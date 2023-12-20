▲ 女子31元買二手花瓶 驚揭為大師珍品 84萬拍賣售出

美國一女子在二手店用3.99 美元（約31.14港元）買下一個花瓶，後來發現它是著名設計師的罕見作品，近日以10.71萬美元（83.57萬港元）的高價拍賣售出。

31元買二手花瓶

今年6月，美國女子Jessica Vincent在一家Goodwill二手店看中一個玻璃花瓶，它造型獨特、做工精緻，水綠色和紫水晶色的絲帶像油漆條紋一樣盤旋在玻璃上，底座寫有「Murano」、「Italia」字樣。她覺得花瓶放在家中某處會很漂亮，就花3.99美元把它帶回了家。Vincent説，買的時候她根本沒想過日後會拿去拍賣。

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驚揭為大師罕見珍品

回家後，Vincent在Facebook玻璃藝術群組中發布照片，加入了Murano玻璃的私人群組，有網友留言指出這花瓶「非常罕見，所有收藏家都希望擁有它，但大多數人都買不起」，並建議她與萊特拍賣行（Wright Auction House）聯絡。

拍賣行派專家到Vincent家做鑒定，發現花瓶原來是著名玻璃公司 Venini生產，出自1978年去世的意大利建築師Carlo Scarpa手筆。Scarpa是20世紀中期意大利頂級玻璃設計師，而這個花瓶是他1942年創作的系列作品之一。該系列被稱為Pennellate，意為筆觸，其製作方法是在吹製花瓶時加入彩色不透明玻璃。

花瓶底部的「Murano」則指的是威尼斯的一個島嶼， 該島自13世紀以來就以玻璃製品聞名。Murano島的珍貴作品包括華麗的水晶吊燈和鏡框，其中許多都是歐洲貴族宮殿的裝飾品。

歐洲藏家84萬元拍下

12月13日，該花瓶透過萊特拍賣行以107,100美元的價格售出，買家是一位不具名的歐洲收藏家。Vincent獲得其中的 8.35 萬美元（65.16萬港元），拍賣行獲得約2.36萬美元（約18.42萬港元）。Vincent表示，會用這筆錢給她新買的農舍安裝暖氣系統。

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撰文：葉雨

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