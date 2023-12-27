  • 20°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「把爛牌打好才是能力」 2024年四十歲以下的年輕投資者如何破局

個人增值 12:45 2023/12/27

分享：

分享：

「把爛牌打好才是能力」 2024年四十歲以下的年輕投資者如何破局

年輕投資者能從市場中學到太多經典教訓，例如儘早開始、削減成本，以充分發揮複利時間的魔力；不要試圖預判市場時機；不要輕易放棄自己的投資策略。

2023後，面對慘淡的市場，年輕人的投資筆記上也許要加上這一條：你永遠也無法在市場中得到像你父輩一樣多的回報——那個黃金時代已經宣告結束。

新的一年，下行周期入場的年輕投資者該如何投資？經濟學人給出了建議。

年輕人正在選擇未來幾十年的投資策略

年輕人需要意識到︰你年輕時的市場經歷，將會影響你未來的資產配置。

點擊圖片放大

Vanguard（先鋒集團）的Reed團隊按照集團散戶開戶的年份對他們的投資組合進行了統計，並計算出每個開戶年份股票分配的中位數——顯然，在黃金時期開戶的投資者即便在幾十年後的股票配額依然更高。1999年互聯網泡沫膨脹時期開戶的投資者，中位數在2022年仍持有86%的股票。2004年開戶的投資者持有股票僅有72%——他們在年輕時遭遇了經濟泡沫破滅。

全球化、靜態通貨膨脹以及利率的長期下降，從前的順風趨勢已經全部逆轉，年輕人必須要面對一系列更困難的投資選擇——儲蓄、如何在收益較低的市場實現利益最大化、如何實現投資與社會責任的平衡。

因此，如何作出正確的投資選擇顯得尤為重要。

價格上漲是用下一代前景換的

為什麼沒有碰上好時代？這也許是當下年輕投資者經常會抱怨的問題。數據顯示，從20世紀80年代至今，股票與債券的平均收益率分別為5%和1.7%。也就是說分別在股票和債券市場投入1美元，40年後我們將得到實際價值為17.38美元的股票以及11.52美元的債券。

這樣並不算吸引的利率會帶年輕投資者進入兩個誤區︰第一，認為當下市場的回報會高於遠期回報，從而將太多資產用於投資而非退休儲蓄，並希望投資回報可以彌補空缺；第二，前幾年的高回報拉高了年輕投資者的回報期望，從而導致未來更有可能出現低回報。

讓我們以長綫的、階段性的眼光去看待你的投資生涯。以股票為例，股息和收益率同時下降，結果之一是股東享受到了意外的估值收益，而這些收益實質上來自於未來回報的提前——即價格上漲，從而降低了未來投資者從股息和公司利潤中的預期收益率。因此，代價是下一代人的前景黯淡。

反過來看，這幾年幾乎所有資產類別的價格都在下跌，但有一綫希望在於，收益率上升將改善這些情景。政府債券、公司債券以及其他形式的債券就是很好的例子。但需要註意的是，借貸成本的上升會增加公司違約的風險。「如果你能在一個非常好的日子裏從高級擔保銀行債務中賺取12%甚至13%的收益，那麼你這輩子還想做什麼呢？」黑石集團董事長Steve Schwarzman最近問道。

放開現金 擁抱債券

  • 不同世代的不同資產分配 - 2024年四十歲以下的年輕投資者如何破局

Vanguard2022年的調查發現，年輕一代比老一代配置更多現金。Z世代的平均投資組合裏有29%為現金，而嬰兒潮的比例為19%。

也許在這個資產價格全面下跌的年代，現金能給年輕投資者一種安全感，又或者是加息背景下銀行不斷上升利息的誘惑；又或者是像設置強積金組合偷懶選默認組合一樣根本就懶得打理——這些投資慣性讓絕大多數人永遠無法在投資中獲利更多。

熱愛現金，在現在也意味著跑輸通脹，意味著錯失機會。股票大漲前拋售，你可能虧了，但抓著現金不放，也並不意味著你贏了——數據顯示，1900年以來，美國國庫券（收益率與現金相似的短期政府債券）長期實際回報率僅為0.4%。現金難以維持投資者的購買力，更不用說提高購買力了。

