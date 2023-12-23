▲ 【勞力士】溥儀百達翡麗4,900萬拍出膺最貴、Rolex售逾3,000萬，富藝斯鐘錶2023年總成交額17億。

富藝斯鐘錶（Phillips Perpetual）宣布，2023年全年拍賣成交總額達2.16億美元（約16.9億港元），是該部門繼2022年最高峰後、歷來第二高年度拍賣總成交。該行今年在全球共拍出1,525枚時計，當中有18枚以逾100萬美元（約780萬港元）成交。

以下為富藝斯鐘錶2023年頭十大成交拍品（按成交價低至高排列）：

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富藝斯表示，今年最受矚目的拍品包含清朝末代皇帝愛新覺羅·溥儀曾珍藏之百達翡麗型號96「Quantieme Lune」腕錶，以近4,900萬港元成交，創下皇帝禦藏腕錶最高拍賣紀錄。此陫，Roger Smith職業生涯的最佳代表作、其親手打造之「懷錶2號」以490萬美元成交，創下英國製造時計之世界拍賣紀錄。

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