港股唔一定無眼睇　這3隻ETF今年倍升　專家︰明年繼續炒2大概念

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如果你在2023年專注於港股，那換來的大多是連番的失望，然而有一種港交所上市的產品卻有機會換來可觀的回報，那就是ETF（交易所買賣基金）。回顧2023年，截至昨日收市，有3隻ETF今年至今倍升，升幅超過50%的也有10隻以上。
這些ETF涵蓋不同市場、不同行業，這也印證了分散風險的重要性。而ETF有着低門檻、容易買賣等等的好處，適合不同類型的投資者。在關注港股的同時，不妨留意一下以下2023年升幅最高的ETF︰
|港股上市ETF表現
|ETF
|今年至今表現
|南方東英比特幣期貨ETF （03066）
|+143.3%
|華夏納斯達克100指數每日槓桿（2x）ETF （07261）
|+109.2%
|南方東英納斯達克100指數每日槓桿 （2x）ETF （07266）
|+106.41%
|三星NYSE FANG+ ETF （02814）
|+92.94%
|三星區塊鏈技術ETF （03171）
|+79.82%
|南方東英以太幣期貨ETF （03068）
|+76.68%
|三星彭博環球半導體ETF （03132）
|+71.51%
|潘渡區塊鏈主題ETF （03112）
|+66.96%
|華夏納斯達克100 ETF（美元計價） （09086）
|+53.61%
|iShares安碩納斯達克100指數ETF（美元計價） （09834）
|+53.33%
|註︰數據截至12月21日收市價
兩大概念贏盡2023年
上表可見，今年截至昨日收市，港股上市的ETF之中，表現最佳的都可以分成兩大概念︰加密貨幣相關、科技股相關。
專家︰升幅將延續至2024年
雖然上述兩類主題在2023年被炒上高峰，但專家認為仍有得炒。三星ETF投資策略師蕭佩鈴指出，2024年上半年比特幣現貨ETF有望獲批，另外亦會出現4年一度的「比特幣減半」，這些都有望利好加密貨幣市場，因此相關ETF在明年初仍有上升空間。
至於科技相關ETF，蕭佩鈴認為是受惠於人工智能主題，「人工智能股在今年初開始受捧，而年底仍能繼續炒上，主要因為大家看到有實質應用，而不只是空泛的主題。」她仍看好人工智能相關主題在明年能有力再上，並指今年初已有投資者擔心美股太高，結果美股仍繼續跑贏，若果擔心風險，可採用平均成本法入市。
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : ETF學堂