年輕人對現金有多熱情，對債券就有多冷淡，即便這是僅次於現金的「安全」資產。債券僅佔Z世代投資組合的5%，而佔嬰兒潮的20%。

這種冷淡可以理解，畢竟年輕投資者出生在一個債券低收益的年代裏。但這並不明智，因為現在債券的收益遠高於2010年代，而通貨膨脹速度往往快於現金。自 1900 年以來，美國債券的長期實際回報率為每年 1.7%——與股票相比並不高，但比現金高得多。

風口上那頭豬未必是你

年輕投資者，尤其是Z世代投資者，對市場潮流的敏感度遠超其它世代。CFA協會的報告顯示，不少Z世代的投資啓蒙來自於加密貨幣、NFT等虛擬資產，55%的Z世代投資者都會投資加密貨幣。

然而，這種敏感度也許會帶領年輕投資者掉入陷阱。為了招攬生意，不少投資產品以市場潮流包裝自己，好似投資自己就能證明投資者足夠精明，能夠擊敗市場。

這些對所謂「市場風口」的投資往往透過ETF進行，除了某些博人眼球的如大麻股票、迷因（meme）股票等，更有一些試圖從人口老齡化、人工智能等可能真正獲得回報的主題中獲利。

點擊圖片放大

這種無限細分市場的營銷策略，使得該類資產波動性更大，流動性更小，投資者因此需要面對更大的風險——畢竟誰也不知道下一個風口在哪裏。

另一類則針對環境、ESG投資下手。在一個只需要手機便可銷售購買ETF的時代，年輕投資者很難去深思，而ESG投資看起來完美地平衡了收益與道德：如果有一些投資可以拯救社會和地球，同時增加你的儲蓄，誰會購買普通的、骯髒的投資呢？

這既誇大了ESG基金與「普通」基金之間的差異，也掩蓋了它們對成本和回報的影響。根據哈佛商學院最近的一項研究，以ESG標準投資的基金收取的費用比非ESG類型的基金高得多。此外，ESG基金68%的資產投資於與非ESG基金完全相同的資產。此類基金也迴避「骯髒」資產，包括化石燃料礦商，如果這種迴避迫使其價格下降，這些資產的利潤可能會產生更高的投資收益率。

撰文︰涂宇佳

ET至高息
鎖定長年期4厘高息　儲蓄保險攻略　實現長期高息夢想！

相關文章：

2024年8大市場風險　押注黑天鵝？這才是你要面對的市場現實

8成投資者料戰爭持續！地緣政治成2024年全球經濟最大威脅　調查︰7成憂美國大選拖累市場

IG年終報告︰98%Z世代厭倦打工　寧願自僱當老闆

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

2024年8大市場風險　押注黑天鵝？這才是你要面對的市場現實
2023/12/18
2024年8大市場風險　押注黑天鵝？這才是你要面對的市場現實
美聯儲預測僅10%成功？數據話你知「驚人地出錯」　6成官員曾錯估9月後繼續加息
2023/12/18
美聯儲預測僅10%成功？數據話你知「驚人地出錯」　6成官員曾錯估9月後繼續加息
【投資策略】2023年股市大教訓︰避開5大投資陷阱　首先學會「不要關注美聯儲」
2023/12/07
【投資策略】2023年股市大教訓︰避開5大投資陷阱　首先學會「不要關注美聯儲」
恒指又跌逾300點　專家分享3招應對熊市︰「遇見熊不要轉身逃跑」
2023/12/05
恒指又跌逾300點　專家分享3招應對熊市︰「遇見熊不要轉身逃跑」
金價曾衝上2100美元　3大因素利好　道富︰樂觀預測有望升至2400美元
2023/12/05
金價曾衝上2100美元　3大因素利好　道富︰樂觀預測有望升至2400美元
經濟衰退 宏觀分析 虛擬貨幣 貨幣政策 NFT ESG 財務自由 全球化 CFA 投資策略

上一篇文章

【大灣區醫保】 北上就醫　哪些保險有得claim？ 牙科、癌症治療、住院有何保障？

下一篇文章

「中國不再與新興市場相關」高盛：反彈落空成2023最痛教訓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款