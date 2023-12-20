▲ MPF成功收復失地？GUM︰全年料人均賺逾5,000元 明年股債雙贏

GUM今日發佈12月強積金表現半月結，截至12月15日，12月上半月強積金整體表現繼續上揚，錄得人均回報2,369港元，年初至今人均賺5,329港元。GUM預計全年人均可賺約5000元，2023年雖然一度見紅，但最後也成功收復失地。

2023年強積金表現 指數 2023年初至今回報 GUM強積金綜合指數 +2.3% GUM強積金股票基金指數 -0.7% GUM強積金混合資產基金指數 +5.9% GUM強積金固定收益基金指數 +2.8% 強積金人均回報 +5329元 註︰資料截至2023年12月15日

資料來源︰GUM

股票、混合資產和固定收益基金指數在12月上半月錄得正回報，其中混合資產基金表現較佳，上漲2.0%，股票基金和固定收益基金分別上漲0.4%和0.6%。

各基金類別的回報 類別 附屬指數 2023年至今回報 股票基金 香港股票基金 -16.3% 美國股票基金 +26.6% 混合資產基金 股票比例80-100% +4.8% 股票比例60-80% +4.1% 固定收益基金 強積金保守基金 +3.4% 保證基金 +1.5% 預設投資策略基金 核心累積基金 +13.0% 65歲後基金 +6.6% 註︰資料截至2023年12月15日

資料來源︰GUM

GUM策略及分析師雲天輝指出，回顧2023年強積金表現，期內美股表現亮麗回報高達近27%，冠絕各資產榜首，而港股則下挫近16%，港股低估值並未能吸引資金買入。

而隨著市場預期美國加息周期漸入尾聲，市場開始為各類資產重新進行定價。雲天輝認為，明年上半年有望股債雙贏，預料混合資產基金有較好回報。

責任編輯︰廖毅然

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