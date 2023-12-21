長倉7大巨頭成最擁擠交易 環球基金經理全面轉牛 現金水平再下降

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▲ 美銀12月份的基金經理報告反映，市場對明年愈趨樂觀，投資信心改善至2022年1月以來最佳，持有現金水平亦一降再降，最大的極端風險（tail risk）不再是央行貨幣政策。