港人平均需108萬元儲蓄才有安全感　持續的通脹下　怎樣才能感受到「富有」？

▲ 香港存款保障委員會進行的調查顯示，港人的「儲蓄安全感」門檻提高，平均需要有108萬港元的儲蓄或流動資金，才有足夠的安全感。而香港人也身體力行，每月平均儲蓄金額明顯提升至9000港元。

香港存款保障委員會進行的調查顯示，港人的「儲蓄安全感」門檻提高，平均需要有108萬港元的儲蓄或流動資金，才有足夠的安全感。而香港人也身體力行，每月平均儲蓄金額明顯提升至9000港元。

每月平均儲蓄9000元、及要108萬元才有安全感，這兩項數據都是調查開展6年以來的新高。

港人需要的儲蓄「安全感」 年份 平均值 中位數 2023年 107.9萬元 25萬元 2022年 59.4萬元 20萬元 2021年 49.1萬元 18萬元 2020年 50.2萬元 15萬元 2019年 78.1萬元 20萬元 2018年 72.5萬元 15萬元 資料來源︰存保會

「安全感」門檻按年大升8成

上表可見，此前3年港人需要的儲蓄安全感約為50至60萬元左右，但今年的調查則要平均近108萬元，按年大增8成。

存保會表示，港人對於就個人現有儲蓄所帶來的「安全感」評分亦有所上升，由去年 的 51.4 分上升至今年的 53.7 分，扭轉自 2019 年以來連續三年的跌勢，更有七成 半受訪者的儲蓄「安全感」評分 50 分或以上，較去年上升 11 個百分點。

港人每月平均儲蓄金額 年份 平均值 中位數 2023年 9,000元 6,000元 2022年 7,700元 5,000元 2021年 6,600元 5,000元 2020年 7,000元 5,000元 2019年 7,500元 5,000元 2018年 7,000元 5,000元 資料來源︰存保會

存保會︰港人經濟能力有改善

今年調查顯示，六成七受訪者表示有儲蓄習慣，比例與去年相若，但每人每月的 平均儲蓄金額則有明顯升幅，由去年的 7,700 港元增至 9,000 港元，增幅逹 17%。

存保會表示，這反映三年疫情過後，香港人的經濟能力有一定 程度的改善，而疫情亦促使港人更積極透過儲蓄為未來作好準備。在有儲蓄習慣 的受訪者中，約四成表示儲蓄是為了「應付不時之需」(42%)，其次為「準備退休」(27%)。

年輕人更積極儲蓄

此外，調查亦顯示有八成四 18 至 29 歲的年輕人有儲蓄習慣，比例較去年升 24 個百分點，他們每人每月的平均儲蓄金額為 7,900 港元，較去年的 5,000 港元增近六成。存保會表示，這顯示年輕人有穩定、持續的儲蓄習慣外，儲蓄能力更有所提升。

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港人儲蓄方式 儲蓄方式 2023年佔比（％） 2022年佔比（％） 銀行活期或定期存款 73.9 82.1 儲蓄保險 22.3 21.3 投資股票、債券、基金 21.4 28.3 放現金在家 14.8 17.6 給父母／配偶／子女保管 8.4 9.0

存款仍是主流儲蓄方式

上表的問題，受訪者可以多選，銀行存款仍是主流的儲蓄方式，其次是儲蓄保險及投資股債與基金，不過投資的佔比較前一年下降。

香港存款保障委員會主席劉燕卿表示，是次的調查在社會全面復常後進行，有助了解港人經歷三年疫情後，在儲蓄習慣及能力上的改變。調查顯示港人居安思危的意識進一步提高，希望透過積極、有紀律的方式儲蓄，無論順境逆境都可以為未來做好準備。

香港人「儲蓄安全感」指標調查由香港存款保障委員會委託香港中文大學香港亞太研究所，於2023年9月6日至11月3日期間，透過隨機抽樣並以電話訪問形式， 訪問了共1,001名18歲或以上的香港人。

怎樣才能增加安全感？

在持續通脹之下，港人需要的財務安全感更多，這結果並不意外，因為利率高企與生活成本的上升，令賺百萬年薪的人也覺得自己「很窮」，那麼我們可以如何增加財務安全感？以下3種建議可能幫到大家︰

1. 建立應急基金

擁有充足的應急基金是建立財務安全和信心的第一步。從盡可能多的金額開始，積累6到9個月，以便在失業、意外患病或家庭緊急情況時可以提供保障。高收益儲蓄賬户是存放這筆資金的好地方，既能賺取利息，又能保持流動性。

靠薪水過活是引發財務焦慮的首要原因。對於大多數人來說，面臨某種財務困難的可能性相當高，因此優先考慮緊急儲蓄至關重要。

2. 擺脫債務

信用卡債、個人貸款、學生貸款等債務會讓你感到入不敷出，還清債務是存錢的第一步。

一個好的策略是先償還高息債務，然後再處理低息債務。這就是所謂的「雪崩」法。「滾雪球」法是另一種策略，即先還清數額最低的債務，以建立還債動力，然後再集中精力還清數額第二低的債務，直到還清所有債務。

3. 多關注投資

儲蓄與投資應該好好平衡，兩者之間的區別在於，投資具有長期複利和財富增長的能力。

投資可以從小做起，重要的是要開始行動。例如，可以好好打理强積金投資組合，並努力將總收入的15%至20%投資在一些穩健的資產組合。

責任編輯︰廖毅然

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