▲ 保險索償10年變遷： 從遞交紙本 到網上申請年增149%

正值富衛加入本港保險行業十周年，如果我們來一個香港保險業的話當年，相信亦會相當有趣。

10年前︰自行墊付費用、交紙本索償

如果問大家記不記得10年前保險索償的程序，相信不少人的反應是︰我10年前還沒開始接觸保險。

保險普及的確是一個可喜的現象。事實上香港的保險滲透率在全球一直名列前茅，近年大家對健康保障的關注度日漸提升，加上保險產品種類擴展，除了醫療保障，保險還可以作為儲蓄和財富傳承的工具。此外，政府於2019年推出自願醫保計劃，亦有助推動醫保的普及。

10年前，若被保人因病入院，出院時需要自行墊付醫療費用，隨後提供各種單據的正副本，以及填寫保險索償表格紙，透過郵寄或親身向保險公司遞交所有相關文件以提出申請。索償申請會由保險公司人手審核，最後向被保人發放賠償金額。

10年後︰網上索償申請年增149%

時至今日，隨著科技發展加上新冠疫情對數碼化服務的推動，保險公司的一站式網上平台已大大簡化了索償程序。例如富衛就已全面簡化審核程序，10萬港元以內指定的簡易索賠申請，符合要求的被保人可快至37秒內獲得賠付。

透過電子平台處理索償申請，亦大幅減少紙張使用，推動保險業邁向可持續發展的未來。客戶對此舉亦非常受落，根據富衛2022年的理賠報告，客戶透過電子渠道遞交的索償申請按年增加149%，而經全自動處理獲批的賠償個案亦較前一年增加247%.

出院免找數 獲批金額年升76%

過去10年保險業亦推出了創新的出院免找數服務，讓被保人在入院前與保險公司做好安排，就被保人於住院期間所衍生的受保開支而作出墊支的行政安排 ，不單讓被保人安心接受治療，亦大大減輕被保人出院時的財政負擔。2022年獲富衛批核的無憂出院免找數服務總金額按年上升76%。

最近富衛就與香港中文大學醫院合作提供這項服務，院方直接在平台上獲得預先批核，再透過流動裝置，遞交保單持有人、被保人和醫生的電子簽名作實，令客戶享受無紙化的醫療新體驗。

回顧保險業的10年發展，我們很欣喜地看到在科技的助力下，保險業為能夠為客戶提供更便捷高效的服務。未來，我們期待看到科技與保險業更深度的結合，以更好地應援客戶的健康。

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