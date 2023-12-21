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「想做家人的英雄」 丈夫隱瞞406萬債務　年收入200萬元也變「負人」

個人增值 13:30 2023/12/21

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「想做家人的英雄」 丈夫隱瞞406萬債務 3分之1為信用卡與個貸

你多多少少總會存過私房錢，對吧？人們向伴侶隱瞞財務的情況並不少見——但隱瞞52萬美元（約406萬元），那可是相當少見。

據CNBC，一次偶然的機會，妻子Cassandr得知丈夫Aldo向自己隱瞞了52萬美元的巨額債務，其中有近三分之一還是信用卡與個貸。Aldo表示，他只是想讓妻子免受財務壓力。而妻子沒有參與到財務規劃中，卻使得情況越來越糟，最後傷害了整個家庭。

如果是你，你會怎麼做？如果你也在處理伴侶財務問題上有過迷茫，文末有3條建議也許值得你參考。

過度超前消費「富人」變「負人」

實際上，這對夫婦的收入並不算少，甚至可以説是殷實。丈夫Aldo和妻子Cassandra每年的共同收入為163,000美元，Aldo當年還有額外的127,000美元的佣金，即兩人合共有逾200萬港元的年度收入。

然而，他們錯誤的財務決定卻使得自己負債纍纍。

夫婦倆有339,000美元的抵押貸款，以及約14,000美元的學生貸款。但在過去的幾年，夫婦倆「花錢如流水」︰大採購、裝修、多次度假，導致花銷嚴重超預算。

於是他們選擇用信用卡和個人貸款補上差額——但總債務依然飆升到50萬美元（約406萬元），其中有163,000美元來自與信用卡和個貸。

這一切妻子Cassandra並不知情，雖然她知道家裏有一些債務，但並不清楚具體的嚴重程度。家裏的所有財務交給Aldo處理，她甚至不知道家庭支出使用到信用卡的頻率。

這對夫妻被受邀參加錄製Ramit Sethi——一個白手起家的百萬富翁主持人的播客節目，因此Cassandra突然問Aldo他們有多少債務，巨額賬目才「重見天日」。

「當他把這一切寫下來時，我差點從椅子上摔下來，」Cassandra在播客節目中表示，「我不知道所有費用都是透過信用卡收取的。」

出身貧窮 丈夫欲做英雄彌補童年遺憾

Aldo成長的家庭並不富裕，他從小就學會了做個「乖小孩」，從不向父母索取，因為他親眼目睹經濟如何成為父母的重擔。他告訴妻子，成年後，他依然認為「金錢=壓力」，所以他試圖自己一個人處理這些債務。

他想帶妻兒一起，彌補自己貧窮童年的遺憾，無憂無慮地享受舒適的生活。

Cassandra也許確實被丈夫隱瞞了財務情況，但讓丈夫全權打理家庭財務的她也有責任。「我置身事外，只是讓他處理一切……我從來沒有想到我們會陷入這種困境，」她說，「但我感到受傷，我覺得我們一直過著也許不應該過的生活。」

播客主持人Sethi表示，與其他的刻意隱瞞不同，這是一個善意的謊言。Aldo則説，自己只是想成為家人的英雄。

「在許多關係中，一旦牽扯到錢，所謂的英雄就是那些主動簽賬的人，」Sethi說，「但在我看來，真正的英雄是與配偶建立夥伴關係並定期談論金錢、真正讓配偶參與財務決策的人。」

專家：還債欲速則不達 3條建議循序漸進

Sethi估計，這對夫婦需要至少5年來還清債務。Aldo想過使用房屋凈值信貸額度（HELCO）來整合部份債務，Sethi則表示，這只是一條想偷懶的「超車道」，並不能根本解決問題。

「我看到的只有一個債務連著債務，」Sethi表示。HELCO和信用卡餘額轉賬確實能簡化債務︰你只需要一次還清，並且利率較低。但你必須承諾還清這個「新」債務，而不是繼續增加信用卡貸款。但夫婦倆目前的消費習慣顯然做不到。

Sethi列出白紙黑字的三條規則，讓夫婦倆循序漸進地完成︰

1.將大部分獎金和佣金用於還債。Sethi建議這對夫婦用獎金的80%還債，20%用於儲蓄。這可能將嚴重限制他們的日常支出，但這是擺脫債務的必要條件。

2.不再使用信用卡。這對夫婦在信用卡上欠下的債務多到自己都記不清楚。Sethi表示他們必須停止使用信用卡。

3.削減非必要開支。Sethi表示，在作出任何看似必要的支出前都需要思考再三，找到可以削減開支的地方，擠出更多的錢來還債，避免再次陷入債務危機。

撰文︰涂宇佳

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