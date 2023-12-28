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【MPF回顧】美股5年內第4次跑贏中港股 　一文看清2023各類別最佳基金

個人增值 08:00 2023/12/28

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【MPF 2023大檢閱】強積金全年人均料賺1.6萬元！美股回報拋離中港股39個百分點，懶人基金或繼續強勢？

強積金迎來今年壓軸好消息，積金評級預計，打工仔平均計算而言年內有進帳。然而，迄今為止歐美股票基金與中港股基金表現迥異，亦都帶來深刻教訓，就是MPF成員在資產組合作出分散投資、多元化的部署，才是王道。

強積金有望年底錄得正回報　人均料賺1.6萬元

據積金評級截至2023年12月19日數據，強積金12月投資回報估計約0.81%，預計2023年投資回報約為2.12%。計入供款後，強積金總資產自年初以來增加約736億港元（下同），預計本年底約為1.12萬億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約239,600元，亦即自年初以來增加約15,700元

積金評級主席叢川普表示，儘管強積金今年錄得6個月投資虧損，但有望看到全年錄得正回報，因為12月環球股市造好，鞏固了11月強勁的投資收益。

以下為除卻混合資產基金外「積金評級指數」截至12月19日之回報表現（按資產類別劃分、年初至今回報由高至低排列）：

強積金不同類別12個月回報
基金類別12月單月回報年初以來回報
美國股票基金+4.33%+24.22%
環球股票基金+3.43%+18.73%
歐洲股票基金+3.53%+16.56%
預設投資策略 --- 核心累積基金+3.28%+13.97%
預設投資策略 --- 65歲後基金+2.87%+7.21%
貨幣市場基金 --- 強積金保守基金+0.2%+3.23%
債券基金+2.46%+2.94%
亞洲股票基金+1.08%+2.08%
保證基金+0.4%+1.51%
貨幣市場基金 --- 非強積金保守基金+0.21%+1.15%
中港股票基金-3.75%-15.55%
資料來源︰積金評級（截至2023年12月19日）

美股回報拋離中港股39個百分點　5年內有4年跑贏

中港股票基金將成為2023年強積金表現最差的資產類別，預計12月投資虧損約3.75%。以整體美國股票基金在截至本月19日的12個月平均升幅24.22%、中港股票基金同期內之平均跌幅15.55%來看，將近一年下來，兩者的回報暫時相差逾39個百分點。積金評級指出，兩者的年度回報差距有可能打破2021年40.07%的最大紀錄。

叢川普稱，雖然在充滿挑戰的投資環境下錄得正回報對成員而言是喜訊，但本地股市表現持續欠佳的情況仍然令人擔憂，和美股表現繼續兩極分化。除了有機會超過2021年的年度回報差距外，美國股票基金在五年內已有四年跑贏中港股票基金。

相關文章：4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！

強積金2023年大檢閱：優勝類別表現回顧及比較

按基金類別看，美股、環球股票、歐股、核心累積及65歲後是強積金頭五大最高回報基金，除65歲後基金外，其餘今年至今均錄得雙升數回報。

然而每種基金類別內，不同受託人的產品的表現也有一定差距。以下暫以截至11月底止表現數據，羅列出五大優勝類別基金中表現最好及最差者，還有彼此回報率差距，以便供款人簡明比較，權衡資金分配的選項。

  • 美股基金：最好與最差回報相距逾14.5個百分點
最佳美股基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
宏利環球精選（強積金計劃）宏利MPF北美股票基金+32.43%
中國人壽強積金集成信託計劃中國人壽美國股票基金+28.97%
萬全強制性公積金計劃美國股票基金+22.63%
BCT積金之選BCT美國股票基金+19.68%
友邦強積金優選計劃美洲基金+18.98%
最差美股基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
友邦強積金優選計劃北美股票基金+17.75%
東亞 (強積金) 集成信託計劃東亞 (強積金) 北美股票基金+18.04%
滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃		北美股票基金+18.11%
信安強積金計劃800系列信安美國股票基金 - I類單位+18.56%
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠北美指數追蹤基金 +18.88%
資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

13隻美股基金中，首11個月表現最好的是宏利MPF北美股票基金，走高32.43%；同期表現最差為友邦MPF旗下的北美股票基金，則僅升17.75%，兩者回報相差14.68個百分點。友邦MPF旗下另一隻美洲基金，期內升18.98%，表現第五佳。

  • 環球股票基金：最好與最差回報相距逾29.5個百分點
最佳環球股票基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
中國人壽強積金集成信託計劃中國人壽樂休閒環球股票基金+29.56%
宏利環球精選（強積金計劃）宏利MPF國際股票基金+20.8%
信安強積金計劃800系列信安國際股票基金 - I類單位+18.65%
友邦強積金優選計劃綠色退休基金+17.41%
滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃		環球股票基金+16.78%
最差環球股票基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
宏利環球精選（強積金計劃）宏利MPF康健護理基金-0.09%
BCT強積金策略計劃景順增長基金 - 單位類別A+2.87%
友邦強積金優選計劃亞歐基金+7.84%
BCT積金之選BCT世界股票基金+12.92%
富達退休集成信託環球股票基金+13.13%
資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

