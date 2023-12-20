港人平均需108萬元儲蓄才有安全感　持續的通脹下　怎樣才能感受到「富有」？

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香港存款保障委員會進行的調查顯示，港人的「儲蓄安全感」門檻提高，平均需要有108萬港元的儲蓄或流動資金，才有足夠的安全感。而香港人也身體力行，每月平均儲蓄金額明顯提升至9000港元。
每月平均儲蓄9000元、及要108萬元才有安全感，這兩項數據都是調查開展6年以來的新高。
|港人需要的儲蓄「安全感」
|年份
|平均值
|中位數
|2023年
|107.9萬元
|25萬元
|2022年
|59.4萬元
|20萬元
|2021年
|49.1萬元
|18萬元
|2020年
|50.2萬元
|15萬元
|2019年
|78.1萬元
|20萬元
|2018年
|72.5萬元
|15萬元
|資料來源︰存保會
「安全感」門檻按年大升8成
上表可見，此前3年港人需要的儲蓄安全感約為50至60萬元左右，但今年的調查則要平均近108萬元，按年大增8成。
存保會表示，港人對於就個人現有儲蓄所帶來的「安全感」評分亦有所上升，由去年 的 51.4 分上升至今年的 53.7 分，扭轉自 2019 年以來連續三年的跌勢，更有七成 半受訪者的儲蓄「安全感」評分 50 分或以上，較去年上升 11 個百分點。
|港人每月平均儲蓄金額
|年份
|平均值
|中位數
|2023年
|9,000元
|6,000元
|2022年
|7,700元
|5,000元
|2021年
|6,600元
|5,000元
|2020年
|7,000元
|5,000元
|2019年
|7,500元
|5,000元
|2018年
|7,000元
|5,000元
|資料來源︰存保會
存保會︰港人經濟能力有改善
今年調查顯示，六成七受訪者表示有儲蓄習慣，比例與去年相若，但每人每月的 平均儲蓄金額則有明顯升幅，由去年的 7,700 港元增至 9,000 港元，增幅逹 17%。
存保會表示，這反映三年疫情過後，香港人的經濟能力有一定 程度的改善，而疫情亦促使港人更積極透過儲蓄為未來作好準備。在有儲蓄習慣 的受訪者中，約四成表示儲蓄是為了「應付不時之需」(42%)，其次為「準備退休」(27%)。
年輕人更積極儲蓄
此外，調查亦顯示有八成四 18 至 29 歲的年輕人有儲蓄習慣，比例較去年升 24 個百分點，他們每人每月的平均儲蓄金額為 7,900 港元，較去年的 5,000 港元增近六成。存保會表示，這顯示年輕人有穩定、持續的儲蓄習慣外，儲蓄能力更有所提升。
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|港人儲蓄方式
|儲蓄方式
|2023年佔比（％）
|2022年佔比（％）
|銀行活期或定期存款
|73.9
|82.1
|儲蓄保險
|22.3
|21.3
|投資股票、債券、基金
|21.4
|28.3
|放現金在家
|14.8
|17.6
|給父母／配偶／子女保管
|8.4
|9.0
存款仍是主流儲蓄方式
上表的問題，受訪者可以多選，銀行存款仍是主流的儲蓄方式，其次是儲蓄保險及投資股債與基金，不過投資的佔比較前一年下降。
香港存款保障委員會主席劉燕卿表示，是次的調查在社會全面復常後進行，有助了解港人經歷三年疫情後，在儲蓄習慣及能力上的改變。調查顯示港人居安思危的意識進一步提高，希望透過積極、有紀律的方式儲蓄，無論順境逆境都可以為未來做好準備。
香港人「儲蓄安全感」指標調查由香港存款保障委員會委託香港中文大學香港亞太研究所，於2023年9月6日至11月3日期間，透過隨機抽樣並以電話訪問形式， 訪問了共1,001名18歲或以上的香港人。
怎樣才能增加安全感？
在持續通脹之下，港人需要的財務安全感更多，這結果並不意外，因為利率高企與生活成本的上升，令賺百萬年薪的人也覺得自己「很窮」，那麼我們可以如何增加財務安全感？以下3種建議可能幫到大家︰
1. 建立應急基金
擁有充足的應急基金是建立財務安全和信心的第一步。從盡可能多的金額開始，積累6到9個月，以便在失業、意外患病或家庭緊急情況時可以提供保障。高收益儲蓄賬户是存放這筆資金的好地方，既能賺取利息，又能保持流動性。
靠薪水過活是引發財務焦慮的首要原因。對於大多數人來說，面臨某種財務困難的可能性相當高，因此優先考慮緊急儲蓄至關重要。
2. 擺脫債務
信用卡債、個人貸款、學生貸款等債務會讓你感到入不敷出，還清債務是存錢的第一步。
一個好的策略是先償還高息債務，然後再處理低息債務。這就是所謂的「雪崩」法。「滾雪球」法是另一種策略，即先還清數額最低的債務，以建立還債動力，然後再集中精力還清數額第二低的債務，直到還清所有債務。
3. 多關注投資
儲蓄與投資應該好好平衡，兩者之間的區別在於，投資具有長期複利和財富增長的能力。
投資可以從小做起，重要的是要開始行動。例如，可以好好打理强積金投資組合，並努力將總收入的15%至20%投資在一些穩健的資產組合。
責任編輯︰廖毅然
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