北上消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 精明消費 09:00 2023/12/24 分享： 分享： 北上消費，難免會遇到意外。買到劣質產品？食品安全問題？或者是過數出錯，事後才發現？今集《理財最前線》教你3大渠道，如何追回款項、維護消費者權益！即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 北上消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 2023/12/17 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 2023/12/10 【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 2023/12/03 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 2023/11/26 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 2023/11/19 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 支付寶 微信 消費陷阱 消費資訊 手機Apps 食品 網上購物 正能量 食用安全 著數優惠