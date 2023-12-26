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環遊世界點慳錢？用3個月預算花了半年 好閨蜜辭職環球逾20國

個人增值 20:30 2023/12/26

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環遊世界點省錢？ 3個月行程「省」成半年 好閨蜜辭職環球逾20國

你是否有過一個環遊世界的夢想？成為打工仔後，這種旅行夢似乎越來越遠了：時間太少、囊中羞澀⋯⋯

但有一對好閨蜜做到了：為了完成曾經一起旅行的約定，Jordan Carlyle與Christen Puckett毅然辭去了工作，半年環遊了全球20個國家，靠著合理的財務規劃，兩人花3個月的預算完成了6個月的旅行。Puckett對Business Insider表示：「如果你願意打破舒適區，簡單生活，以一種全新的視角來審視當下的生活，你就能讓錢走得更遠。」

新的一年，如果你想暫停一切，以一段長途旅行稍作休整。不如參考這對閨蜜的建議，規劃一次更劃算、更經濟、更深刻的旅途。

合理規劃延長雙倍行程 半年遊20國

2018年，Jordan Carlyle與Christen Puckett在羅馬的一個留學項目中相識，兩人一拍即合，希望有機會能再去歐洲旅行。這次環歐旅行在之後發展成環球旅行：2023年，兩人只帶著背包和手提箱，環遊了歐洲，還環遊了全球20多個國家。

這對好閨蜜一起遊覽了泰國清邁、約旦佩特拉、奧地利薩爾斯堡、南非開普敦以及澳洲拜倫灣等地。這場旅行也給她們帶來了意外收穫：在TikTok分享旅途經歷後，兩人意外成為旅行網紅，但Puckett表示，她們的初衷並不是為了做網紅，而是想為家人與朋友記錄自己的旅行。

為了完成這次旅行計劃，兩個人都辭去了在美國的工作。起初，兩人的積蓄只夠完成3個月的旅行，但她們靠著精心計劃以及旅行打工的收入，使得旅途又延長了3個月。

明確每周開銷 花錢買旅途體驗而非住宿

Puckett說，她們每人的儲蓄為2.5萬美元（約19.5萬元），並承諾在旅行期間將每周的花銷控制在1,000美元（約7,800元）。Puckett表示她們發現「其實花不到那麽多錢也能輕鬆搞定」。

不過，她們在某些星期的花費確實或多或少。Puckett說，這是因為她們選擇在東南亞等支出更低的國家逗留更長的時間。9月6日—7日，她們在曼谷一家旅館的住宿費為28美元，而9月27日—10月2日在拜倫灣的住宿費則花了690美元，平均每晚138美元，是曼谷的近10倍。

此外，她們在旅途中結識的好友不少願意為她們提供免費住宿。她們有時會住在青旅中，並在此認識了不少朋友。Puckett表示：「在美國你有大房間，你覺得你需要那種大浴室、大臥室才能休息，但你會意識到你的整個認知都在改變⋯⋯當我們花了一整天在外探索，最後才回到床上休息時，我們意識到我們不需要花那麼多錢在住宿上。」

她們將更多的錢花費在旅途中的體驗上。包括花100美元參觀紐西蘭哈比人電影取景點，花數百美元體驗紐西蘭尼維斯鞦韆（Nevis Swing）——一個在尼維斯山谷上空翺翔的巨型鞦韆。

點擊圖片放大

多自煮少餐廳：長途旅行必須學會取捨

吃飯同樣是一個巨大的支出。她們盡可能在住處做飯，並嚴格控制在外用餐的支出。「嚴格意義上來説，我們從來沒有真正犒勞過自己，但對我們來說，能夠參加這次旅行就是對自己的犒勞，這是一生一次難忘的旅行，」Puckett表示。

這對閨蜜在旅行中也通過社交媒體賺了一些錢。例如她們一個關於遊艇周（Yacht Week）的影片爆紅後帶來了一些社交媒體的長期合作關係。

Carlyle表示，自己也對她們能夠堅持預算感到震驚：「因為我覺得一旦你到了景點你就很容易超預算，你會忍不住想體驗所有事情，嘗試不錯的餐廳。」

但她補充到：「但你一旦退後一步就會意識到，如果想要長途旅行，就必須學會接受、學會捨棄一些東西。」

預留意外開支：合理安排保險、時節、長租房

除了為必要開支省錢，旅行者還需要考慮到緊急情況下的意外開支。

例如Puckett不得不選擇去泰國的一間醫院就醫，因為她認為「與在美國的花費相比，這裏的預算還算合理」，而旅行保險則在她們不得不急診時幫了大忙。

但這樣旅行的費用也會增加。Carlyle表示：「如果你希望預算更合理，可以考慮在淡季去一些國家。」這樣做有利有弊，好處是人少並便宜，大大提升旅行體驗，但也可能因此錯過一些時節性的特殊體驗。

尋找如Airbnb一樣的長期租房住宿也是節省開支的好辦法。Carlyle稱，大多數情況下，長期租房都是有折扣的，這尤其適合數字遊民，或那些在工作日正常上班，而周日旅行探索當地的人。

用短期的經濟退步換願望成真的機會

Puckett表示，這次環球旅行讓她們改變了對「成功」的看法。

「我們學到的是：我們必須接受短期內經濟上的退步，創造一個實現我們長期激情所在的機會，」她表示。

她表示，最難的部分是如何做好思想準備，以一個開放的心態從世界中獲得全新的視角。

Carlyle與Puckett正在計劃下一次的旅行，並希望建立一個名為Where to Next Y'all的網站。現在，Carlyle正在為自己的家族企業工作，並希望之後可以找到一份遙距工作。Puckett則在做企業活動管理，經營她自己的公司，之前這是她的副業。

她們期待下一個「旅行季」的到來。

「過去的半年我們結束了第一季（旅行季），現在我們還在籌備期，試圖計劃我們第二季的安排，」Carlyle表示。

撰文︰涂宇佳

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