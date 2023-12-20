MPF成功收復失地？GUM︰全年料人均賺逾5,000元　明年股債雙贏

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高息環境新玩法 「私募信貸」成投資者寵兒
GUM今日發佈12月強積金表現半月結，截至12月15日，12月上半月強積金整體表現繼續上揚，錄得人均回報2,369港元，年初至今人均賺5,329港元。GUM預計全年人均可賺約5000元，2023年雖然一度見紅，但最後也成功收復失地。
|2023年強積金表現
|指數
|2023年初至今回報
|GUM強積金綜合指數
|+2.3%
|GUM強積金股票基金指數
|-0.7%
|GUM強積金混合資產基金指數
|+5.9%
|GUM強積金固定收益基金指數
|+2.8%
|強積金人均回報
|+5329元
|註︰資料截至2023年12月15日
資料來源︰GUM
股票、混合資產和固定收益基金指數在12月上半月錄得正回報，其中混合資產基金表現較佳，上漲2.0%，股票基金和固定收益基金分別上漲0.4%和0.6%。
|各基金類別的回報
|類別
|附屬指數
|2023年至今回報
|股票基金
|香港股票基金
|-16.3%
|美國股票基金
|+26.6%
|混合資產基金
|股票比例80-100%
|+4.8%
|股票比例60-80%
|+4.1%
|固定收益基金
|強積金保守基金
|+3.4%
|保證基金
|+1.5%
|預設投資策略基金
|核心累積基金
|+13.0%
|65歲後基金
|+6.6%
|註︰資料截至2023年12月15日
資料來源︰GUM
GUM策略及分析師雲天輝指出，回顧2023年強積金表現，期內美股表現亮麗回報高達近27%，冠絕各資產榜首，而港股則下挫近16%，港股低估值並未能吸引資金買入。
而隨著市場預期美國加息周期漸入尾聲，市場開始為各類資產重新進行定價。雲天輝認為，明年上半年有望股債雙贏，預料混合資產基金有較好回報。
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : MPF理財