23隻環球股票基金中，首11個月表現最好的是中國人壽樂休閒環球股票基金，走高29.56%；同期表現最差為宏利MPF康健護理基金，微跌0.09%，是云云環球股票基金中惟一錄得虧損，兩者回報相差29.65個百分點，是一個較大差距。在同一MPF計劃內，同類基金亦有表現迥異者，例如友邦MPF旗下綠色退休基金期內回報17.41%，亞歐基金卻僅升7.84%。

  • 歐股基金：最好與最差回報相距逾5個百分點
最佳歐股基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
宏利環球精選 (強積金) 計劃宏利MPF歐洲股票基金+15.76%
萬全強制性公積金計劃歐洲股票基金+15.28%
AMTD強積金計劃AMTD景順歐洲基金+13.98%
友邦強積金優選計劃歐洲股票基金+13.93%
BCT積金之選BCT歐洲股票基金+13.53%
最差歐股基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
東亞 (強積金) 集成信託計劃東亞 (強積金) 歐洲股票基金+10.64%
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +12.25%
滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃		智優逸歐洲股票追蹤指數基金+12.58%
滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃		歐洲股票基金+13.41%
   
資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

11隻歐股基金中，首11個月表現最好的是宏利MPF歐洲股票基金，上揚15.76%；同期表現最差為東亞MPF旗下的歐洲股票基金，則僅升10.64%，兩者回報相差5.12個百分點，差距相對較小。

  • 核心累積基金：最好與最差回報相距逾2.5個百分點
最佳核心累積基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
BCT強積金策略計劃景順核心累積基金 - 單位類別A+11.57%
海通MPF退休金海通核心累積基金 - A類別+11.54%
交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行核心累積基金+11.52%
BCT積金之選BCT核心累積基金+11.52%
萬全強制性公積金計劃核心累積基金+11.51%
最差核心累積基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
永明彩虹強積金計劃永明強積金核心累積基金+8.96%
我的強積金計劃我的核心累積基金+8.99%
新地強積金僱主營辦計劃施羅德強積金核心累積基金+9.08%
富達退休集成信託核心累積基金+9.64%
友邦強積金優選計劃核心累積基金+9.76%
資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

景順核心累積基金（單位類別A）於首11個月累彈11.57%，是24隻同類基金中表現最強；至於最弱的是永明強積金核心累積基金，累積回報8.96%，與最佳者相差2.61個百分點

  • 65歲後基金：最好與最差回報相距逾2個百分點
最佳65歲後基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
海通MPF退休金海通65歲後基金 - A類別+5.6%
BCT強積金策略計劃景順65歲後基金 - 單位類別A+4.89%
交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行65歲後基金4.85%
中國人壽強積金集成信託計劃中國人壽65歲後基金4.84%
BCT積金之選BCT 65歲後基金4.83%
最差65歲後基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
滙豐強積金智選計劃
恒生強積金智選計劃		65歲後基金+3.41%
我的強積金計劃我的65歲後基金+3.48%
永明彩虹強積金計劃永明強積金65歲後基金+3.51%
新地強積金僱主營辦計劃施羅德強積金65歲後基金+3.59%
友邦強積金優選計劃65歲後基金+3.60%
資料來源︰積金評級（截至2023年11月30日）

海通65歲後基金（A類別）於首11個月累升5.6%，是24隻同類基金中表現最強；至於最弱的是滙豐及恒生MPF旗下的65歲後基金，累積回報3.41%，與最佳者相差2.19個百分點

2024年展望：「懶人基金」料繼續強勢

早前有報導指，港股基金近年表現較差，引發資金3年來首度從MPF港股基金中淨流出。相反，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）備受青睞。積金評級的數據顯示，第三季懶人基金成為吸金力第二強的基金類別，超越環球股票基金，淨流入金額僅次於美股基金。

而從上述數據可見，「懶人基金」今年一點也不懶，不止跑贏中港股基金，部份基金的表現更是不俗，有雙位數升幅。截至本月19日的12個月內，核心累積基金平均走高13.97%；65歲後基金同期也平均上揚7.21%。而截至上月底止，表現最好的核心累積基金累升11.57%；最好的65歲後基金也賺5.6%

叢川普指出，DIS中的核心累積基金應會創下自2017創立以來第二佳的表現，又形容「穩紮穩打」的MPF成員在本年會因多元化投資而獲獎勵。他續稱，通脹數據和預計美國減息的消息，推動強積金在今年結束時的強勁表現。債券和部份股票在這情況中表現良好，但美股和本地股市表現的極端差距表明，捕捉市場時機及選擇市場具有風險。DIS今年表現強勁，相信在2024年及以後將繼續提供表現一致的長期價值。

撰文：黃正軒

本文最後更新日期：2023年12月27日

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