瑞典交易員要求縮短股市交易時間 冀工作生活平衡

瑞典常以工時短、職場福利優良著稱,幾年前還開始試行6小時工作制,但當地股市每日交易時間卻長達8.5小時,屬世界之最,因此引起從業者的不滿。彭博社報道,瑞典交易員近日正要求縮短斯德哥爾摩證券交易所的交易時間,以改善工作與生活的平衡並吸引新人才。

交易時間8.5小時 世界最長

瑞典斯德哥爾摩交易所(Nasdaq Stockholm)是北歐最大股票市場,上午9點開盤,下午5:30收盤,交易時段總共8.5個小時,時長算得上世界最長:比紐約的美國主要證券交易所多2小時,比日本交易所(JPX)多3.5小時,後者甚至會在午休時暫停交易1小時。

世界主要交易所交易時間

城市 交易時間 斯德哥爾摩 8.5小時 法蘭克福 8.5小時 奧斯陸 7.5小時 紐約 6.5小時 東京 6小時(其中午休1小時暫停交易)

交易員發聲 要求縮短工時

但最近,瑞典交易員們開始在當地媒體公開發聲,試圖向交易所施壓縮短交易時間。挪威DNB銀行(DNB Bank ASA)的瑞典負責人Elisabeth Beskow表示,從未遇到過如此團結一致的多數人支持縮短交易時間。她説:「按目前的情況,要想同時擁有合理的家庭生活和股票工作,是不可能的。」

工作、家庭責任難平衡

幾位受訪的金融專業人士都提到,股市從業者需要權衡工作和生活中的其他角色。從事股票工作的母親受到的打擊最大。Beskow表示,長時間的工作對女性員工造成的影響尤其嚴重,因為她們往往要承擔過多的照顧孩子的責任。

北歐投資銀行ABG Sundal Collier的股票銷售主管Per Flostrand表示,交易員在開盤前和收盤後還需要進行工作,在該投行的交易台,每天的工作時間通常是上午7:25 至下午5:40,這對於現有員工和未來潛在員工來說,都不太有吸引力。

投資協會:縮短90分鐘 市場更有效率

2019年,歐洲金融市場協會( the Association for Financial Markets in Europe)和投資協會(The Investment Association)就已呼籲歐洲交易所將交易時間縮短90分鐘,認爲這將創造更有效率的市場。它們表示,交易的第一個小時通常吸引很少的流動資金,而最後一個小時則吸引了每日總交易量的大約三分之一。這些協會還表示,長時間工作影響了交易員的福祉,並使該行業更難招募有家庭和照護責任的人才。

交易所:全歐一致 才會考慮

然而,彭博社指,隨著世界各地的證券交易所加緊保護交易和上市收入,幾乎沒有跡象顯示斯德哥爾摩交易所很快就會縮短交易時間。其負責人Fredrik Ekstrom表示,雖然「如果整個歐洲以協調一致的方式處理,該交易所就會對此持開放態度」,但歐陸其他交易所的反對讓瑞典在2020年放棄了這一想法。

Ekstrom指,交易時間縮短的主要擔憂是業務減少。他說:「我們有責任擁有一個流動性強且運作良好的資本市場,面對一個非常多元化的投資者群體,我們試圖做出我們認為最適合整個市場的決策,而不僅僅是那些專業人士的決策。」

不過,DNB的Beskow對此提出質疑。 根據 DNB Markets 彙編的數據,奧斯陸證券交易所的證據顯示,交易時間縮短後,交易量仍維持不變。

撰文:葉雨

