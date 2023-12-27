▲ 「把爛牌打好才是能力」 2024年四十歲以下的年輕投資者如何破局

年輕投資者能從市場中學到太多經典教訓，例如儘早開始、削減成本，以充分發揮複利時間的魔力；不要試圖預判市場時機；不要輕易放棄自己的投資策略。

2023後，面對慘淡的市場，年輕人的投資筆記上也許要加上這一條：你永遠也無法在市場中得到像你父輩一樣多的回報——那個黃金時代已經宣告結束。

新的一年，下行周期入場的年輕投資者該如何投資？經濟學人給出了建議。

年輕人正在選擇未來幾十年的投資策略

年輕人需要意識到︰你年輕時的市場經歷，將會影響你未來的資產配置。

▼ 點擊圖片放大

Vanguard（先鋒集團）的Reed團隊按照集團散戶開戶的年份對他們的投資組合進行了統計，並計算出每個開戶年份股票分配的中位數——顯然，在黃金時期開戶的投資者即便在幾十年後的股票配額依然更高。1999年互聯網泡沫膨脹時期開戶的投資者，中位數在2022年仍持有86%的股票。2004年開戶的投資者持有股票僅有72%——他們在年輕時遭遇了經濟泡沫破滅。

全球化、靜態通貨膨脹以及利率的長期下降，從前的順風趨勢已經全部逆轉，年輕人必須要面對一系列更困難的投資選擇——儲蓄、如何在收益較低的市場實現利益最大化、如何實現投資與社會責任的平衡。

因此，如何作出正確的投資選擇顯得尤為重要。

價格上漲是用下一代前景換的

為什麼沒有碰上好時代？這也許是當下年輕投資者經常會抱怨的問題。數據顯示，從20世紀80年代至今，股票與債券的平均收益率分別為5%和1.7%。也就是說分別在股票和債券市場投入1美元，40年後我們將得到實際價值為17.38美元的股票以及11.52美元的債券。

這樣並不算吸引的利率會帶年輕投資者進入兩個誤區︰第一，認為當下市場的回報會高於遠期回報，從而將太多資產用於投資而非退休儲蓄，並希望投資回報可以彌補空缺；第二，前幾年的高回報拉高了年輕投資者的回報期望，從而導致未來更有可能出現低回報。

讓我們以長綫的、階段性的眼光去看待你的投資生涯。以股票為例，股息和收益率同時下降，結果之一是股東享受到了意外的估值收益，而這些收益實質上來自於未來回報的提前——即價格上漲，從而降低了未來投資者從股息和公司利潤中的預期收益率。因此，代價是下一代人的前景黯淡。

反過來看，這幾年幾乎所有資產類別的價格都在下跌，但有一綫希望在於，收益率上升將改善這些情景。政府債券、公司債券以及其他形式的債券就是很好的例子。但需要註意的是，借貸成本的上升會增加公司違約的風險。「如果你能在一個非常好的日子裏從高級擔保銀行債務中賺取12%甚至13%的收益，那麼你這輩子還想做什麼呢？」黑石集團董事長Steve Schwarzman最近問道。

放開現金 擁抱債券

▲ 不同世代的不同資產分配 - 2024年四十歲以下的年輕投資者如何破局

Vanguard2022年的調查發現，年輕一代比老一代配置更多現金。Z世代的平均投資組合裏有29%為現金，而嬰兒潮的比例為19%。

也許在這個資產價格全面下跌的年代，現金能給年輕投資者一種安全感，又或者是加息背景下銀行不斷上升利息的誘惑；又或者是像設置強積金組合偷懶選默認組合一樣根本就懶得打理——這些投資慣性讓絕大多數人永遠無法在投資中獲利更多。

熱愛現金，在現在也意味著跑輸通脹，意味著錯失機會。股票大漲前拋售，你可能虧了，但抓著現金不放，也並不意味著你贏了——數據顯示，1900年以來，美國國庫券（收益率與現金相似的短期政府債券）長期實際回報率僅為0.4%。現金難以維持投資者的購買力，更不用說提高購買力了。

年輕人對現金有多熱情，對債券就有多冷淡，即便這是僅次於現金的「安全」資產。債券僅佔Z世代投資組合的5%，而佔嬰兒潮的20%。

這種冷淡可以理解，畢竟年輕投資者出生在一個債券低收益的年代裏。但這並不明智，因為現在債券的收益遠高於2010年代，而通貨膨脹速度往往快於現金。自 1900 年以來，美國債券的長期實際回報率為每年 1.7%——與股票相比並不高，但比現金高得多。

風口上那頭豬未必是你

年輕投資者，尤其是Z世代投資者，對市場潮流的敏感度遠超其它世代。CFA協會的報告顯示，不少Z世代的投資啓蒙來自於加密貨幣、NFT等虛擬資產，55%的Z世代投資者都會投資加密貨幣。

然而，這種敏感度也許會帶領年輕投資者掉入陷阱。為了招攬生意，不少投資產品以市場潮流包裝自己，好似投資自己就能證明投資者足夠精明，能夠擊敗市場。

這些對所謂「市場風口」的投資往往透過ETF進行，除了某些博人眼球的如大麻股票、迷因（meme）股票等，更有一些試圖從人口老齡化、人工智能等可能真正獲得回報的主題中獲利。

▼ 點擊圖片放大

這種無限細分市場的營銷策略，使得該類資產波動性更大，流動性更小，投資者因此需要面對更大的風險——畢竟誰也不知道下一個風口在哪裏。

另一類則針對環境、ESG投資下手。在一個只需要手機便可銷售購買ETF的時代，年輕投資者很難去深思，而ESG投資看起來完美地平衡了收益與道德：如果有一些投資可以拯救社會和地球，同時增加你的儲蓄，誰會購買普通的、骯髒的投資呢？

這既誇大了ESG基金與「普通」基金之間的差異，也掩蓋了它們對成本和回報的影響。根據哈佛商學院最近的一項研究，以ESG標準投資的基金收取的費用比非ESG類型的基金高得多。此外，ESG基金68%的資產投資於與非ESG基金完全相同的資產。此類基金也迴避「骯髒」資產，包括化石燃料礦商，如果這種迴避迫使其價格下降，這些資產的利潤可能會產生更高的投資收益率。

撰文︰涂宇佳

相關文章：

2024年8大市場風險 押注黑天鵝？這才是你要面對的市場現實

8成投資者料戰爭持續！地緣政治成2024年全球經濟最大威脅 調查︰7成憂美國大選拖累市場

IG年終報告︰98%Z世代厭倦打工 寧願自僱當老闆

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經