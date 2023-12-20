▲ 基金1蚊入場 Mox推Mox Invest支持港美股交易 盤點虛銀低門檻投資

虛擬銀行Mox Bank宣布推出Mox Invest，是香港首家同時提供港股美股交易及基金投資服務的虛擬銀行。Mox Invest現已分階段開放給現有客戶使用此服務。

支持港美股交易 獨家基金1蚊入場

Mox Bank指，Mox Invest客戶可以在Mox app上透過幾個步驟，交易香港及美國證券，當中包括美國零碎證券交易。Mox亦成為香港首家提供美國零碎證券交易的銀行。同時，Mox Invest客戶在等待投資機會時，閒置資金亦可以繼續賺取利率。

Mox Invest與資產管理公司安聯環球投資（AllianzGI）合作，提供最低投資額僅需1元的獨家基金產品。透過此基金產品，Mox Invest客戶能夠投資於由AllianzGI負責風險管理的基金。

儘早註冊即可首批體驗Mox Invest

客戶可以在 Mox app上註冊，成為首批體驗 Mox Invest 的用戶之一。完成註冊後，合資格客戶將會逐步受邀率先體驗Mox Invest相關服務。

盤點虛銀低門檻投資

虛擬銀行 投資類型 投資門檻 佣金／認購費率 Mox Bank 港股 視具體股票而定 0.12% 美股 0.01美元／股（5美元起） 美股（零碎股） 固定交易佣金1美元（少於1股的成交） 基金 最低1元 0% 衆安（ZA Bank） 貨幣型基金 最低100元 0% 非貨幣型基金 0.5% WeLab Bank 所有該平台自選基金 最低100元/15美元 0% 平台月費 / 0.08% 富融（Fusion Bank） 所有交易 最低10元/1美元 0%

Mox Bank是首個可以交易港股美股的虛擬銀行，港股交易收取0.12%的佣金，美股則0.01美元/股。

實際上，不少虛擬銀行都推出了低門檻的投資服務，但都集中在基金交易。

其中富融、MoxBank的基金交易都是0認購費，而衆安的貨幣型基金無需認購費，非貨幣型基金則收取0.5%的認購費；WeLab Bank則采取劃一0.08%月費的方式。

但也需要注意，虛擬銀行的基金認購費率低，基金的選擇也較少。衆安銀行目前只有100隻左右的基金可選。

撰文︰涂宇佳

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