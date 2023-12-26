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瑞典交易員要求縮短股市交易時間 冀工作生活平衡

個人增值 13:54 2023/12/26

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瑞典交易員要求縮短股市交易時間

瑞典常以工時短、職場福利優良著稱，幾年前還開始試行6小時工作制，但當地股市每日交易時間卻長達8.5小時，屬世界之最，因此引起從業者的不滿。彭博社報道，瑞典交易員近日正要求縮短斯德哥爾摩證券交易所的交易時間，以改善工作與生活的平衡並吸引新人才。

交易時間8.5小時 世界最長

瑞典斯德哥爾摩交易所（Nasdaq Stockholm）是北歐最大股票市場，上午9點開盤，下午5:30收盤，交易時段總共8.5個小時，時長算得上世界最長：比紐約的美國主要證券交易所多2小時，比日本交易所(JPX)多3.5小時，後者甚至會在午休時暫停交易1小時。

世界主要交易所交易時間

城市交易時間
斯德哥爾摩8.5小時
法蘭克福8.5小時
奧斯陸7.5小時
紐約6.5小時
東京6小時（其中午休1小時暫停交易）

交易員發聲 要求縮短工時

但最近，瑞典交易員們開始在當地媒體公開發聲，試圖向交易所施壓縮短交易時間。挪威DNB銀行（DNB Bank ASA）的瑞典負責人Elisabeth Beskow表示，從未遇到過如此團結一致的多數人支持縮短交易時間。她説：「按目前的情況，要想同時擁有合理的家庭生活和股票工作，是不可能的。」

工作、家庭責任難平衡

幾位受訪的金融專業人士都提到，股市從業者需要權衡工作和生活中的其他角色。從事股票工作的母親受到的打擊最大。Beskow表示，長時間的工作對女性員工造成的影響尤其嚴重，因為她們往往要承擔過多的照顧孩子的責任。

北歐投資銀行ABG Sundal Collier的股票銷售主管Per Flostrand表示，交易員在開盤前和收盤後還需要進行工作，在該投行的交易台，每天的工作時間通常是上午7:25 至下午5:40，這對於現有員工和未來潛在員工來說，都不太有吸引力。

投資協會：縮短90分鐘 市場更有效率

2019年，歐洲金融市場協會（ the Association for Financial Markets in Europe）和投資協會（The Investment Association）就已呼籲歐洲交易所將交易時間縮短90分鐘，認爲這將創造更有效率的市場。它們表示，交易的第一個小時通常吸引很少的流動資金，而最後一個小時則吸引了每日總交易量的大約三分之一。這些協會還表示，長時間工作影響了交易員的福祉，並使該行業更難招募有家庭和照護責任的人才。

交易所：全歐一致 才會考慮

然而，彭博社指，隨著世界各地的證券交易所加緊保護交易和上市收入，幾乎沒有跡象顯示斯德哥爾摩交易所很快就會縮短交易時間。其負責人Fredrik Ekstrom表示，雖然「如果整個歐洲以協調一致的方式處理，該交易所就會對此持開放態度」，但歐陸其他交易所的反對讓瑞典在2020年放棄了這一想法。

Ekstrom指，交易時間縮短的主要擔憂是業務減少。他說：「我們有責任擁有一個流動性強且運作良好的資本市場，面對一個非常多元化的投資者群體，我們試圖做出我們認為最適合整個市場的決策，而不僅僅是那些專業人士的決策。」

不過，DNB的Beskow對此提出質疑。 根據 DNB Markets 彙編的數據，奧斯陸證券交易所的證據顯示，交易時間縮短後，交易量仍維持不變。

撰文：葉雨

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