15%
|中港股票基金
|-3.75%
|-15.55%
|資料來源︰積金評級（截至2023年12月19日）
美股回報拋離中港股39個百分點 5年內有4年跑贏
中港股票基金將成為2023年強積金表現最差的資產類別，預計12月投資虧損約3.75%。以整體美國股票基金在截至本月19日的12個月平均升幅24.22%、中港股票基金同期內之平均跌幅15.55%來看，將近一年下來，兩者的回報暫時相差逾39個百分點。積金評級指出，兩者的年度回報差距有可能打破2021年40.07%的最大紀錄。
叢川普稱，雖然在充滿挑戰的投資環境下錄得正回報對成員而言是喜訊，但本地股市表現持續欠佳的情況仍然令人擔憂，和美股表現繼續兩極分化。除了有機會超過2021年的年度回報差距外，美國股票基金在五年內已有四年跑贏中港股票基金。
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強積金2023年大檢閱：優勝類別表現回顧及比較
按基金類別看，美股、環球股票、歐股、核心累積及65歲後是強積金頭五大最高回報基金，除65歲後基金外，其餘今年至今均錄得雙升數回報。
然而每種基金類別內，不同受託人的產品的表現也有一定差距。以下暫以截至11月底止表現數據，羅列出五大優勝類別基金中表現最好及最差者，還有彼此回報率差距，以便供款人簡明比較，權衡資金分配的選項。
- 美股基金：最好與最差回報相距逾14.5個百分點
|最佳美股基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|宏利環球精選（強積金計劃）
|宏利MPF北美股票基金
|+32.43%
|中國人壽強積金集成信託計劃
|中國人壽美國股票基金
|+28.97%
|萬全強制性公積金計劃
|美國股票基金
|+22.63%
|BCT積金之選
|BCT美國股票基金
|+19.68%
|友邦強積金優選計劃
|美洲基金
|+18.98%
|最差美股基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|友邦強積金優選計劃
|北美股票基金
|+17.75%
|東亞 (強積金) 集成信託計劃
|東亞 (強積金) 北美股票基金
|+18.04%
|滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃
|北美股票基金
|+18.11%
|信安強積金計劃800系列
|信安美國股票基金 - I類單位
|+18.56%
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠北美指數追蹤基金
|+18.88%
|資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）
13隻美股基金中，首11個月表現最好的是宏利MPF北美股票基金，走高32.43%；同期表現最差為友邦MPF旗下的北美股票基金，則僅升17.75%，兩者回報相差14.68個百分點。友邦MPF旗下另一隻美洲基金，期內升18.98%，表現第五佳。
- 環球股票基金：最好與最差回報相距逾29.5個百分點
|最佳環球股票基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|中國人壽強積金集成信託計劃
|中國人壽樂休閒環球股票基金
|+29.56%
|宏利環球精選（強積金計劃）
|宏利MPF國際股票基金
|+20.8%
|信安強積金計劃800系列
|信安國際股票基金 - I類單位
|+18.65%
|友邦強積金優選計劃
|綠色退休基金
|+17.41%
|滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃
|環球股票基金
|+16.78%
|最差環球股票基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|宏利環球精選（強積金計劃）
|宏利MPF康健護理基金
|-0.09%
|BCT強積金策略計劃
|景順增長基金 - 單位類別A
|+2.87%
|友邦強積金優選計劃
|亞歐基金
|+7.84%
|BCT積金之選
|BCT世界股票基金
|+12.92%
|富達退休集成信託
|環球股票基金
|+13.13%
|資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）
23隻環球股票基金中，首11個月表現最好的是中國人壽樂休閒環球股票基金，走高29.56%；同期表現最差為宏利MPF康健護理基金，微跌0.09%，是云云環球股票基金中惟一錄得虧損，兩者回報相差29.65個百分點，是一個較大差距。在同一MPF計劃內，同類基金亦有表現迥異者，例如友邦MPF旗下綠色退休基金期內回報17.41%，亞歐基金卻僅升7.84%。
- 歐股基金：最好與最差回報相距逾5個百分點
|最佳歐股基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|宏利環球精選 (強積金) 計劃
|宏利MPF歐洲股票基金
|+15.76%
|萬全強制性公積金計劃
|歐洲股票基金
|+15.28%
|AMTD強積金計劃
|AMTD景順歐洲基金
|+13.98%
|友邦強積金優選計劃
|歐洲股票基金
|+13.93%
|BCT積金之選
|BCT歐洲股票基金
|+13.53%
