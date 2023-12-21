▲ 退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金

勞碌大半生，不少人希望退休可以享受一下，奈何單靠退休金或強積金未必足夠負擔退休後的日常生活，「退休後如何自製長糧？」是退休人士的一大課題。香港股市近年積弱，退休人士過往買藍籌股等派息，藉此自製長糧的如意算盤未必能打響。這時候，資金或需要尋求其他理財工具，10Life將比較股票（滙豐）、股票基金、派息基金，及政府支持的香港年金。透過了解不同工具的利弊，退休人士便可以自製長糧，安心享受退休生活。

股票、基金派息高低難料 香港年金收入穩定有合約保證

10Life假設退休人士將100萬港元的積蓄，分別投放於常見的退休規劃工具，如藍籌股票（滙豐）、追蹤恆生指數的盈富基金、安聯收益及增長基金及香港年金，參考過去5年的表現（2018年11月至2023年11月），比較它們的每年派息情況。

表1：比較股票（滙豐）、股票基金、派息基金及香港年金（港元） 註：投資者假設投資本金為100萬元，其中香港年金的受保人為65歲男士 ▼ 點擊圖片放大

在股票的股息收入方面，過去5年，滙豐年度派息額介乎25,994至63,131港元，但該股在2020年一度停止派息，這提醒一眾股民，滙豐並非每年必然向股東派發股息。至於股票基金，盈富基金每年派息額介乎24,568至35,701港元，最近兩年恒指疲弱，派息額亦較為遜色。

而安聯收息及增長基金平均年度派息額最高，以2019年11月來計，一年派發87,630元，而2023年派息亦有68,815元。不過，大家要留意，在過去5年，其年度派息額逐年下跌，往後派息走勢，值得留意。（注意﹕本文提及的安聯收息及增長基金的收入，是假設投資者於基金市場購入基金，並非透過投資相連保險購入有關基金）

至於政府加持的香港年金，為每月派發年金收入，假設65歲男士投保，每年的年金收入總為69,600港元。因為香港年金的派息額全是保證，即使市況再壞，年金仍會照舊派息。但讀者需留意，香港年金的收入會因應投保年齡、性別、投保金額而有所不同，詳情請瀏覽香港年金網站。

股票基金派息受市況及政策影響

而股票、股票基金、派息基金的每年收入，是基於資產淨值（NAV）及派息率，兩者皆受市況波動及發行公司的政策所影響，所以，它們的派息額浮動。不少退休人士都期望股票、基金可以賺價又賺息，不過，這的確要考驗大家長線的投資眼光。

至於基金，每個基金的派息策略亦不同，有的賺了錢就再投資、或派息；也有些基金可從資本中支付派息，但這可能令每股資產淨值即時下降，及令用作將來投資的基金資本減少。至於派息基金中的表表者，安聯收息及增長基金屬於後者，簡單說，可以「派本」。

說到派本，不少人都認為香港年金也是派本，與派息基金有何分別呢？無疑，隨著香港年金的受保人得到年金收入，其保單的現金價值會越來越跌。那麼，受保人除了食自己的本外，還得到什麼呢？這關乎香港年金的目的，對沖長壽風險。試計一計，65歲男士投保港幣100萬的香港年金，按合約規定，大概14年多後，便已派完本金。不過，香港年金是保終身的，即使受保人長命百二歲，亦可得到每年69,600港元穩定的年金收入。至於股票、股票基金、派息基金，我們無法計算它們長遠的股價、資產淨值，所以持有人的未來收入存有不確定性。

香港年金不宜早期退保 退休規劃須平衡投資

當考慮退休規劃時，大家亦要衡量各個理財工具的資金流動性。對於香港年金，如果受保人要於回本年前早期退保、或提取部分現金，除非後者涉及醫療及牙科開支，否則受保人可能有損失（提取/ 取回金額少於供款減去已收取的年金）。至於股票、股票基金、派息基金，資金流動性相對地高，但賣出價究竟是高是低，就要視乎當時市況及有關資產淨值。

表2：退休規劃：比較股票、股票基金、派息基金及香港年金的特點 ▼ 點擊圖片放大

綜合而言，上述理財工具各有作用。香港年金勝在保證終身有穩定收入，但資金流動性不高，亦不能升值。相反，股票、股票基金、派息基金的派息及資產淨值較波動，可升可跌，但不能對沖長壽風險。作為退休的理財規劃，大家應如何選擇？

退休人士應先考慮自己能承受的風險，分清不同理財工具的作用，制定平衡投資組合，不要孤注一擲。香港年金有穩定派息，不受市況影響，風險較低，值得退休人士考慮。但當市道好、面對通脹壓力時，大家可能不甘於香港年金的固定收入，所以，在退休組合內，或可量力加入其他投資工具，但要注意潛在風險。

註﹕本文最後更新日期2023年12月19日。

【文章來源：10Life；原題︰退休自製長糧要點揀？比較股票、股票基金、派息基金及香港年金】

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