▲ 2023最可靠汽車排行榜！凌志稱冠、Tesla十大不入：電動車問題比燃油車多8成。

美國非牟利組織「消費者報告」（Consumer Reports）日前公布2023年度「最可靠的汽車品牌」報告兼排行榜，汽車大國日本，包攬該榜頭五名中的四名，豐田（Toyota）旗下的豪華品牌凌志（Lexus）更位列榜首。反觀另一車業巨頭美國，卻無一間車廠躋身十大，近年熱賣又在本港不乏擁躉的電動車「一哥」特斯拉（Tesla）亦僅屈居第14名。

消費者報告每年都會徵詢會員在過去12個月內其擁有之車輛遇到的問題，今年的數據蒐集自33萬輛汽車車主反映的狀況，他們的車輛出廠年份介乎2000年至2023年間，亦包括少量提早推出的2024年新車款。

是次調查涵蓋20個潛在問題區域，尋求車主對相關部份的滿意度發表意見，從令人煩厭的瑣事如煞車時嘎吱作響和內裝損壞，再擴展至較重大的缺陷包括過保養期的引擎，還有電動摩打、變速箱、電動車電池、電動車充電和車載電子等方面的故障或不足。消費者報告權衡每種問題類型的嚴重性，量化為最低1、最高100的預期可靠性評分。以下是頭十大最可靠汽車品牌：

車廠 預測可靠性分數 凌志 Lexus 79 豐田 Toyota 76 MINI 71 極品 Acura 70 本田 Honda 70 富士 Subaru 69 萬事得 Mazda 67 保時捷 Porsche 66 寶馬 BMW 64 起亞 KIA 61 資料來源：Consumer Reports

頭30名車廠可靠性得分一覽：

▼ 點擊圖片放大

亞洲車廠最可靠

分地區看，消費者報告表示，亞洲汽車製造商在可靠性方面仍遙遙領先，整體可靠性平均63分。最可靠十大品牌中有七個來自亞洲。凌志以79分稱冠，其母企豐田（76分）則為亞軍；極品（Acura）及其母企本田（Honda）同得分70，分別位列第四及五名。至於第六、七及十名分別由富士（Subaru，69分）、萬事得（Mazda，67分）和韓國的起亞（KIA，61分）奪得。

歐洲車廠平均得分46，在頭十大可靠品牌中囊括三席，分別是第三的MINI（71分）、第八的保時捷（Porsche，66分）以及位列第九、MINI母企寶馬（BMW，64分）。但令人跌眼鏡的是近百年的老字號平治（Mercedes-Benz）僅獲23分，排名29。

美國車廠則以平均39分落後，通用（GM）旗下別克（Buick）得分55位居第12，是美產車中可靠評價最高。電動車巨頭Tesla以48分排第14位；雪弗蘭（Chevrolet）可靠性43分，位列第20；老牌車廠福特（Ford）則以40分屈居22名。但每間美國汽車製造商都至少有一款車型的可靠性排名屬平均或更高，Ford Edgen及Maverick、Buick Encore GX還有Tesla Model 3均是表表者。

電動車整體表現欠佳：問題比燃油車多八成

針對不同動力的車輛近年在市場上各領風騷，消費者報告也把各類型車輛的特有故障情況細分如下︰

內燃機（ICE）汽車有17個潛在故障區域。

電動車（EV）有12個故障區域，不包括傳統ICE問題（如引擎和變速箱）。

混能車（Hybrids）有19個故障區域。其中17個來自ICE，加上電動摩打和EV電池問題。

插電式混能電動車（PHEV）或有20個故障區域：其中17個來自ICE，加上電動摩打、EV電池和EV充電問題。

分動力看，消費者報告指出，混能車平均而言問題比內燃機汽車少26%，特別表揚Lexus UX及NX、Toyota Camry混能版等。

雖然電動車的潛在故障區域是四大動力類型中最少，但報告提到，電動車平均問題比內燃機汽車多79%。主流形式的電動車（包括私家車、掀背車及旅行車）以及電動SUV表現也未如理想，兩者平均可靠性分別為44分和43分。電動農夫車（Pickup trucks，又稱皮卡）的可靠性在電動車中墊底，平均只得30分。

▼ 點擊圖片放大

相關文章：

【電動車放緩】混能車更搶手 豐田董事長：人們認清事實 EV非減排「唯一答案」

【神話破滅】約一半電動車車主或重回燃油車懷抱 三大原因不再鍾情EV

消費者報告表示，隨着電動車參與市場日多，加上車廠每種車款的產量愈來愈大，他們發現其中一些電動車驅動系統摩打、充電系統和電池存在問題。

消費者報告汽車測試高級總監Jake Fisher接受《路透》訪問時表示：「對於傳統汽車製造商來講，（電動車）的確是新技術，因此他們在電池、充電和摩打方面沒有太多經驗。」他建議消費者租用電動車較好。至於Tesla，報告認為其車款缺點在集中於車身硬體、烤漆和裝飾以及氣候系統上；在摩打、充電技術和電池方面的問題較少。

然而，電動車並非最差，插電式混能電動車的表現更加參差不齊，其平均問題比內燃機汽車多近1.5倍（146%）。一些PHEV的可靠性甚至不如傳統車，例如低於平均水平的奧迪（Audi）Q5和佳士拿（Chrysler）Pacifica，後者在調查中得分只有14。但PHEV也有好車，好像Toyota RAV4 Prime和KIA Sportage均表現出色，得分遠高於平均水平。

撰文：黃正軒

相關文章：

揸車用邊張信用卡？隧道泊車繳費最高贈500元 入油享12%現金回贈

2023年十大最貴經典名車 最高拍價逾4億元 法拉利佔6席

【勞力士】世界最受歡迎奢華品牌調查 Rolex封錶王 Tesla稱霸車壇

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App