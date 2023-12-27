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【大灣區醫保】 北上就醫　哪些保險有得claim？ 牙科、癌症治療、住院有何保障？

個人增值 12:45 2023/12/27

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【大灣區醫保】 北上就醫 哪些保險有得claim？ 牙科、癌症治療、住院有何保障？

港人北上就醫漸成趨勢，市面上因而新推出了一些特別針對大灣區的醫療保障，涵蓋牙科、癌症治療、住院等服務。許多一般的醫療保險其實也已將其醫院網絡擴大到中國内地的醫院，香港客戶在内地指定醫院就醫亦可索償。在此基礎上，一些保險公司還提供國内醫院出院免找數、醫療費用預先批核、綠色醫療通道等服務。

一、大灣區定制醫療保障

  • Blue WeMedi大灣區牙科保

該計劃保障内地600間指定牙科診所的牙科保健治療、基礎治療、複雜治療、意外治療。其中，保健及意外治療沒有自付比例，當療程收費少過或等於每年保障額餘額時，無須付費；若超過保障額，要支付超出之費用並享有9折優惠。基礎及複雜治療則有自付比例，分別爲10%和30%。

出發先用BlueHK手機App預約日期、診所（指定診所名單）、就診項目及填寫手機號碼提交申請，收到診所確認短信後，携本人身份證件求診。

  • 保誠大灣區跨境癌症治療免找數

保誠表示，其與香港綜合腫瘤中心（HKIOC）、中山陳星海中西醫結合醫院（星院）合作，提供大灣區跨境癌症治療免找數服務。正在星院就醫的客戶可從內地轉介至香港的HKIOC接受治療，HKIOC的客戶也可因應個人需要選擇到星院接受治療。整個流程由安排專科醫生初步診症、接受治療至跟進個案。星院亦可根據客戶的要求，為病人在國內提供點對點醫療運送服務。該服務以非緊急服務救護車接送病人穿梭於星院與指定地方，如酒店及住所。

HKIOC或星院會為合資格客戶進行治療前申請醫療費用預先批核，客戶可獲知批核結果及預先批核金額。如成功獲批，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用，客戶無須墊支任何費用，無須作信用卡預先授權。

  • 中銀集團保險大灣區醫療保障計劃

該個人綜合醫保產品保障住院、手術、診斷檢驗、癌症治療、腎透析、入院前或出院後/日間手術前後的門診護理等，保障地域涵蓋港澳、内地。中銀集團保險表示，其中的「內地專享保障」包括大灣區住院現金、大灣區緊急門診、大灣區豁免自負額、綠通服務及內地網絡醫院服務，並設立24小時客戶支援熱線，協助受保人於內地主要城市500多家三甲公立醫院使用快速門診/住院預約服務。另外，如入住約250間指定內地網絡醫院，受保障的醫療費用將由中銀保險直接支付。

二、服務涵蓋内地的一般醫療保障

友邦

友邦表示，現時為合資格客戶提供大灣區跨境保健醫療服務，包括於中國國內之指定醫院享用出院免找數、醫療費用預先批核、綠色醫療通道及24小時環球電話支援熱線等服務。

  • 國內醫院出院免找數

已投保個人醫療保障計劃的客戶，入住中國内地246間指定醫院，可享出院免找數。使用服務需先致電熱線查詢、索取申請表格，入院前最少兩至四個工作天交回保險公司，後者會向有關入住國內醫院發出「住院付款保證信」；入院時，向醫院提交身份證明文件以作核實，出院後，醫院會將單據直接遞交給保險公司進行理賠。

  • 門診手術、住院醫療費用預先批核

所有醫療計劃均合資格，適用於門診手術及住院，服務覆蓋香港、澳門及中國內地超過100間醫院及門診。申請內地醫院費用預先批核的手續，同上述「國內醫院出院免找數」一致，需由受保人預先遞交表格申請。

  • 綠色醫療通道

合資格客戶致電24小時預約熱線服務，可優先預約指定内地醫院的醫療服務（包括三甲醫院），包括門診及住院服務。

保誠

  • 非指定内地醫院可核實理賠資格

保誠表示，其目前的中國內地指定醫院名單有4200多間，覆蓋中國内地所有三級公立醫院、15個城市的二級甲等醫院，也包括一些私立醫院。其客戶可在內地指定醫院就醫，並透過一般程序申請醫療保險/ 危疾索償。如受保人入住的醫院不在名單上但符合「中華人民共和國選定醫院名單」的條件，保誠會在審核理賠申請時核實該醫院資格。

該名單適用於以下計劃：

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保誠首席客務營運總監歐陽佩玲表示，保誠計劃逐步將免找數醫療服務延伸至中國內地的指定醫院。

  • 指定計劃享綠色醫療通道+免找數

提供內地指定醫院就診及/或住院的優先預約服務，適用於醫療加倍保、「摯為您」優悅醫療保險計劃 、保誠自願醫保尚賓計劃及保誠靈活自主醫保計劃。以上計劃客戶可登入網上平台或致電 24 小時服務熱線登記，保誠個案經理會代為優先預約指定醫院的就診或住院服務，應診當天會有陪診人員到醫院協助辦理登記手續。合資格客戶只要預先獲得免找數服務批核，保誠會替其墊支醫療費用。

安盛：指定內地診所享免找數

安盛表示，近期其醫療網絡引入聯合醫務在中國內地的門診診所。是次擴充覆蓋包括廣州、深圳、佛山、珠海等大灣區的重點城市，以及北京、上海及重慶的診所網絡在内的合共約20個服務據點。合資格客戶除可在指定內地診所享有免找數服務，若有進一步醫療需要，可以獲得跨境轉介服務，為客戶 安排醫療運送服務返回香港就醫或作進一步治療及跟進，包括腫瘤診治、日間手術、醫學影像檢查等。

宏利：内地指定醫院提供多種醫療服務

宏利表示，現時中國內地指定醫院名單有3000多間內地醫院和醫療機構，覆蓋全國所有三級公立醫院，以及一系列一級和二級公立醫院和私立醫院，為身處不同地域的客戶提供醫療服務。這些服務包括急性受傷治療、疫苗接種安排、預防保健、慢性病管理、專科護理服務、復康護理、中醫治療和身體檢查。

適用的醫療保障計劃包括：

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Bowtie：自願醫保適用内地指定醫院

Bowtie表示，其旗下Pink自願醫保計劃的客戶，在內地指定醫院就醫亦會受到保障。這些指定醫院包括内地所有三級甲等以上的醫院，以及其名單中列出的指定醫院。非指定名單的中國醫院則不適用。

撰文：葉雨

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