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MPF成功收復失地？GUM︰全年料人均賺逾5,000元　明年股債雙贏

強積金 18:00 2023/12/20

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MPF成功收復失地？GUM︰全年料人均賺逾5,000元　明年股債雙贏

GUM今日發佈12月強積金表現半月結，截至12月15日，12月上半月強積金整體表現繼續上揚，錄得人均回報2,369港元，年初至今人均賺5,329港元。GUM預計全年人均可賺約5000元，2023年雖然一度見紅，但最後也成功收復失地。

2023年強積金表現
指數2023年初至今回報
GUM強積金綜合指數+2.3%
GUM強積金股票基金指數-0.7%
GUM強積金混合資產基金指數+5.9%
GUM強積金固定收益基金指數+2.8%
強積金人均回報+5329元
註︰資料截至2023年12月15日
資料來源︰GUM

股票、混合資產和固定收益基金指數在12月上半月錄得正回報，其中混合資產基金表現較佳，上漲2.0%，股票基金和固定收益基金分別上漲0.4%和0.6%。

各基金類別的回報
類別附屬指數2023年至今回報
股票基金香港股票基金-16.3%
美國股票基金+26.6%
混合資產基金股票比例80-100%+4.8%
股票比例60-80%+4.1%
固定收益基金強積金保守基金+3.4%
保證基金+1.5%
預設投資策略基金核心累積基金+13.0%
65歲後基金+6.6%
註︰資料截至2023年12月15日
資料來源︰GUM

GUM策略及分析師雲天輝指出，回顧2023年強積金表現，期內美股表現亮麗回報高達近27%，冠絕各資產榜首，而港股則下挫近16%，港股低估值並未能吸引資金買入。

而隨著市場預期美國加息周期漸入尾聲，市場開始為各類資產重新進行定價。雲天輝認為，明年上半年有望股債雙贏，預料混合資產基金有較好回報。

責任編輯︰廖毅然

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