|最差歐股基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|東亞 (強積金) 集成信託計劃
|東亞 (強積金) 歐洲股票基金
|+10.64%
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠歐洲指數追蹤基金
|+12.25%
|滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃
|智優逸歐洲股票追蹤指數基金
|+12.58%
|滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃
|歐洲股票基金
|+13.41%
|資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）
11隻歐股基金中，首11個月表現最好的是宏利MPF歐洲股票基金，上揚15.76%；同期表現最差為東亞MPF旗下的歐洲股票基金，則僅升10.64%，兩者回報相差5.12個百分點，差距相對較小。
- 核心累積基金：最好與最差回報相距逾2.5個百分點
|最佳核心累積基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|BCT強積金策略計劃
|景順核心累積基金 - 單位類別A
|+11.57%
|海通MPF退休金
|海通核心累積基金 - A類別
|+11.54%
|交通銀行愉盈退休強積金計劃
|交通銀行核心累積基金
|+11.52%
|BCT積金之選
|BCT核心累積基金
|+11.52%
|萬全強制性公積金計劃
|核心累積基金
|+11.51%
|最差核心累積基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|永明彩虹強積金計劃
|永明強積金核心累積基金
|+8.96%
|我的強積金計劃
|我的核心累積基金
|+8.99%
|新地強積金僱主營辦計劃
|施羅德強積金核心累積基金
|+9.08%
|富達退休集成信託
|核心累積基金
|+9.64%
|友邦強積金優選計劃
|核心累積基金
|+9.76%
|資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）
景順核心累積基金（單位類別A）於首11個月累彈11.57%，是24隻同類基金中表現最強；至於最弱的是永明強積金核心累積基金，累積回報8.96%，與最佳者相差2.61個百分點。
- 65歲後基金：最好與最差回報相距逾2個百分點
|最佳65歲後基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|海通MPF退休金
|海通65歲後基金 - A類別
|+5.6%
|BCT強積金策略計劃
|景順65歲後基金 - 單位類別A
|+4.89%
|交通銀行愉盈退休強積金計劃
|交通銀行65歲後基金
|4.85%
|中國人壽強積金集成信託計劃
|中國人壽65歲後基金
|4.84%
|BCT積金之選
|BCT 65歲後基金
|4.83%
|最差65歲後基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首11個月累計表現
|滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃
|65歲後基金
|+3.41%
|我的強積金計劃
|我的65歲後基金
|+3.48%
|永明彩虹強積金計劃
|永明強積金65歲後基金
|+3.51%
|新地強積金僱主營辦計劃
|施羅德強積金65歲後基金
|+3.59%
|友邦強積金優選計劃
|65歲後基金
|+3.60%
|資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）
海通65歲後基金（A類別）於首11個月累升5.6%，是24隻同類基金中表現最強；至於最弱的是滙豐及恒生MPF旗下的65歲後基金，累積回報3.41%，與最佳者相差2.19個百分點。
2024年展望：「懶人基金」料繼續強勢
早前有報導指，港股基金近年表現較差，引發資金3年來首度從MPF港股基金中淨流出。相反，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）備受青睞。積金評級的數據顯示，第三季懶人基金成為吸金力第二強的基金類別，超越環球股票基金，淨流入金額僅次於美股基金。
而從上述數據可見，「懶人基金」今年一點也不懶，不止跑贏中港股基金，部份基金的表現更是不俗，有雙位數升幅。截至本月19日的12個月內，核心累積基金平均走高13.97%；65歲後基金同期也平均上揚7.21%。而截至上月底止，表現最好的核心累積基金累升11.57%；最好的65歲後基金也賺5.6%。
叢川普指出，DIS中的核心累積基金應會創下自2017創立以來第二佳的表現，又形容「穩紮穩打」的MPF成員在本年會因多元化投資而獲獎勵。他續稱，通脹數據和預計美國減息的消息，推動強積金在今年結束時的強勁表現。債券和部份股票在這情況中表現良好，但美股和本地股市表現的極端差距表明，捕捉市場時機及選擇市場具有風險。DIS今年表現強勁，相信在2024年及以後將繼續提供表現一致的長期價值。
撰文：黃正軒
本文最後更新日期：2023年12月27日
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欄名 : MPF理財