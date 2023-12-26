職場女性興起學習德州撲克　從賭局中領悟5大商業技能

▲ 職場女性專業人士興起學習德州撲克，從賭局中領悟5大商業技能。

傾生意時用到的商業談判技能，好像虛張聲勢、快速風險評估以及即時解讀對手的想法，均可在啤牌遊戲中找到。這也是很多有抱負的專業人士學習玩德州撲克和其他撲克變體的一個重要原因。金融科技及資產管理公司PEAK6共同創辦人Jenny Just認為，女性尤其缺乏男性由細玩啤牌玩到大而學到的眾多技能，因此創辦了專門教授女性玩德州撲克的組織Poker Power。

Poker Power在新冠疫情期間已開始在網上舉辦虛擬撲克訓練營，現在因應疫情消退，已為面對面授課，為百事可樂和摩根士丹利等200多間公司、銀行和律師事務所舉辦培訓課程。以30人一班、每人學費150美元計算，線上課程的總收入可能高達10,000美元。以下是參加Poker Power訓練營的職場女性從學習德州撲克領悟的一些商業技能。

1. 打落門牙和血吞

Patrice Gordon是一名駐倫敦的高階主管教練，去年10月前往塞浦路斯參加撲克訓練營。Gordon接受《華爾街日報》訪問表示本來對該訓練營沒有特別期待，但在過程中了解到在撲克遊戲中沒有埋首於挫敗情緒中的閒暇。即使玩家賭輸了，也必須擺脫錯誤、繼續前進，不要沉思。

與其埋首過錯，不如做好下次。她稱這個教訓也適用於她的工作，表示身為黑人女性高層，在職場上沒有多少犯錯的空間，更需要強韌心靈應對：

在撲克中，你不能讓上一場比賽發生的事情影響你這場的表現。

2. 隱藏實力

《華爾街日報》引用世界撲克系列賽數據指出，96%的職業撲克玩家是男性。這與大約93%的財富世界500強公司由男性經營的數據有所雷同，似乎反映女性不論在賭枱和職場上，頗有改善差距的空間。

隱藏實力，在打牌或傾生意均是重要一環。對手輕敵就是你的優勢。現年54歲的Erin Lydon為前日內交易員，也是摩根大通副總裁。她負責幫助Jenny Just運營Poker Power，指出學會讀懂他人、並透過遊戲取勝，有助推動女性的職業前景，並縮小性別差距：

每當你被看低一線，或有人看不起你、認為你無能時，你就處於優勢地位。

3. 一動不如一靜

現年38歲的Kyna England是職業撲克玩家，也是Poker Power講師。England自2019年開始參加職業撲克比賽以來，已在撲克錦標賽中贏得逾100萬美元收入，而訣竅是識別並捕捉正確的機會。她讀大學時主修數學，後來轉修MBA，曾在保險和金融服務業工作，雖於新冠疫情期間失業，但撲克給了她調整方向的彈性，將原本的撲克副業變為主要收入來源。

而打牌很多時候，都是一動不如一靜。England找到了投資者來押注自己，並開始職業比賽，在一場錦標賽中獲得的獎金介乎幾千美元至18萬美元。她失去的牌比贏得的還要多，理由就像大多數工作一樣：你不可能每次都贏。

在德州撲克中，如果你手頭上只有一幅爛牌，或者感覺別人的牌極好，你可以「棄牌」（Fold），即放棄一場回合。職業撲克玩家大約八成時間都會棄牌，這讓他們有機會研究對手的行為舉止，從而制定策略。Erin Lydon稱之為「暫停的力量」。

Lydon說，在工作場所中，暫停代表每做一件事前花時間思考，不論那件事是匆忙回覆老闆電郵，還是策略性地拒絕一項任務：

女性非常渴望取悅他人，我們不會讓自己停下來；（但）在撲克遊戲中，暫停是你贏得比賽的唯一方法，否則你只會耗盡你的籌碼。

4. 從錯誤中學習

遭逢失敗，除了前述「打落門牙和血吞」的堅忍拼勁，還需要虛心放下成見，從錯誤中學習，讓失敗的教訓擔當成功之母。

但這些大道理易說難做。現年49歲的晨星（Morningstar）董事總經理Erin Stafford在疫情期間因着虛擬研討會而迷上撲克。她在度假時仍會與同事一起參加慈善樸克錦標賽，也會到賭場「玩兩手」。Stafford透過撲克學會不能沉迷於自己的錯誤，只能從中學習。

有一次，Stafford剛剛完成一項併購工作，但一名董事要求她撰寫報告，說明如何以不同的方式處理合併。她初時大感惱火，但很快便擺脫負面情緒，著手執行：

當有人要求我們審視自己時，我們會認為這是針對個人；但我們可以把它重新定義為日常生活的一部份—— 持續地評估，並尋找改進的方法。

5. 虛張聲勢

Jenny Just表示，她曾在代表PEAK6與一間歐洲大型銀行達成交易時進入了樸克遊戲的思考領域，發揮了自己的打牌技巧。對方當時希望在第11個小時做出重大改變：

掛線後，我問我的搭檔：「你認為他們有甚麼牌？你認為我們有甚麼牌？」我們的觀點是，銀行認為他們有一對Q，籌碼量非常大，而且牌桌上的位置很好。但我們認為，他們最多也只有一對10。

他們的結論是銀行可能在「拋浪頭」，於是「棄牌」離席。而最終銀行也重回談判桌，給予PEAK6理想中的交易條件。

撰文：黃正軒

相關文章：

下午3點總想睡覺點算？一天中效率最低的時段 3招教你克服倦怠

害怕乃成功之母？擁抱恐懼才能累積財富 理財作家︰締造「健康的恐慌狀態」

2024職場7大新趨勢︰手機開飛行模式才能休息 技能重於學歷

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App