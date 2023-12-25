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害怕乃成功之母？擁抱恐懼才能累積財富　理財作家︰締造「健康的恐慌狀態」

個人增值 12:00 2023/12/25

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害怕投資蝕本、退休破產？理財專家教路4招秘訣，化恐懼為賺錢力量。

當談到退休的最大憂慮，十個人當中有十個也會害怕花光「棺材本」。個人理財專家Farnoosh Torabi明白到對金錢的恐懼和不安是根深蒂固，她表示雖然社會鼓勵人們應該勇者無懼，但恐懼其實可以是一種寶貴工具，在累積財富方面尤其有用。

擁抱恐懼、戰勝恐懼

有些情況下，驚是應該和合理的；問題是如何應對這種情緒。「如果你站在人生的十字路口上感到惶恐，涉及到你的財務狀況、職業選擇、人際關係，我認為傾聽這一點很重要，」《So Money》播客節目主持、《健康的恐慌狀態》（暫譯，原書名：A Healthy State of Panic）作者Farnoosh Torabi在CNBC活動訪談時如此稱道。

對於如今仍未解決的通脹、高利率、銀行倒閉及地緣政治不確定性，再加上揮之不去的經濟衰退隱憂，Torabi認為人們擔心這些重大的假設性情況是正常的，但一旦消除了對相關逆風的恐懼，就可以將恐懼轉化為動力和智慧，藉着它來改善財務狀況。「恐懼在這裡，是一個機會。」她稱，以下是一些利用恐懼來累積財富的部署︰

  • 1. 了解恐懼來源

所謂「條條大路通羅馬」，Farnoosh Torabi表示，一些人總做着看似可怕的事情，但最終會走出困境，從而成功。她認為部份人害怕買股票，因為驚蝕錢，此乃人之常情；然而，解決辦法並非不投資︰

是接受教育，並了解市場是不穩定——但當你進行長期投資、處於多元化投資組合中，成功機會就會更高。

雖然熊市不可避免，但從歷史上看，長期股票投資者平均每年回報率接近10%。避險心態可以理解，但「斬腳指避沙蟲」亦非良策。提升自身投資知識、強化面對波動時的心理韌力，在長遠來看總是有益，「有時候，恐懼會促使人們接受更多教育。」她說。

  • 2. 凡事做定最壞打算

Torabi表示，她在年輕時起便習慣與恐懼作鬥爭，喜歡直接跳入深淵，作盡量悲觀的預期。在個人財務規劃上，她也提出人們應該做最壞打算：「如果你害怕經濟衰退，最好考慮一下如果你失業了會發生何事。」

恐懼源於未知。她在接受MarketWatch訪問時指出，最佳處理方法是把恐懼帶到屋企門口，將之應用到生活中。如果真的擔心投資虧損，可以拋開「離地」思維，認真盤點下自己手頭上擁有的資源，以及目前的行動方向，有助確切掌握現實生活中的真正問題，以便對症下藥：

當缺乏面對生活真相的知識、或這種知識不足時，恐懼便會滋長，這就是人性。我們只是間中可以活在雲端。而我的想法就是︰拉返落地面。

  • 3. 規劃逃生路線

Torabi稱，人類的大腦會傾向針對憂患恐懼意識，尋找長久的解決方法，而通常方法就是制定計劃、未雨綢繆：「你已經接受了這種恐懼，並將之用作制定路線圖的工具。」

她在MarketWatch採訪中又指，如果事實證明你的儲蓄做得不好，或支出太多，那麼你可以有所調節，並將之視為警號。 「有時候，對資金不足的恐懼，實際上會讓你意識到你擔心的財務計劃中存在（與現實）的真正差距，」她說：「那麼我們就去填補這個（缺口）吧。」

她建議大家不妨想像未來生活「有咁差得咁差」，例如要繼續工作至七老八十、要靠子女供養、永遠在勞碌無法真正靜下來退休等等令人抗拒的惡劣情況。

當感到威脅近在咫尺，求會激發求生本能。「利用這種恐懼來推動自己，解決今日生活中的一些問題。」她說，這或者代表你要增加投資賺更多錢，更積極地償還債務或縮細消費規模。

  • 4. 領會「千金散盡還復來」

很多人因為害怕破產而害怕花錢，不論在職還是退休人士也有此恐懼。但其實大家可能意識不到一個事實：你之所以有錢，是為了可以花錢。 

Farnoosh Torabi經常收到聽眾來信指自己戶口積蓄不足，永遠不會度假了，因為不知道能否負擔。而她的回應是：「能夠用積蓄去度假便是成功」、「這就是最終目標」、「你應該覺得可以坐言起行」。

又要未雨綢繆；但又要「活在當下」，好像有點自相矛盾？但其實兩者可以同時並存。Torabi表示，為了擺脫「使錢恐懼症」，不妨審視自己的現金流，看看需要多長時間才能填補你將要花的金額，不論是以賺取收入，還是投資回報來達到。假設你在一次旅行中花費5,000美元，需要三個月才能收回這筆錢，知道這一點可能稍有安慰。

以上「先使未來錢」的做法，如果在你看來仍覺得可怕，她建議那便提早做定更多預算，或尋找折扣，而這些折扣能夠讓你對慳下來的金錢感到滿意。只需預先指定金錢的用途，然後把它計入每年的開支。

  • 5. 理財心態隨年月變得遊刃有餘

她又稱，有時人們會帶著恐懼去做自己想做的事情，但隨後會很自然地做出一些能夠真正抵消風險的事情，來為之前的揮霍作補償。到了某個階段，人始終會找到一種方法來獲得安樂感覺，這個過程有點像心理學上的暴露療法（exposure therapy）：即是在重複接觸負面、厭惡或正面刺激後，會減弱對負面、厭惡或正面刺激的情緒反應。

金錢有潮起潮落，將有機會重新裝滿桶子，只取決於你想幾快完成... 也許你甚至不需要把錢還回去，因為你還剩下很多錢。

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