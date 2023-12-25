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【加密市場一周】前Amazon工程師入侵加密幣交易所被定罪

博客 10:00 2023/12/25

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【加密市場一周】前Amazon工程師入侵加密幣交易所被定罪

上周，加密貨幣市場交易量下跌至 570億美元。比特幣於周三報 42,392美元，上升3.74%。以太幣一周上升0.95%，周三報 $2,184 美元。

前Amazon工程師入侵加密幣交易所被定罪

一位前亞馬遜工程師承認在一項具有里程碑意義的案件中，入侵了兩家加密貨幣交易所，這是有史以來首次因涉及智能合約而被定罪的案件。Shakeeb Ahmed曾在亞馬遜擔任安全工程師，根據紐約南區聯邦檢察官辦公室的聲明，他將面臨最多五年的監禁，並且必須沒收價值1230萬美元的被盜加密貨幣。這些黑客攻擊發生在2022年，目標是Nirvana Finance和Solana區塊鏈上的第二家未具名的加密貨幣交易所。區塊鏈基本上是一種數字帳冊，允許用戶在去中心化的環境中存儲數據，包括財務交易。區塊鏈的一個優勢是安全性，因為存儲的數據無法被編輯。

Coinbase國際交易所推出加密幣現貨交易

Coinbase將在其國際交易所引入即期加密貨幣交易。此舉於2023年12月14日啟動，允許國際機構投資者對比特幣和以太幣與USDC穩定幣進行交易。該交易所始於2023年5月，先前提供衍生品交易。Coinbase計劃擴展該產品，包括零售用戶、額外資產和增強新的交易策略以及提高資本效益的功能。此舉還旨在減輕一些對於由於不確定的監管環境而對參與美國交易所感到猶豫的人的擔憂。在2023年10月，Coinbase將其永續期貨服務擴展到美國以外的零售交易者。該服務在5月開始時僅提供給機構客戶。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報8,359點，一周上升0.3% ；信昇比特幣指數報10,217點，一周上升2.0%；信昇以太幣指數報18,713點，一周下跌1.1%; 信昇加密穩定幣報999.61點。信昇比特幣現價指數報42,298點，一周上升2.0%；信昇以太幣現價指數報2,178點，一周下跌1.0%。

指數指數水平（點）(截至2023-12-20)一周變化
信昇加密貨幣指數8359+0.3% (+25)
信昇比特幣指數10217+2.0% (+198)
信昇以太幣指數18713-1.1% (-200)
信昇加密穩定幣指數999.61-0.03357% (-0.33567)
信昇比特幣現貨指數42298+2.0% (+820)
信昇以太幣現貨指數2178-1.0% (-23)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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撰文 : 陳雅芳 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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