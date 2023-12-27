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「中國不再與新興市場相關」高盛：反彈落空成2023最痛教訓

個人增值 08:00 2023/12/27

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「中國不再與新興市場相關」高盛指中國疫後反彈預期落空成2023最慘烈教訓，A股年內挫逾15%膺發展中國家最差。

「中國不再與新興市場相關。」如雷貫耳的一句，出自高盛全球貨幣、利率和新興市場策略主管Kamakshya Trivedi。

以上宣言聽來晦氣，其實某程度上也可理解：中國是世上最大新興市場，A股表現卻與其他新興市場股票的表現背道而馳。有分析指出，疫後內地經濟深受內房危機困擾，復甦步伐遲緩，加上息口高企、地緣政治局勢緊張等多種外圍因素夾擊，中國與其他新興市場脫節，其經濟強差人意，令舉世投資者大跌眼鏡。

理想很豐滿，現實卻很痛

包括Trivedi的策略師同事Kinger Lau在內，整條華爾街今年初也曾押注於中國疫後經濟重新開放帶來的繁榮，寄望內地股市錄得15%的強勁反彈，為全球新興市場締造輝煌一年。如此良好預期既有成真，亦有落空：中國以外很多新興市場的確表現良好，冠蓋雲集；中國股市卻斯人獨憔悴，累挫逾15%。這個數字恰好摑了各大行狠狠一大巴。

高盛：新興市場與中國榮辱互見　今年2大「血的教訓」

華爾街年頭看好中國，一年下來，損失慘重。Kamakshya Trivedi接受《彭博》採訪時表示，今年學到最慘烈的第一個教訓是關於新興市場，以及中國以外的新興市場兩者要以不同的方式對待

一段時間以來，中國資產與許多其他新興市場資產相當不相關：在股票和固定收益方面亦然。

Trivedi續稱，第二個慘烈教訓是和廣泛新興市場出乎意料的經濟韌性相關：

（面對）美國聯儲局激進的加息周期、強勢美元和中國經濟放緩，對於新興市場資產來講，這是一個相當惡劣的環境組合。但即使如此，新興市場資產的表現卻表現強勁。

中國與新興市場脫節　惟比重大拖累新興市場全年表現

報導指撇除中國，MSCI新興市場基準指數今年已走高16%。然而納入中國股票後的指數在年內僅累升4.4%，這是由於中國市場的權重在該指數佔近30%。

Trivedi表示從新興市場的角度來看，最令人失望的是中國經濟持續減速；儘管中國資產估值低廉，卻拖累了新興市場資產的全年表現。

2024年仍看好新興市場

Trivedi表示，發展中國家市場的復甦活力主要來自政策。新興市場央行提早主動積極地加息，以先制應對未來的通脹衝擊。

他認為，新興市場與很多已開發市場相比，在加息方面處於領先地位：「這種宏觀組合看起來比以前好得多，這對新興市場資產來說是一件非常積極的事。我們預計明年新興市場資產總回報將錄得正數。」

撰文：黃正軒

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