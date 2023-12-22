▲ 胡錫進撐A股 半年蝕5萬跌超10% 「虧錢很沒面子 只剩5萬就跳樓」

今年6月，環球時報主編胡錫進宣布高調入場A股，成為「股民小胡」。他表示要與A股股民同悲喜，「希望自己能盈利，而不是新的韭菜」，同時表示會持續更新自己的炒股日記。

度過短暫的股市「蜜月期」後，滬指連跌，20日胡錫進表示自己浮虧首次突破5萬元，已經跌超10%。

胡錫進在近日的2023雪球嘉年華中表示：「幾十萬一天跌了七、八千，覺得真沒面子。」被問到如果虧到只剩5萬元怎麼辦，他表示：「保證不會發生，如果發生我就去跳樓。」

來看看胡錫進的A股歷險記，文中提到貨幣均為人民幣。

撐A股高位入場 首月賺5%自稱巴菲特

胡錫進在雪球嘉年華中表示，入場初衷是想「閃亮」一下，給股市增加一份信心。「做媒體人總是有這麼一點情懷，我自認為看準了機會，3144點已經差不多是底部了，就入市了，後來沒想到又跌了。」

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今年6月26日，胡錫進在微博宣布開始炒股，在滬指3144點時高調入場A股。他表示，A股行情走低，自己也為股民著急，但缺乏切身感受，希望入場與A股股民同甘共苦。他稱券商營銷員的經驗給了自己信心：逆風入場的人盈利概率往往更高。

胡錫進入場便迎來炒股「蜜月期」，入場第一天滬指大漲，27日滬指收漲1.23%，報3189.44點。

開門紅後，6～7月胡錫進不斷增持盈利，截至7月底，胡錫進最多賺了1萬元。胡錫進本人表示：「我炒股剛剛5周，實現盈利5%，這真是讓我大受鼓舞。」他表示，股市好刺激、好驚險、好迷人。

在接受內媒搜狐財經採訪時，胡錫進表示：「一個月我掙了5%，哎喲那牛啊，感覺新的巴菲特就要誕生了，那種感覺真的很棒啊。」

再跌再增持 眼界不夠靠「信仰」炒股

胡錫進的蜜月期只持續了一個月。8月起，胡錫進「再跌再增持」，8月24日賬戶資金達41萬元，至今達50萬元。9月到12月虧損持續擴大，從1萬元直接到虧破5萬元，跌超10%。

9月一次採訪中，胡錫進依然認為自己不是市場的「韭菜」：「誰要割我的韭菜，我不賣你怎麼割我？」

胡錫進不止一次公開穩定軍心——他曾表示自己看的是長綫投資，而非即市表現：「股市既然有過4000點以上，那我就等那一天好了。」內地經濟學家李大霄隨後戲稱，胡錫進買股票應該要考慮到留給重孫子，選擇最好最長壽能夠穿越世紀的股票。

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胡錫進表示，自己眼界有限，對中國經濟的信心與信仰是支撐其持有的主要動力。「如果股市跌到2800點以上，我肯定敢加倉（增持），2800點以下遍地是黃金。」

然而，胡錫進原定的炒股「日記」在連跌後變成「周記」，再後變不定期更新。他表示自己關註長綫投資，每日更新已經不再符合他的初衷。

與諸多平台簽約炒股專欄 被質疑炒作撈金

胡錫進高調炒股的同時，不少聲音認為他有炒作撈金之嫌。

胡錫進原本的定位為時政網紅，在內地社交平台點評時事熱點。網友指出平台對時政話題的流量有限，遠不如財經話題。

胡錫進入場後，不少社交平台、交易平台都欲與其簽約，開設胡錫進炒股專欄，幾乎每一篇炒股日記瀏覽量都達到了百萬，甚至破千萬。中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬表示，胡錫進的炒股是「炒作式炒股」，炒股賺的流量比炒股本身還要多。

據不完全統計，胡錫進在內地各大社交平台上的粉絲逾4000萬，單微博平台的流量收益可令其年入百萬以上。

不少內地財經媒體人甚至提醒內地媒體，不要對胡錫進的言論給予過多關註，要警惕知名人士的有傾向言論，為人所借用。

撰文︰涂宇佳

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