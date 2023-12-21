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長倉7大巨頭成最擁擠交易　環球基金經理全面轉牛　現金水平再下降

外匯、商品、債券 08:00 2023/12/21

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美銀12月份的基金經理報告反映，市場對明年愈趨樂觀，投資信心改善至2022年1月以來最佳，持有現金水平亦一降再降，最大的極端風險（tail risk）不再是央行貨幣政策。

美銀12月份的基金經理報告反映，市場對明年愈趨樂觀，投資信心改善至2022年1月以來最佳，持有現金水平亦一降再降，最大的極端風險（tail risk）不再是央行貨幣政策。

  • 投資信心回復至2022年1月的水平
  • 現金水平降至4.5%，僅僅在2個月前仍高於5%
  • 僅23%受訪者預期明年經濟硬着陸
  • 最大的極端風險（tail risk）是環球經濟衰退，鷹派央行屬第二大風險。
  • 89%受訪者預期未來12個月利率下降
  • 91%受訪者相信美聯儲已完成加息
  • 62%受訪者估計債券息率會跌至比1年前更低
  • 26%投資者相信長倉美國長債會成為美聯儲減息的大贏家。
  • 2024年的大輸家，32%受訪者選擇是現金，第二為28%的商品。
  • 股票相比現金的超配幅度，是2022年1月以來最大。
  • 49%投資者長倉7大美國科技股，22%投資者持中國股票短倉，這是目前最擁擠的交易。

詳細調查結果，看下圖解述︰

 

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