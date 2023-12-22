2023美股淡友損失1.4萬億元 Tesla空頭虧最多

▲ 2023美股淡友損失1.4萬億元 特斯拉空頭虧最多

今年以來一直有聲音質疑美股估值過高，但如果你今年沽空過美股，可能會有巨額虧損。據S3 Partners的數據顯示，2023年美股空頭合共損失了1,780億美元（約1.39萬億港元）。

淡友虧損最多5大股均屬「科技七巨頭」

S3 Partners數據指，這些空頭虧損最多的前5隻股票都屬於「科技七巨頭」（Magnificent Seven，即蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：META）、微軟（美：MSFT）、英偉達（美：NVDA）及Tesla（美：TSLA））。

2023美股空頭損失最多的股票

排名 股票 空頭損失（單位：美元） 1 Tesla 126億 2 英偉達 113億 3 蘋果 77億 4 Meta 63億 5 微軟 54億 6 Coinbase 38億 7 博通 35億 8 Palo Alto Networks 32億 9 超微 27億 10 Alphabet 22億

其中特斯拉的空頭損失最多，達到126億美元（約984.26億港元）。其次是英偉達的空頭，損失113億美元（約882.59億港元）；第三名是蘋果空頭，損失77億美元（約601.41億港元）。

人工智能意外反彈

這些走勢反映了2023年美股反彈的意外性，華爾街許多人在年初時都沒有預料到這一反彈。

但隨著今年春季人工智能的興起，英偉達、特斯拉和Meta等公司的股價今年飆升了100%以上。

市場預期減息 風險資產反彈

最近幾周，美股漲勢擴展到了「科技七巨頭」以外，淡友們也感受到做空其他股票的痛苦。自11月1日美聯儲議息會議以來，投資者愈來愈多地押注美聯儲不僅會停止加息，而且降息時間可能會比許多人最初預計的更早。

這種信念催生了風險資產的反彈，其中包括投資者認為更容易受到高利率影響的市場投機領域，如中小市值公司。

空頭受擠壓

盈透證券首席策略師Steve Sosnick表示：「由於投資者的風險偏好上升，當市場出現廣泛反彈時，空頭更容易受到擠壓。」

這在過去一個月的市場中得到了體現。例如，Carvana (美：CVNA) 和 Affirm (美：AFRM) 這兩隻被大量做空的股票，在FOMO（Fear of missing out，害怕錯過）的追漲情緒中飆升。僅在上個月，這兩隻股票的漲幅就超過了75%。一旦出現這種情況，空頭就會被迫買回倉位，導致股價進一步走高，空頭的損失也進一步擴大。

根據S3的數據，Carvana的空頭今年已損失22.5億美元(約175.74億港元)，而Affirm的空頭則虧損近15億美元（約117.16億港元）。

Sosnick表示：「對於一個被大量做空的公司來説，利率上升會帶來逆風，而如果普遍預期降息，肯定會看到市場情緒發生一些變化。」

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