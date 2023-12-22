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港股唔一定無眼睇　這3隻ETF今年倍升　專家︰明年繼續炒2大概念

ETF 08:30 2023/12/22

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雖然港股今年表現不佳，但港股上市當中有3隻ETF今年至今倍升，升幅超過50%的也有10隻以上。它們集中在加密貨幣及人工智能兩大主題，2024年能否繼續再升？

如果你在2023年專注於港股，那換來的大多是連番的失望，然而有一種港交所上市的產品卻有機會換來可觀的回報，那就是ETF（交易所買賣基金）。回顧2023年，截至昨日收市，有3隻ETF今年至今倍升，升幅超過50%的也有10隻以上。

這些ETF涵蓋不同市場、不同行業，這也印證了分散風險的重要性。而ETF有着低門檻、容易買賣等等的好處，適合不同類型的投資者。在關注港股的同時，不妨留意一下以下2023年升幅最高的ETF︰

港股上市ETF表現
ETF今年至今表現
南方東英比特幣期貨ETF （03066） +143.3%
華夏納斯達克100指數每日槓桿（2x）ETF （07261） +109.2%
南方東英納斯達克100指數每日槓桿 （2x）ETF （07266） +106.41%
三星NYSE FANG+ ETF （02814） +92.94%
三星區塊鏈技術ETF （03171） +79.82%
南方東英以太幣期貨ETF （03068） +76.68%
三星彭博環球半導體ETF （03132） +71.51%
潘渡區塊鏈主題ETF （03112） +66.96%
華夏納斯達克100 ETF（美元計價） （09086） +53.61%
iShares安碩納斯達克100指數ETF（美元計價） （09834） +53.33%
註︰數據截至12月21日收市價

兩大概念贏盡2023年

上表可見，今年截至昨日收市，港股上市的ETF之中，表現最佳的都可以分成兩大概念︰加密貨幣相關、科技股相關。

  • 加密貨幣ETF︰隨着比特幣價格今年至今升幅達1.6倍，南方東英的比特幣期貨ETF暫成最佳ETF，升幅達1.4倍；該行另一隻以太幣期貨ETF亦上榜；而三星及潘渡均有區塊鏈主題ETF升幅達8成及逾6成。
  • 新科技主題︰人工智能由年頭炒到年尾，後繼愈來愈強，FANG股自然受惠，三星的FANG+ ETF今年升幅超過90%，其環球半導體ETF亦有逾70%升幅；南方東英、華夏及安碩的納指100 ETF亦因此上榜。

專家︰升幅將延續至2024年

雖然上述兩類主題在2023年被炒上高峰，但專家認為仍有得炒。三星ETF投資策略師蕭佩鈴指出，2024年上半年比特幣現貨ETF有望獲批，另外亦會出現4年一度的「比特幣減半」，這些都有望利好加密貨幣市場，因此相關ETF在明年初仍有上升空間。

至於科技相關ETF，蕭佩鈴認為是受惠於人工智能主題，「人工智能股在今年初開始受捧，而年底仍能繼續炒上，主要因為大家看到有實質應用，而不只是空泛的主題。」她仍看好人工智能相關主題在明年能有力再上，並指今年初已有投資者擔心美股太高，結果美股仍繼續跑贏，若果擔心風險，可採用平均成本法入市。

責任編輯︰廖毅然

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