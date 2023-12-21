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【Asia Miles】定期存款即時換里數　即賺5張來回東京機票　一個情況本金會被扣

個人增值 12:28 2023/12/21

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【Asia Miles】Mox推出定期存款即時換里數獎賞！毋需等存款到期，做50萬即賺5張來回東京商務機票。

虛擬銀行Mox宣布由即日起，客戶開立定期存款，可即時賺取「亞洲萬里通」（Asia Miles）里數獎賞，以兌換機票及其他獎賞，毋須等待存款期屆滿。

做50萬賺來回東京商務機票　毋需等存款到期

Mox股東之一渣打香港，其實早有提供定期存款賺里數獎賞；不過Mox是首間及唯一提供該類「即時獎賞」的銀行。

該行表示，當客戶開立24個月的定期存款時，每筆500,000港元定期存款，均可立即賺取375,000里數，相當於可兌換5張往返東京的商務客艙機票，或2張往返倫敦的商務客艙機票。

而客戶開立合資格定期存款戶口後，有權獲取的里數將按其選擇存入的本金金額及存款期，根據以下列表計算：

每1港元的本金存款期Asia Miles里數
6個月0.2
12個月0.4
24個月0.75
資料來源：Mox Bank

此外，根據是次優惠的條款及細則，客戶可以開立最多五筆定期存款、每筆存款高達1,000,000港元，以即時賺取里數。

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低門檻玩法：做12.5萬6個月定存可換來回東京經濟艙

Mox表示，客戶可以就同一定期存款獲得約雙倍獎賞。如果以125,000港元新資金開立6個月定期存款，可即獲25,000里數作獎賞。參考截至10月1日亞洲萬里通 Asia Miles之飛行獎勵標準獎賞，有關里數相當於可兌換一張往返香港和東京的經濟客艙直航機票。 

該行續稱換言之，以上獎賞價值有機會相當於以4.5%年利率開立同一定期存款可獲取的利息約兩倍以上。這個比較是以今年12月15日，在國泰航空網站上今年12月20日至23日CX524和CX509航班（香港至東京成田）的經濟客艙往返直航機票價格作參考，該行強調，實際機票價格可能會在未提前通知的情況下變動。

提早提取定存有罰則

要注意，如果客戶收到任何里數及預付利息，及後在有關合資格定期存款戶口的到期日前提早提取該定期存款，Mox將根據條款及細則，從該定期存款本金金額中扣除相等於存入Mox戶口的預付利息的金額；以及就已存入國泰會員賬戶的Asia Miles里數，每里數0.1港元， 然後再將餘下金額發放至客戶的Mox戶口。

撰文：黃正軒

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